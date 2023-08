Les États-Unis, le Kenya et l’invasion du pays des Caraïbes

Dix mois après que le Premier ministre d’Haïti Ariel Henry ait demandé, sur ordre des États-Unis et convenance de l’ONU, l’intervention militaire multinationale dans son pays, le président du Kenya, William Ruto, répond qu’il est prêt à envoyer un millier de policiers et à mener l’invasion.

Quelques journaux sur la planète ne titrent l’annonce de cette nation africaine plus ou moins comme ceci : « Le Kenya propose de diriger une force multinationale pour aider Haïti » ; cependant, la bonne chose à faire serait de signaler que le Kenya accepte de prétendre être la force qui va mener cette nouvelle attaque contre la souveraineté de cette nation sœur.

Car ce n’est pas vraiment le Kenya qui l’a décidé, ni cette invasion pour aider Haïti, ce qui n’est plus un secret.

Beaucoup de ces médias ont accès à des informations qui montrent que tout ce théâtre sert à couvrir une intervention militaire impérialiste contre l’autodétermination du peuple haïtien, comme toutes les précédentes.

Kenya accepte de prétendre être la force qui va mener cette nouvelle attaque contre la souveraineté de cette nation sœur.

Le prétexte choisi est les gangs mafieux, créés et armés par la CIA et le Mossad israélien, avec la participation des paramilitaires colombiens, de même qualité et longue expérience criminelle.

Il a été démontré que les armes modernes de ces gangs proviennent d’une contrebande récurrente, facilitée par les autorités américaines et haïtiennes. Des gangs ayant des liens avec la police, le niveau présidentiel du parti gouvernemental et des armes se sont dispersés.

Tout cela s’inscrivait dans la stratégie de provoquer un «chaos contrôlé», qui devient déjà incontrôlable pour le pouvoir impérial.

Ainsi, l’invasion militaire annoncée n’est pas pour éliminer les gangs, mais fondamentalement pour mieux contrôler la situation et les minerais de valeur stratégique (lithium, uranium, titane, terres rares…) ; pour affronter un peuple qui est descendu dans la rue pour exiger la destitution d’Ariel Henry et exiger une transition souveraine vers la démocratie ; déjà dans une attitude d’affronter avec succès une partie des gangs et d’exercer sa souveraineté.

Soyez assurés que tout comme l’appel d’Henri à une invasion a été suggéré par les États-Unis et les puissances impérialistes, la réponse de William Ruto a également été négociée par les États-Unis. Mais il se confirme aussi que dans de telles circonstances l’intervention militaire des Etats-Unis et de ses alliés, loin d’être une aide et une solution à la crise, tend plutôt à l’aggraver.

Cela n’aide personne et justement l’histoire récente d’Haïti le montre.

Au cours des 30 dernières années, Haïti a été militairement intervenu 10 fois sur décision américaine, et tout a empiré. Après chaque invasion, les problèmes se sont aggravés. Ainsi, l’invasion militaire annoncée n’est pas pour éliminer les gangs, mais fondamentalement pour mieux contrôler la situation et les minerais de valeur stratégique (lithium, uranium, titane, terres rares…) ; pour affronter un peuple qui est descendu dans la rue pour exiger la destitution d’Ariel Henry et exiger une transition souveraine vers la démocratie ; déjà dans une attitude d’affronter avec succès une partie des gangs et d’exercer sa souveraineté.

Pourquoi le Kenya et les troupes noires ? Pourquoi a-t-on recours au Kenya alors qu’il n’a pas l’expérience de ce type d’affrontement ?

Cela a une logique, comme le tube lorsqu’à d’autres occasions les États-Unis ont structuré des contingents avec une forte composition de soldats noirs et lorsque, dans le cas de la Minustah, le Brésil a dirigé les troupes d’invasion en tant que pays d’Amérique latine ; Cela a permis aux puissances impérialistes de prendre du retard, de relâcher la pression et de faire semblant de faire profil bas.

La logique d’envoyer des soldats noirs est parce que la population d’Haïti est noire et cela permet de cacher le blanc comme agresseur ; cacher le racisme suprémaciste blanc et atténuer le colonialisme.

L’accumulation d’expériences conduit maintenant les « think tanks » de cette puissance impérialiste à essayer une autre modalité d’intervention, en utilisant une nation africaine contre un peuple d’origine africaine.

Le camouflage est levé en choisissant comme chef apparent de la nouvelle agression un pays d’Afrique noire, d’où est originaire le peuple haïtien ; en même temps que monte la perversité raciste, favorisant un affrontement cruel des Noirs contre les Noirs : les Kenyans comme « chair à canon » et les Haïtiens comme victimes de l’invasion.

C’est l’utilisation perfide de la symbolique de l’affrontement dans la Caraïbe d’une partie du continent la plus détestée par l’impérialisme occidental blanc contre un peuple antillais d’origine africaine, “coupable” d’avoir organisé la première indépendance et la première révolution anti-esclavagiste en Notre Amérique.

C’est à cela que le gouvernement du Kenya s’est prêté par ordre impérial.

Pourquoi ont-ils choisi le Kenya pour jouer ce rôle embarrassant et non un autre pays africain ?

Cela a aussi sa logique impérialiste.

Le Kenya a un gouvernement de droite pro-impérialiste et les États-Unis et l’Espagne ont géré cette étape.

Le Kenya est tellement dépendant et son gouvernement est faible face à l’assaut de l’opposition populaire qu’il a été facile de convaincre.

Nous voyons déjà comment les États-Unis, pleins d’hypocrisie, félicitent le Kenya et promettent leur soutien sans entrer complètement dans le bourbier.

Le Canada se réjouit et fait semblant de détester les oligarques haïtiens que les puissances coloniales ont engendrés.

Le Kenya a un gouvernement de droite pro-impérialiste et les États-Unis et l’Espagne ont géré cette étape.

Le président dominicain, son ministre des Affaires étrangères et son Congrès corrompu et captif applaudissent des mains et des pieds.

L’ONU de Guterres sert d’écran.

Le ministère de Cologne (OEA) est en fête.

Et la CARICOM, péniblement, a décidé de plier.

Le théâtre est mis en place et l’invasion continue de se structurer depuis la Maison Blanche et les Stations de la CIA. Il y en a d’autres, pleins de peurs, à recruter.

Il me semble que les États-Unis, sachant à quel point il est chaud et risqué d’envahir l’actuelle Haïti, se contentent et se calment avec le commandement caché ; et s’il envoie des troupes, elles seront peu nombreuses et à la peau sépia.

Le capitalisme impérialiste continue de couler du sang et de la boue de la tête aux pieds déguisé en démocrate, mais dans tous les cas, ce nouvel affront devra être payé cher dans le cadre de sa décadence agressive.

Désormais, anticipant les événements, les médias du pouvoir impérial parlent de la polémique de l’intervention annoncée en Haïti. Seulement qu’ils cachent le rapport de forces réel et les risques qu’il comporte pour ses protagonistes et parrains.

Ils ne sont pas comparables les uns aux autres, comme ils l’insinuent.

La vérité est que c’est une grande partie, composée de multitudes qui rejettent l’intervention, et une petite et perverse qui s’y accroche comme une bouée de sauvetage.

Nous verrons ce qui se passera et j’espère que les parrains de cette vile initiative feront pires que les tuteurs de Zelensky et ses hôtes fascistes.

Résumé latino-américain

4 août 2023