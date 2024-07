Les Cañeros retournent dans la rue !

Les producteurs de canne à sucre sont descendus dans la rue pour protester contre le non-paiement des retraites, promises en septembre 2020 par le gouvernement PRM et personnellement par le président Abinader, ainsi que contre la persistance du travail forcé dans l’industrie sucrière, notamment dans l’entreprise américaine Central Romana.

Le 18 juin, l’Union des travailleurs de la canne à sucre (UTC) a manifesté devant le siège du ministère du Travail pour exiger le paiement des retraites et appeler le ministre Luis De Camps à agir contre les violations de la législation du travail. «(Central Romana) viole les droits fondamentaux des travailleurs de la canne à sucre, car de manière abusive, provocatrice, humiliante et scandaleuse, elle a forcé 129 anciens producteurs de canne à sucre des bateyes de Guazuma, Nigua, Batey 80, Batey 108, Higüeyana et autres, à rentrer chez eux, leurs maisons qu’ils ont acquises en guise de paiement après avoir passé plus de 50 ans à travailler pour l’industrie sucrière. L’entreprise leur confisque leurs logements par des manœuvres frauduleuses et en dehors de la loi », indique l’organisation syndicale dans un communiqué remis au ministère et lu à la presse.

Ils ont rapporté que la compagnie sucrière verse entre 80 000 et 90 000 pesos de prestations aux travailleurs haïtiens qui ont travaillé comme coupeurs de canne à sucre pendant plus de 50 ans. «(Central Romana) continue d’imposer des pratiques de travail forcé aux travailleurs des plantations de canne à sucre et, en ce sens, nous demandons au ministère du Travail de servir de médiateur dans le cadre de ses fonctions afin que (l’entreprise) restitue les maisons et verse des allocations de travail équitables et éliminer le travail forcé », ajoutent-ils. L’UTC a annoncé que si elle n’obtenait pas de réponses positives de la part du ministre, elle s’adresserait aux tribunaux du pays et à la justice internationale par l’intermédiaire de la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

Le 9 juillet, des dizaines de travailleurs de la canne à sucre d’UTC se sont rassemblés devant le siège de l’ambassade américaine pour réitérer leur demande de paiement des retraites et pour exiger que, compte tenu de la poursuite des violations du droit du travail dans la Central Romana, aucune des sanctions établies par le système douanier de ce pays ne soit levées en 2022, qui limitent les importations de sucre et d’autres produits de la société américaine Central Romana. Ils ont souligné la violation de la liberté d’association et l’expulsion de travailleurs de la canne à sucre de leurs foyers pour avoir exigé le respect de leurs droits du travail. Ils ont également fourni une liste de 567 travailleurs de la canne à sucre à la retraite qui ne reçoivent pas d’avantages sociaux ou de pension, en plus de ne pas avoir accès à des soins médicaux, ni assurance et tout type de protection sociale.

Le 26 septembre 2020, le président Abinader avait promis de verser plus d’un millier de nouvelles pensions aux travailleurs haïtiens de la canne à sucre qui ont travaillé pendant des décennies dans les sucreries publiques et privées du pays. Non seulement le gouvernement n’a pas tenu cette promesse, mais il a également cessé de verser des pensions à des centaines de producteurs de canne à sucre qui les recevaient déjà, en introduisant de nouvelles exigences pour le recouvrement des pensions, comme la possession d’une carte d’identité valide.

Les producteurs de canne à sucre à la retraite et leurs familles ont dénoncé que la Commission électorale centrale a également manœuvré ces derniers mois en complicité avec la Direction générale des retraites et des pensions pour déclarer décédés les producteurs de canne à sucre qui percevaient des pensions et les obliger à traiter des certificats de vie, un arbitraire discriminatoire et anti-ouvrier visant à réduire le nombre de producteurs de canne à sucre qui perçoivent leurs retraites. Contre les jeunes travailleurs de la canne à sucre qui s’activent à couper et arracher la canne, le régime a déployé une répression brutale, comme celle du 26 mai au Consortium Central du Sucre, ou le montage judiciaire contre l’ouvrier dominicain d’origine haïtienne Miti Senvil, persécuté par Central Romana et arbitrairement détenu depuis mars de cette année à El Seibo. Tous ces événements sont le reflet de la politique raciste et anti-ouvrière sauvage du régime de droite dirigé par le président Luis Abinader.

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine

11 Juillet 2024