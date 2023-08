Les autorités racistes dominicaines arrêtent arbitrairement l’étudiant haïtien Louis Wood Jherry

By

Le jeune haïtien Louis Wood Jherry s’est fait connaître l’an dernier pour sa fabrication d’un prototype d’hélicoptère, à l’âge de 23 ans. Les autorités dominicaines lui ont accordé un visa en début d’année pour étudier au Centre de formation des Amériques (ENALAS) afin de suivre un cours pilote, grâce à une bourse d’une fondation privée. Cependant, sa projection académique, dont les possibilités se sont ouvertes grâce à la démonstration de ses capacités extraordinaires, a été interrompue par la politique raciste du gouvernement de Luis Abinader et ses expulsions massives, aveugles et arbitraires. Dans l’après-midi du vendredi 25 août, il a été arbitrairement arrêté par des agents de la Direction générale de l’immigration à Ensanche Kennedy, alors qu’il était en possession de ses papiers et bénéficiait d’une situation d’immigration régulière.

« L’immigration m’a arrêté même si je leur ai montré tous mes papiers. Les agents n’ont même pas pris le temps de regarder mes papiers, ils m’ont mis dans le camion », a-t-il dénoncé à travers un message enregistré, envoyé depuis le centre de détention de Haina. Les proches de la victime craignent qu’il puisse être arbitrairement expulsé vers Haïti, compte tenu du climat de haine raciste et de violence que le gouvernement a déclenché contre les travailleurs et étudiants du pays voisin. Ils dénoncent également que les responsables de la DGM à Haina veulent le forcer à signer des documents dont il ignore le contenu et refusent de lui fournir un traducteur.

Louis Wood Jherry a reçu en avril de cette année une reconnaissance pour ses mérites académiques, accordée par la Fondation Zilé. Le Colectivo Haitianos DR et le Mouvement Socialiste des Travailleurs se sont prononcés pour réclamer la liberté du jeune étudiant, victime du racisme du gouvernement.

Le 26 août vers les 13h30, après 20 heures de détention arbitraire, Louis Wood Jherry a été libéré grâce à la dénonciation et à la solidarité du public.

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine 26 août 2023