Le nouvel ambassadeur U.S. vient liquider notre état-nation

Le nouvel ambassadeur U.S. que Biden se propose de nous envoyer n’est qu’un technicien de haut niveau de la destruction des nations, de l’”organisation” des guerres civiles fratricides, et de la liquidation des unités nationales, pour aboutir au tribalisme total-capital et à l’éclatement des pays en micro-caciquats rivaux, en guerre permanente, et tant politiquement et administrativement impuissants et voleurs.

Partout où cet “honorable résident”, qui se targue de 38 années d’expérience liquidatrice, est passé, sévissent l’anarchie, la misère et les guerres. C’est certes un expert, mais un expert de l’Horreur.

Les néocons, encore appelés globalistes, veulent nous faire ce qu’ils n’ont pas pu faire à la Russie, et ne pourront jamais faire à la Chine. Dans leur folie furieuse de domination mondiale à tout prix et par tous les moyens, même les pires, ils ne sont autre chose que le nouveau visage de l’infernal nazisme d’Adolf Schickelgruber, alias Hitler.

Le nouvel ambassadeur vient parachever chez nous la très ancienne politique, commencée avant même la tragique guerre civile du Sud (1799-1800) qui consiste à tenter de liquider notre Nanchon* et à réduire notre peuple à l’état de dyas, de main-d’œuvre à salaires de famine, et d’esclaves volontaires. Tout en pillant honteusement tout ce que nous pouvons avoir, naturellement.

Dans la situation actuelle, cela veut dire détruire le mouvement Bwakale.

Car il se trouve que notre Peuple qu’on disait amorphe et résigné semble bruler d’une furieuse envie de refaire 1804.

*Nation