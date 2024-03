Le gouvernement canadien finance les projets de persécution politique du partenaire de coup d’État contre Aristide : Documents

(Partie 2)

Des documents obtenus par The Canada Files révèlent qu’une ONG haïtienne de « droits humains » disposait de deux rapports, utilisés pour cibler des opposants politiques, financés indirectement par le gouvernement canadien à travers l’ONG Avocats sans Frontières Canada (ASFC).

Le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) reçoit un financement d’un montant non divulgué au titre du projet ASFC « Accès à la Justice et Lutte contre l’Impunité en Haïti » (AJULIH) pour des « activités de plaidoyer ». Cet auteur avait précédemment expliqué la corruption du RNDDH et de son directeur, Pierre Espérance.

En 2004, le gouvernement canadien a financé le RNDDH (alors NCHR-Haïti) dans le cadre d’un effort plus large visant à garantir la criminalisation et la répression violente sur des dirigeants et partisans de Lavalas. Le RNDDH a joué un rôle clé dans la déstabilisation du gouvernement démocratiquement élu de Jean-Bertrand Aristide en fabriquant des allégations de violations des droits humains contre les dirigeants et les membres de Lavalas avant et après le coup d’État de 2004. Le RNDDH reçoit également un financement du National Endowment for Democracy (NED), décrit par son co-fondateur Allan Weinstein comme faisant « une grande partie de ce qui… a été fait en secret il y a 25 ans par la CIA ».

Des allégations et des rapports ultérieurs renforcent encore l’idée selon laquelle Espérance et le RNDDH est une organisation politique – avec la façade d’un groupe de défense des droits humains – qui utilise sa plateforme et son financement pour cibler et persécuter les opposants politiques.

L’ASFC finance des rapports du RNDDH qui ciblent les opposants politiques de Pierre Espérance

ASFC a financé deux rapports du RNDDH dans le cadre du projet AJILUH. Affaires mondiales Canada a confirmé qu’il savait que le RNDDH avait reçu un financement de son projet, lorsqu’il a été contacté pour commentaires.

Les deux rapports contiennent un avertissement : « Ce document a été réalisé dans le cadre du projet : Accès à la justice et lutte contre l’impunité Haïti » mis en œuvre par Avocats sans frontières Canada (ASFC) et ses partenaires. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du RNDDH et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l’ASFC.

Les deux rapports, traduits en anglais, sont intitulés « Attaques contre les quartiers défavorisés : Le RNDDH réclame la fin de la protection des bandes armées par les autorités en place » et « Le règne du Premier ministre Ariel HENRY ou La fureur des bandes armées ».

Les deux rapports reprennent les allégations de Pierre Espérance et du RNDDH selon lesquelles Jimmy Cherizier serait un chef de gang redevable au président haïtien Jovenel Moise et, après son assassinat, le Premier ministre de facto devenu dictateur, Ariel Henry. Tous deux sont membres du Parti haïtien Tèt Kale (PHTK).

Le premier rapport fait de 25 pages. Le nom de Chérizier apparaît cinquante-deux fois. Le rapport se concentre sur les crimes présumés commis par la coalition G-9 de Cherizier et ignore les crimes présumés commis par d’autres gangs. Les gangs criminels opposés à l’alliance du G9, dont, à l’époque, 400 Mawazo, le gang de Brooklyn de Ti Gabriel et le gang 5 Second d’Izo sont omis du rapport.

Les gangs opposés à l’alliance du G9 sont responsables de pratiquement tous les incidents d’enlèvements et de viols à Port-au-Prince.

Pierre Espérance devait devenir nerveux. Le premier rapport a été publié le 23 juin 2020. La veille, les médias haïtiens avaient commencé à faire état des négociations réussies de Cherizier avec plusieurs gangs à Port-au-Prince pour un cessez-le-feu. Cherizier avait uni son groupe de défense de quartier (ou brigade de vigilance) avec d’autres à Port-au-Prince. Il affirme également avoir réussi à convaincre certains chefs de gangs criminels de cesser leurs activités illégales qui nuisaient aux résidents locaux et de les défendre contre les gangs criminels qui kidnappaient, violaient et extorquaient régulièrement les citoyens locaux.

La coalition a été nommée Fòs Revolisyonè G9 an fanmi e alye (Forces révolutionnaires de la famille G9 et alliés, alias G9 ou FRG9). Un mois plus tard, en juillet 2020, d’autres gangs se sont rapidement regroupés en une fédération criminelle connue sous le nom de « G-pèp ». Ces gangs sont mieux décrits comme des groupes armés qui fonctionnent comme des forces paramilitaires pour les oligarques haïtiens, les politiciens et le PHTK au pouvoir – le parti du premier ministre de facto, le Dr Ariel Henry. Ti Gabriel, par exemple, avait le soutien de l’oligarque haïtien Reginald Boulos. Ce dernier qui, à son tour, a soutenu l’accord politique du Premier ministre Henry.

Le premier rapport affirme que Chérizier est « un homme puissant, redouté par le secteur privé, bras armé du président Jovenel Moïse ». À l’inverse, tout en parlant de sa demande publique que Moise démissionne, Cherizier a déclaré que le G9 voulait qu’il « quitte le pays », tout en faisant également l’éloge de dirigeants tels qu’Aristide et le leader de la Platfòm Pitit Desalin, Moise Jean-Charles.

« Le G-9 ne travaille pas pour le régime, et le G-9 n’a pas été créé par l’opposition et ne travaille pas pour elle », a déclaré Cherizier. « Il a été créé pour qu’il n’y ait plus jamais de vols, de viols et d’enlèvements dans nos quartiers… mais aussi pour que les ghettos obtiennent ce qui leur est dû, les écoles, les cliniques, les hôpitaux, les services, l’eau courante, les infrastructures, et toute la sécurité dont bénéficient les quartiers riches ».

Le deuxième rapport financé par l’ASFC a été publié le 3 mai 2023. Dans ce rapport, le RNDDH allègue que Chérizier et la coalition du G9 avaient délibérément commis des actes de violence pour justifier une intervention étrangère.

Le rapport affirme qu’une fusillade à Bel-Air survenue entre le 28 février et le 5 mars 2023 était « purement et simplement politique ». Le rapport poursuit en affirmant que « les autorités en place » ont décidé « d’utiliser leurs bandes armées membres de la coalition dirigée par Jimmy Cherizier » pour amplifier la « perception de la violence en Haïti et inciter la communauté internationale à donner suite aux demandes d’intervention militaire ». Aucune preuve n’est présentée pour étayer ces affirmations dans le rapport.

Contredisant les allégations du RNDDH, Cherizier a déclaré lors d’une conférence de presse le 16 août 2023, qu’une force d’intervention étrangère se heurterait à une résistance armée si elle n’arrêtait pas immédiatement, dès son entrée en Haïti, le Premier ministre Ariel Henry, les oligarques corrompus et les politiciens corrompus qui envahissent les quartiers pauvres d’Haïti avec des armes. Il a également souligné les conséquences désastreuses de la dernière intervention étrangère en Haïti menée par les Nations Unies – MINUSTAH.

Espérance et le RNDDH instrumentalisent les rapports sur les droits humains contre leurs opposants, encore une fois

Le premier rapport du RNDDH financé par l’ASFC reprend les allégations portées contre Chérizier qui proviennent de leur rapport du 1er décembre 2018 intitulé « Les événements de La Saline : de la lutte de pouvoir entre bandes armées au massacre sanctionné par l’État ».

La première partie du titre est corroborée par les habitants de Lasaline de l’époque. Les attaques survenues à Lasaline le 13 novembre 2018 impliquaient un gang, Nan Chabon, envahissant le territoire d’un autre gang, Projet Lasaline, pour le contrôle d’un marché local. Cette attaque brutale de gangs a entraîné la mort d’au moins 23 civils.

Ce rapport du RNDDH allègue également que Cherizier a participé aux attaques dans le cadre d’un « massacre sanctionné par l’État » de civils dans un quartier traditionnellement favorable au parti politique Fanmi Lavalas.

Début novembre 2018, Jimmy Chérizier était une figure largement méconnue en Haïti. Selon Cherizier, il avait formé un groupe de défense de quartier avec d’autres policiers haïtiens (PNH). Le groupe avait été formé pour expulser un gang criminel armé qui avait élu domicile dans son quartier de Delmas 6. Chérizier n’avait pas encore annoncé le G-9 ni attiré l’attention des médias haïtiens ou internationaux.

Dans le premier épisode du documentaire de Dan Cohen et Kim Ives, Another Vision, Cherizier allègue que Pierre Espérance a proposé de retirer son nom du prochain rapport du RNDDH sur les attentats de Lasaline s’il assassinait Marie-Yolène Gilles. Chérizier a refusé. Gilles, ancien directeur des programmes du RNDDH, avait quitté l’organisation, accusant son directeur, Pierre Espérance, de corruption. Elle a formé une organisation concurrente de défense des droits humains, la Fondation Open Eyes (FJKL), avec l’avocat et homme politique Samuel Madistin.

Chérizier a été visé pour la première fois par le FJKL dans un rapport précipité publié trois jours après les attentats de Lasaline. Une analyse de ce rapport est disponible dans Another Vision et dans cet article : La Fondation Open Eyes (FJKL) n’est pas un groupe de défense des droits humains crédible. Il est significatif que Madistin soit le représentant légal de Reginald Boulos. Cet oligarque haïtien, a ouvertement soutenu Ti Gabriel, le chef du gang de la zone appelée nan Brooklyn de l’alliance du groupe armé G-pèp. Madistin a également été embauché en 2004 par le RNDDH pour représenter les « victimes » du massacre fabriqué de toutes pièces de La Scierie.

Espérance a adopté la définition des attaques de Lasaline comme un « massacre sanctionné par l’État » allégué dans le rapport précipité du FJKL, malgré le manque de preuves. Semblable aux efforts d’Espérance pour relier un prétendu massacre de civils à Aristide et Fanmi Lavalas (FL) en 2004, le rapport Lasaline du RNDDH présente le bilan des morts civiles comme le résultat d’une attaque planifiée par le PHTK.

C’est Roger Millien, un vice-ministre élu de FL, qui a été le premier à affirmer que les attaques de La Saline étaient politiquement motivées. Il a accusé les politiciens locaux du PHTK d’avoir planifié les attaques. La version de Millien insiste sur le fait que les attaques ont été planifiées par le PHTK pour cibler les partisans de Fanmi Lavalas. FL a publié un communiqué le 15 novembre 2018, moins de 48 heures après les attentats. Ce communiqué de FL a précédé tout rapport ou enquête. Le communiqué « condamne fermement le massacre perpétré par le régime de Jovenel et Céant à Lasaline ». Blâmer explicitement Jovenel Moise pour avoir orchestré le massacre.

Millien a affirmé avoir eu connaissance d’une prétendue réunion de planification des attentats de Lasaline à laquelle participaient Cherizier, le leader de Nan Chabon, Ti Junior et des membres du PHTK. Ces allégations figurent dans le rapport du RNDDH. Il semble être l’unique source de cette allégation.

Millien n’a jamais expliqué comment il pouvait connaître les détails d’une réunion de planification à laquelle il n’avait pas assisté. Il n’a pas non plus expliqué pourquoi il n’avait pas prévenu les habitants de Lasaline de l’attaque imminente. Selon un rapport de l’ONU du 21 juin 2019 sur les attaques de Lasaline, les membres du gang Projet Lasaline ont fui Lasaline avant l’attaque de Nan Chabon, indiquant qu’ils auraient pu être prévenus.

Les rapports du FJKL et du RNDDH reconnaissent que Millien entretenait une relation étroite avec le gang local, Projet Lasaline. Dans un entretien au Nouvelliste, il avoue connaître le leader de l’époque, Bout Janjan. En effet, Millien a conduit Bout Janjan blessé et d’autres membres du gang à l’hôpital après une tentative d’assassinat début novembre. Il a déclaré au Nouvelliste avoir conduit les membres du gang à l’hôpital conformément aux « conventions internationales » pour « porter assistance aux blessés même en temps de guerre ».

La relation de Millien avec un gang local n’était pas une caractéristique rare parmi les députés élus de FL après les élections de 2017.

L’autre député élu de Fanmi Lavalas (FL), Printemps Bélizaire a été convoqué pour un interrogatoire dans le cadre du meurtre en 2018 du journaliste Vladimir Legagneur. Il a répondu en affirmant qu’il avait un engagement diplomatique au Canada et qu’il ne pouvait pas y assister. Il semble qu’il y soit resté jusqu’à l’expiration de l’ordonnance de convocation. Bélizaire n’a jamais témoigné.

Le politicien du PHTK, Joseph Lambert, et sénateur à l’époque, a accusé Bélizaire d’avoir aidé le chef de gang Arnel Joseph à éviter son arrestation. Cette accusation intervient trois jours après que le rapport du RNDDH sur les attentats de Lasaline accuse explicitement le gouvernement du PHTK d’avoir orchestré les événements de Lasaline.

Par coïncidence, Bélizaire a été officiellement convoqué pour répondre aux questions sur le meurtre de Legagneur le 1er décembre 2018, jour de publication du rapport Lasaline du RNDDH.

Bélizaire a également fait la une des journaux en juin 2019 à Haïti lorsqu’il a été enregistré déclarant au Parlement qu’il « avait incendié des commissariats de police et assassiné des gens à coups de machette ».

Le RNDDH a-t-il politisé un affrontement entre deux groupes armés ?

Les allégations du RNDDH selon lesquelles les attaques survenues à Lasaline le 13 novembre 2018 étaient politiquement motivées sont contestées par de nombreux habitants.

Plusieurs habitants pensaient que les violences étaient strictement le résultat d’une guerre de gangs pour le contrôle du marché local. Des dizaines d’Haïtiens déplacés ayant échappé aux violences de Nan Chabon se sont installés Place d’Italie. Ils ont été interviewés par Berrick Estiodore pour Kapzy News. Les dirigeants du camp ont nié le caractère politique de la violence. Matyas Jean Norger, secrétaire du comité de la Place d’Italie, a déclaré que la violence des gangs visait à « contrôler le marché », faisant référence au marché de la Croix de Bouquets.

Jean Renaud Félix, directeur du marché de la Croix de Bouquet au moment des attentats, estime également que les attaques de Lasaline n’avaient pas de motivation politique. Il a été interviewé dans le documentaire Another Vision et a décrit les attaques comme un affrontement entre « deux groupes armés s’affrontant sur le même bloc ».

Raphael Louigene, travailleur social à la Fondation Saint-Luc, une organisation caritative catholique qui travaille dans les quartiers les plus pauvres de Port-au-Prince, a déclaré pour sa part à l’Associated Press (AP) que les attaques « semblaient résulter d’une lutte pour le droit d’extorquer des biens des marchands du marché après qu’un gang en ait chassé un autre ».

En outre, le rapport du RNDDH sur Lasaline reconnaît que certains habitants pensent que les attaques faisaient partie d’une guerre inter-gangs en cours pour contrôler le marché local, mais il conclut néanmoins que les attaques sont le « résultat de la coexistence et de la coopération entre les autorités gouvernementales et les bandes armées. »

La campagne visant à qualifier les attaques de Lasaline de strictement politiques a été couronnée de succès. Les principaux médias occidentaux, ainsi que pratiquement tous les médias de gauche couvrant Haïti à l’époque, ont répété les allégations selon lesquelles les attaques de Lasaline étaient politiquement motivées. Les rapports du FJKL et du RNDDH sur Lasaline ont souvent servi de base aux allégations. .

Notamment, le Centre d’analyse et de recherche sur les droits de l’homme (CARDH), l’un des groupes de défense des droits de l’homme les plus importants d’Haïti, a produit un rapport sur les attaques de Lasaline qui ne suggérait pas que les attaques étaient politiquement motivées. Le rapport du CARDH ne mentionne pas non plus Jimmy Chérizier. Le rapport du CARDH évoque une relation entre un homme politique du PHTK et Nan Chabon, mais reproche à l’État sa complaisance et son absence, et non l’organisation d’un massacre. Contrairement au RNDDH et au FJKL, le CARDH n’a aucune affiliation politique connue qui pourrait donner lieu à des accusations de partialité autour de cet événement.

Le fait que, dans le même rapport de l’AP susmentionné, Joel Noel, ait été identifié comme un « leader communautaire » à Lasaline en dit long. Faisant référence aux attentats du 13 novembre 2018, il a déclaré à AP « il s’agit d’un combat politique ». Le fait que Noël ait remplacé Bout Janjan à la tête du gang Projet Lasaline est omis de l’article.

Comme on pouvait s’y attendre, dans un rapport distinct de l’AP six mois plus tard, Noel a été interviewé. Les lèvres de Noel étaient « tachées de violet à cause du vin qu’il avait bu ce matin-là ». AP rapporte qu’il « a accusé Chérizier des meurtres ».

Le 15 novembre 2023, près de cinq ans après les attentats de Lasaline, Espérance annonce que la justice américaine a pris le contrôle du dossier Lasaline.

Le gouvernement canadien continue de s’immiscer dans les affaires d’Haïti

Le financement du RNDDH par le Canada par l’intermédiaire de l’ASFC prouve que, même s’ils ont renoncé à s’ingérer publiquement dans les affaires d’Haïti, ils cherchent toujours à le faire plus discrètement. Le financement que le gouvernement canadien fournit au RNDDH affecte indirectement le discours politique au Canada et aux États-Unis en soutenant la plateforme d’influence politique de Pierre Espérance.

Espérance a participé à la création de l’Accord de Montana, annoncé en août 2021, qui représentait initialement une large coalition de partis politiques, d’organisations de la société civile et de groupes paysans. En effet, une fois l’accord annoncé, il a été déposé au bureau du RNDDH afin que les représentants des organisations de la société civile puissent signer le document.

Le soutien à cet accord a considérablement diminué depuis l’annonce de l’accord. Deux ans après son annonce initiale, la coalition à l’origine de l’accord ne représente désormais qu’une petite fraction de la société haïtienne, fonctionnant davantage comme un front de la société civile pour un secteur de la bourgeoisie haïtienne que comme une coalition bénéficiant d’un large soutien. La coalition était autrefois considérée comme le principal rival de l’alliance politique du Premier ministre Henry. Ce n’est plus le cas.

En finançant Espérance et le RNDDH, le gouvernement canadien a indirectement apporté son soutien aux dirigeants de la coalition appelée Accord de Montana. La même chose peut être dite de Washington grâce au financement du National Endowment for Democracy et de l’Open Society Foundation. Au cours des deux années qui ont suivi l’annonce de l’Accord de Montana, ce financement a eu pour effet de maintenir une opposition contrôlée au pouvoir du Premier ministre Henry.

Espérance reste un partisan enthousiaste de l’Accord de Montana, même si sa popularité a chuté parmi les Haïtiens. Espérance a écrit plusieurs articles pour le groupe de réflexion libéral Just Security, plaidant auprès du gouvernement américain pour qu’il déplace son soutien d’Ariel Henry vers l’accord de Montana.

Interrogé sur l’activité politique évidente de Pierre Espérance en tant que directeur du RNDDH, un représentant de l’ASFC a affirmé : « Nous sommes une organisation apolitique et nous travaillons au renforcement des capacités des organisations de défense des droits de l’homme, pas des individus. »

ASFC a également expliqué qu’elle applique le « principe de subsidiarité » avec ses partenaires. « Nos partenaires sont indépendants et nous leur proposons notre soutien sans influencer leurs positions ni les approuver dans leur intégralité », ont-ils déclaré.

Il est possible qu’ASFC ignore la longue liste de rapports concluant que Pierre Espérance et le RNDDH ne sont pas un groupe légitime de défense des droits humains. L’adhésion d’ASFC au « principe de subsidiarité » leur permet apparemment d’ignorer la nature politique évidente de ce soi-disant groupe de défense des droits de l’homme.

C’est le gouvernement canadien qui est ultimement responsable de ce financement. Tout comme le gouvernement canadien partage la responsabilité de son rôle dans l’initiative d’Ottawa, le coup d’État de 2004 et le financement du NCHR-Haïti pour poursuivre le procès contre le Premier ministre de l’époque, Yvon Neptune.

Les dirigeants de l’Accord de Montana sont également liés au coup d’État de 2004.

L’une des fondatrices et porte-parole de l’Accord de Montana est Magali Comeau Denis. Elle, tout comme Espérance, a joué un rôle dans la campagne anti-Lavalas avant et après le coup d’État de 2004.

Comeau Denis était l’un des membres de la bourgeoisie haïtienne que le Conseil des Sages a choisi pour le gouvernement putschiste. Elle a été nommée ministre de la Culture sous le régime putschiste de Latortue/Boniface. Cela signifie qu’Ariel Henry, l’actuel dictateur d’Haïti et, en 2004, membre du Conseil des Sages, a joué un rôle dans la sélection de Comeau Denis pour son poste dans le gouvernement putschiste.

La position de Comeau Denis au sein du gouvernement était le résultat de sa participation à la campagne de propagande contre le gouvernement démocratiquement élu d’Aristide. Comeau Denis dirigeante du Collectif Non a co-écrit une lettre en septembre 2003 signée par des dizaines d’élites intellectuelles haïtiennes, qualifiant le gouvernement d’Aristide de « pouvoir tyrannique » connaissant une « dérive totalitaire » Il est évident de signaler, le Collectif Non a été formé avec l’objectif principal de boycotter au profit des anciennes puissances colonialistes la célébration du Bicentenaire de l’indépendance d’Haïti le premier janvier 2004.

Semblables aux accusations de Pierre Espérance contre Neptune, Comeau Denis a également porté des accusations sans fondement de meurtre contre un autre dirigeant de FL, le père Gérard Jean Juste, dans le cadre d’une campagne visant à criminaliser le parti extrêmement populaire et à réprimer la dissidence après le coup d’État de 2004.

Ce Représentant de l’Accord de Montana, Comeau Denis s’est récemment rendu à Washington avec Espérance pour faire pression sur le gouvernement américain afin qu’il accorde son soutien à leur coalition en déclin. Ils ont rencontré Juan Gonzalez, sous-secrétaire d’État adjoint aux Affaires de l’hémisphère occidental et sous-secrétaire d’État aux Affaires hémisphériques Brian H. Nicholls, le 30 mai 2023. Cela a été suivi d’une réunion avec les « autorités du Pentagone » le 2 juin 2023.

Cinq jours plus tard, le 7 juin, Washington annonçait de nouvelles sanctions contre l’un de ses opposants politiques, l’ancien premier ministre du PHTK Laurent Lamothe.

Lors de sa visite à Washington, Espérance s’est entretenu avec le New York Times. Faisant référence au récent soulèvement populaire en Haïti connu sous le nom de Bwa Kale, il a déclaré que « la montée du mouvement d’autodéfense… souligne l’échec de la communauté internationale à faire face à la crise ». En d’autres termes, Washington doit déplacer son soutien vers l’Accord de Montana, qui approuvera alors toute intervention militaire pour empêcher un soulèvement populaire.

Une révolution en Haïti contre le dictateur soutenu par le Canada ?

La Mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) est fondamentalement une force d’occupation, un outil impérialiste pour maintenir l’hégémonie et empêcher un soulèvement populaire en Haïti. Le MSS vise également à renforcer la dictature d’Henry et à avoir une énorme influence sur la composition du gouvernement de transition d’Haïti. Et, par ricochet, les éventuelles élections en Haïti.

La probabilité d’un déploiement de MSS diminue maintenant que la Haute Cour du Kenya a bloqué le déploiement des forces kenyanes. William Ruto a toutefois promis de déployer quand même des forces de police.

Bien que le MSS ne soit pas officiellement déployé, le Kenya a déjà envoyé 200 policiers sur le terrain en Haïti. Par ailleurs, les forces spéciales américaines ont également été déployées pour former et conseiller la PNH.

Le gouvernement canadien demeure un fervent partisan du MSS. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé en février dernier que le Canada « allouera 123 millions de dollars de financement pour soutenir Haïti, dont 80,5 millions de dollars pour soutenir le déploiement du MSS ».

La même annonce comprenait un rappel que « depuis 2022, le Canada a engagé plus de 300 millions de dollars en financement international pour le développement, l’aide humanitaire et la sécurité en Haïti ». De plus, le Canada a contribué 57 millions de dollars pour « renforcer » la PNH. Tout cela souligne que le Canada a joué un rôle clé dans le maintien du financement de la police nationale d’Haïti.

Le Canada est le deuxième donateur bilatéral en importance à Haïti après les États-Unis. Affaires mondiales Canada a également engagé la GRC à fournir une « formation technique » aux agents de la PNH dans le cadre du MSS.

Berthony Dupont expliquait dans un récent éditorial d’Haïti Liberté que « le rôle de l’impérialisme dans la situation actuelle est évident ». Néanmoins, il affirme que les conditions sont favorables à une révolution. Kim Ives est du même avis, soulignant que « tout porte à croire que les masses haïtiennes en ont marre, ont faim, sont en colère et sont prêtes à s’engager sur la voie semée d’embûches de la révolution ».

Ces derniers mois, la Brigade de surveillance des zones protégées (BSAP), un petit groupe armé chargé de protéger les réserves naturelles, « est passée de quelques dizaines d’agents à une grande milice de plus de 15 000 soldats et, selon certaines estimations, peut-être deux ou trois fois ce nombre », a expliqué Ives.

La BSAP est dirigée par Jeantel Joseph, qui est également le chef nominal du parti de Guy Philippe. Cela fait de Guy Philippe récemment revenu des États-Unis après avoir purgé sept ans pour blanchiment d’argent et trafic de drogue, le leader efficace de la BSAP.

A son retour des Etats-Unis Philippe rejoint la mobilisation populaire, il annonce une « révolution pacifique », tout en affirmant que sa révolution s’inspire des événements du Sri Lanka, où, en 2022, un soulèvement populaire a chassé le gouvernement du pouvoir en quatre mois. « Tout le monde a vu comment des milliers et des milliers de personnes sont entrées dans les résidences des dirigeants qui gouvernaient mal », a-t-il expliqué.

Alors que Philippe propose une révolution pacifique, Jean Hilaire Lundi Roday, porte-parole du Réveil national pour la souveraineté d’Haïti, un front politique dirigé par Jeantel Joseph, a déclaré lui-même qu’« aucune option n’est exclue, y compris la prise du pouvoir par les armes pour renverser Ariel Henry. »

Dans un discours prononcé devant ses partisans à Petit Goâve le 28 janvier 2024, Philippe a également apporté son soutien à Chérizier, tout en faisant écho à son appel aux bandes criminelles pour « arrêter de punir notre propre peuple, des gens comme vous qui endurent la pauvreté, qui sont victimes du système ». Philippe les a encouragés à « écouter ce que dit le commandant Jimmy Chérizier : déposez les armes. Trop de larmes ont été versées… Nous allons changer cela avec le peuple. Je vous le dis : en 90 jours nous pourrions avoir une belle Haïti qui fleurisse… Arrêtez de tuer des gens. Aidez-les plutôt. Posez vos armes. Parce que les gens souffrent trop.»

Les Haïtiens ont des raisons de douter de la sincérité de Philippe parce qu’il avait dirigé les forces paramilitaires lors du coup d’État de 2004 contre le gouvernement d’Aristide. Et pourtant, face à la persistance d’une dictature soutenue par l’impérialisme et à l’aggravation de la sécurité et de la faim, les Haïtiens ont largement décidé de soutenir son appel pour évincer Henry.

Dans une récente interview à Radio Eclair, Sherlson Sanon a fait écho aux sentiments de nombreux Haïtiens : « Je ne dis pas que je suis un fanatique de Guy Philippe, mais quand votre maison prend feu et que vous devez l’éteindre pour sauver votre maison et votre famille à l’intérieur, vous accepterez l’aide de quiconque apporte de l’eau, et après vous examinez leur visage… Je demande à tous les gens qui croient en moi et savent que je ne suis pas corrompu, de ne pas soutenir Guy Philippe mais de soutenir le peuple dans cette bataille, car Haïti doit sortir de ce pétrin… Je soutiens le mouvement de façon à renverser le système, et cela ne signifie pas seulement renverser Ariel Henry et tous ses acolytes ».

Deux partis politiques sont parvenus à une conclusion similaire. Moïse Jean-Charles, leader du parti Pitit Dessalines, a noué une alliance avec Philippe, admettant devant la presse qu’il « ne pouvait pas mener la bataille seul ». « Je dois rassembler tout le monde pour avoir assez de force pour chasser Ariel Henry… », a-t-il expliqué.

La dirigeante de FL, Maryse Narcisse, a déclaré à la presse qu’elle « soutient les mouvements de protestation à travers le pays pour exiger la démission de M. Henry ». Il s’agit d’un soutien tacite au mouvement populaire qui soutient l’appel de Jeantel Joseph et Philippe à retirer Henry du pouvoir, et d’une tournure surprenante des événements.

Au moment du coup d’État de 2004, Moise Jean-Charles était un leader populaire au sein de FL, qui était la cible des forces paramilitaires déchaînées de Philippe. Philippe a présenté de tièdes excuses pour son rôle dans ce coup d’État. La décision de Narcisse et Moïse de soutenir le mouvement est néanmoins remarquable.

Les opposants à l’appel de Philippe à évincer Henry sont « des secteurs dispersés de la classe politique haïtienne, pour la plupart silencieuse », explique Ives. «Philippe surfe clairement sur une vague de colère, de faim, de fatigue et de désespoir après deux ans et demi de négociations interminables et infructueuses dans des hôtels de luxe entre hommes politiques et divers émissaires de Washington pour trouver la voie vers un gouvernement qui remplacerait celui du président Jovenel. Moïse», conclut-il.

Ces nouvelles alliances témoignent du désespoir et de la détermination à éliminer Ariel Henry du pouvoir et à libérer Haïti de l’emprise mortelle et étouffante de l’impérialisme.

Le RNDDH, financé par le gouvernement canadien, fait partie de ces opposants aux mouvements populaires haïtiens en faveur d’une véritable démocratie. Espérance, critique du mouvement Bwa Kale et de tout autre leader local qui résiste à la violence des gangs criminels, utilisant l’argent du gouvernement canadien pour des reportages visant à attaquer ses opposants politiques, reste fermement opposée au mouvement populaire dont le but est de renverser Ariel Henry. Non pas parce que Espérance soutient Henry, mais parce qu’un mouvement populaire organisé menacerait le transfert du pouvoir aux élites haïtiennes pro-impérialiste que dirige la coalition de l’Accord de Montana.

*Travis Ross est un enseignant basé à Montréal, Québec. Il est également co-éditeur du Projet d’information Canada-Haïti sur Canada-haiti.ca. Travis a écrit pour Haïti Liberté, Black Agenda Report, The Canada Files, TruthOut et rabble.ca. Il peut être contacté sur Twitter.

