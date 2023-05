Le gouvernement américain approuve la violence raciste d’Abinader

La visite à Saint-Domingue en avril de la sous-secrétaire d’État américaine, Wendy Sherman, a permis de ratifier le caractère stratégique de la subordination du régime dominicain aux États-Unis et d’aplanir les différends apparus en 2022, lorsque l’autorité douanière américaine a suspendu les importations de sucre de Central Romana en raison de son imposition de travail forcé à des milliers de travailleurs haïtiens et dominicains d’origine haïtienne, ainsi que la publication d’un avis aux voyageurs conseillant aux Afro-Américains de prendre des précautions contre les opérations d’immigration dominicaines basées sur le profilage racial. Sherman a terminé sa visite en appelant effrontément les Américains à faire du tourisme en République dominicaine et en décrivant le régime dominicain comme une «démocratie vibrante et énergique».

Ce n’est un secret pour personne que la société américaine Central Romana, dont les principaux propriétaires sont les frères Fanjul, d’origine cubano-américaine, a construit son empire sucrier avec la complicité de l’État dominicain, basé sur le semi-esclavage et le travail plus violent, pratiques empêchant l’organisation syndicale des travailleurs, les expulsant de chez eux, maintenant les bateyes dans des conditions de marginalisation sociale et économique, avec un accès précaire aux services publics et à la santé, à quoi s’ajoute la politique raciste des gouvernements dominicains successifs de refuser l’accès à leurs pensions aux travailleurs de cette entreprise sucrière et d’autres, dont le CAEI de la famille oligarchique Vicini et le Consorcio Estatal Azucarero (CEA). La sanction contre Central Romana intervient après des décennies de plaintes et des centaines de protestations des travailleurs de la canne à sucre et des communautés. Étant donné que la République dominicaine continue de bénéficier du plus grand quota d’importations de sucre américaines avec des tarifs préférentiels, le premier bénéficiaire de la sanction contre Central Romana a été son concurrent CAEI, dont les pratiques anti-ouvrières ne diffèrent pas substantiellement.

Quant à la campagne raciste de déportations massives par le gouvernement Abinader, elle a atteint un nombre record de plus de 171 000 déportations en 2022, presque entièrement des Haïtiens et des Dominicains d’origine haïtienne. Fréquemment, des Dominicains noirs sont arbitrairement détenus, même si leur détention n’entraîne pas l’exil. Il existe également des abus documentés contre des citoyens américains, y compris ceux qui ont la double nationalité, des Africains et d’autres pays, qui sont soumis à des attaques par les autorités de l’immigration qui présument que tous les Noirs sont haïtiens jusqu’à preuve du contraire.

La violence de cette campagne a été telle qu’elle n’a pas lésiné sur la détention des femmes enceintes dans les hôpitaux, ainsi que des garçons et des filles se rendant à leurs écoles en uniforme scolaire, expulsés du pays sans la compagnie de leurs familles. Les invasions de domicile illégales ont également abondé. Le régime viole systématiquement ses propres lois et sa propre Constitution lorsqu’il s’agit de persécuter la communauté immigrée haïtienne, présentée comme une prétendue menace à la sécurité nationale dominicaine par le président Abinader et son ministre de l’Intérieur, Jesús Vásquez.

Accords et valeurs partagées

Sherman, au nom du gouvernement Biden, a déclaré que son “alliance” avec Abinader est basée sur des “valeurs partagées”. Sans aucun doute, Biden et Abinader croient à la tutelle politique américaine et à la domination militaire et économique des Caraïbes. Pour cette raison, la principale demande du gouvernement dominicain à Sherman lors de sa visite, comme cela a été exprimé auparavant lors de toutes les réunions ibéro-américaines, de l’ONU et de l’OEA, ou lors de conversations avec le premier ministre canadien Trudeau, a été l’invasion et l’intervention militaire occupation d’Haïti.

Cependant, il est notoire qu’il y a des hésitations dans l’impérialisme américain et canadien quant à la formule interventionniste à appliquer contre le peuple haïtien. L’invasion et l’occupation impérialistes de 2004 à 2017 ont échoué, entraînant la décomposition politique, économique et sociale actuelle, au sein de laquelle des gangs armés ont prospéré et développé des alliances avec des secteurs du régime pourri du PHTK. Dans cette occupation militaire d’Haïti, les États-Unis ont pu compter sur la Minustah, composée principalement de troupes fournies par des gouvernements latino-américains pseudo-progressistes tels que Lula du Brésil, le Kirchnerisme argentin, Evo de Bolivie, Mujica d’Uruguay, Correa d’Équateur, Bachelet du Chili, entre autres. Aujourd’hui, Lula ne semble pas disposé à mener une nouvelle invasion.

Biden et Trudeau ont répondu à Abinader, face à ses plaintes constantes, que la République dominicaine devrait appliquer des sanctions aux hommes d’affaires et politiciens haïtiens liés aux gangs. Le régime dominicain, en raison de sa subordination aux États-Unis, a collaboré au développement de la crise haïtienne, du soutien au coup d’État de 2004 à l’autorisation d’un trafic d’armes à grande échelle vers des gangs, principalement des armes en provenance des États-Unis qui traversent le territoire dominicain en route pour Haïti.

Les grands hommes d’affaires dominicains ont bénéficié d’une balance commerciale entre la République dominicaine et Haïti qui penche en faveur des exportations dominicaines dans un rapport de près de 98-2. Et cette bourgeoisie s’est aussi historiquement enrichie de la surexploitation des travailleurs dominicains et haïtiens. De plus, il existe des liens directs entre Abinader et le magnat haïtien Gilbert Bigio. Les deux apparaissent dans les fuites des Pandora Papers, et quand, après la visite de Sherman, Abinader a finalement cédé à la pression et a émis des sanctions contre une liste d’Haïtiens identifiés par les États-Unis comme des liens avec des gangs, Bigio a été exclu, aussi bien que l’ancien président Martelly et l’ancien Premier ministre Jean Henri Céant.

Bigio est propriétaire du réseau de stations-service Chevron-Texaco en République dominicaine via le groupe GB. Pablo Daniel Portes, qui est conseiller financier du président Abinader, est également le PDG régional du groupe GB et le représentant légal du groupe d’entreprises avant la bourse.

Ces faits servent à comprendre l’hypocrisie d’Abinader et de son ministre des Affaires étrangères Roberto Álvarez, lorsqu’ils affirment que la “communauté internationale”, en n’envahissant pas Haïti, “accablerait” la République dominicaine de la crise du pays voisin. Cette idée d’un complot “mondialiste” pour imposer une “solution dominicaine à la crise haïtienne” est fréquemment évoquée, non seulement par Abinader, mais aussi par des secteurs d’ultra-droite, dont la soi-disant “Marche patriotique”, un mouvement avec des éléments fascistes clairs dirigés par l’Institut Duartiano, une institution d’État. Abinader a tenté de défendre l’anti-haïtien le plus fanatique et de donner une impulsion à des projets tels que le mur frontalier, qui vise à couvrir la moitié de la frontière entre les deux pays.

Abinader et ses responsables présentent également la présence de femmes enceintes haïtiennes dans le pays comme une charge budgétaire insupportable et comme un danger « d’invasion des utérus », une formulation locale de la théorie complotiste raciste et d’extrême droite du « grand remplacement ». Le Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de la República Dominicana a démontré que les dépenses de santé publique représentées par les naissances des femmes haïtiennes représentent moins de 1% du budget de la santé publique, qui est déficitaire pour d’autres raisons, essentiellement en raison de la décision d’Abinader de ne pas allouer à la Santé publique les 4% du PIB exigés par la loi dominicaine, préférant financer le secteur privé de la santé.

Abinader ne se limite plus à assassiner des travailleurs haïtiens à l’intérieur du territoire dominicain, commençant à mener des attaques sur le territoire frontalier haïtien, comme son attaque criminelle contre le village de Tilory. L’ironie est que la prétendue “démocratie vibrante et énergique” qui commet ces crimes sur le sol haïtien, celle qui allègue que c’est la violence d’Haïti qui peut passer en République dominicaine, et qui utilise ce prétendu risque pour persécuter même les étudiants haïtiens, principalement inscrits dans des universités privées.

La virulence des discours et des politiques racistes d’Abinader a des précédents comme le génocide ordonné par le dictateur Trujillo en 1937. On estime qu’entre 15 et 25 mille Haïtiens et Dominicains à la peau noire ont été assassinés par les hommes de main du régime. Le discours de Trujillo sur « l’invasion pacifique », « l’haïtianisation » et la « défense de la souveraineté » continue d’être reproduit aujourd’hui. Dans les années 1990, ces discours ont été utilisés contre le leader social-démocrate Peña Gómez, dont certains grands-parents étaient haïtiens. Peña Gómez était une dirigeante du PRD, prédécesseur du PRM d’Abinader, mais c’est le même PRD qui a usé de sa majorité au Sénat en 1997 pour déclarer l’auteur des campagnes racistes, l’ancien dictateur Joaquín Balaguer, comme « promoteur de la démocratie “. Abinader a poussé cette pratique consistant à hisser simultanément le drapeau de Balaguer et de Peña Gömez à de nouveaux extrêmes, tout en continuant à imposer la dénationalisation d’environ deux cent mille Dominicains d’origine haïtienne, aujourd’hui apatrides.

Une seule île, une grande yola

Si le racisme du régime dominicain tente de nier que la majorité de la population du pays est d’ascendance africaine, la xénophobie officielle tente de cacher qu’il s’agit d’un pays d’émigration nette. L’Institut des dominicains à l’étranger (INDEX) a estimé à 2,8 millions d’émigrés dominicains son estimation de février 2022. C’est plus d’une personne sur quatre qui doit vivre hors de son pays en l’absence de droits sociaux, de bas salaires, d’absence de liberté syndicale, d’infractions pénales, violences et brutalités policières. Les routes que des milliers de Dominicains empruntent vers les États-Unis et Porto Rico, traversant la mer des Caraïbes dans des bateaux précaires, ou traversant de Darién au Mexique face à toutes sortes de dangers, ainsi que d’autres migrants d’Amérique centrale et des Caraïbes, démontrent la volonté inébranlable de beaucoup de gens à chercher un avenir que le régime capitaliste dominicain leur refuse.

Une réalité similaire à celle qui touche les émigrés haïtiens et d’autres pays de la région. En février dernier, au moins deux Dominicains sont morts dans un terrible accident de bus alors qu’ils voyageaient du Mexique vers les États-Unis. Des migrants haïtiens et dominicains sont également morts en essayant d’atteindre Porto Rico dans de petits bateaux.

Les socialistes haïtiens et dominicains doivent continuer à démontrer à quel point nous avons des ennemis communs dans nos classes capitalistes respectives et l’impérialisme américain. C’est dans l’intérêt des capitalistes locaux et des impérialistes de nous diviser. Notre libération dépend de notre capacité à les affronter ensemble et à tisser des liens de solidarité, à l’instar de 1965, lorsque des combattants internationalistes dominicains et haïtiens ont pris les armes ensemble contre les envahisseurs yankees.

* Babyson Pierre est membre de l’Unité Internationale des Travailleurs et des Travailleurs-de la Quatrième Internationale

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine 19 Mai 2023