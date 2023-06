La violence militaire raciste contre les bateyes coïncide avec les discours négationnistes de la diplomatie dominicaine à l’ONU

La deuxième session de l’Instance permanente des Nations unies sur les personnes d’ascendance africaine, à New York, a été le théâtre d’une nouvelle mise en évidence de la nature raciste du régime dirigé par Luis Abinader. Le 31 mai, face aux critiques de l’avocate Gay McDougall (USA), de la journaliste Barbara Reynolds (USA) et de la secrétaire générale de l’Association des États de la Caraïbe, June Soomer (Sainte-Lucie), la conseillère de la mission permanente de la République dominicaine devant l’ONU, Luz Andújar, a recouru aux clichés négationnistes utilisés depuis la dictature balaguerista pour tenter de dissimuler les crimes racistes de l’État dominicain. Au lieu de répondre aux accusations précises portées contre son gouvernement, il a préféré parler de la situation en Haïti. En pleine campagne de déportations massives, il a assuré que le gouvernement Abinader est « solidaire » avec la communauté immigrée et a répété la théorie du complot selon laquelle il tente d’imposer une « solution dominicaine » aux problèmes d’Haïti. Il a rejeté toutes les critiques comme irresponsables, assurant que ses propos ne correspondaient pas “au moins (sic) à la réalité”. Cependant, c’est Andújar qui était déconnecté de la réalité. Quelques heures avant cet échange à l’ONU, le même gouvernement Abinader avait mené une agression militaire ouvertement raciste contre plusieurs bateyes du sud-ouest du pays, contre des travailleurs immigrés haïtiens et des dominicains noirs.

Dans la nuit du 29 au 30 mai, plusieurs bateyes des provinces de Bahoruco, Barahona et Independencia ont été illégalement et arbitrairement attaqués par des membres de l’Armée, en application de la politique de persécution raciste ordonnée par le gouvernement depuis l’année 2021 et qui a entraîné des expulsions massives d’Haïtiens et de Dominicains d’origine haïtienne, y compris des femmes enceintes et des nourrissons séparés de leurs familles. La journaliste Hogla Enecia Pérez a interviewé le militant communautaire Esteban Cuevas du Batey 7 de la province Independencia, le matin du 30 mai. Cuevas a raconté qu’après 23 heures du soir, il a vu comment ses voisins étaient détenus arbitrairement malgré des documents prouvant leur identité et leur statut d’immigration régulière. Lorsqu’il a mis en cause la procédure illégale, il a été menacé par les militaires. Lors de l’opération, les militaires n’avaient pas d’identification, en violation flagrante de la constitution et des lois. Ils ont détruit les portes et les murs des maisons, bien qu’ils n’aient pas reçu d’ordonnance du tribunal pour effectuer des perquisitions. Dix personnes ont été détenues, dont un jeune dominicain d’origine haïtienne, au seul Batey 7.

Cuevas a dénoncé qu’il y avait aussi des attaques militaires contre les bateyes 2, 3, 4, 5, 6 et Batey Isabela. Au moins trois mineurs ont été détenus arbitrairement et emmenés dans une forteresse à San Juan de la Maguana. Plus tard, CONANI a intercédé pour sa libération. Dans plusieurs cas, les militaires ont ignoré la validité des cartes d’identité présentées par leurs victimes, alléguant qu’elles étaient “illégales” parce qu’elles n’indiquaient pas le type de sang, une autre preuve d’arbitraire. Comme d’habitude sous le régime raciste dominicain, les répresseurs ont exigé une rançon pour libérer les personnes détenues arbitrairement.

Les communautés touchées font partie des terres de canne à sucre qui entourent la sucrerie de Barahona, remise par l’État dominicain en concession au Central Sugar Consortium, dont les capitalistes guatémaltèques sont copropriétaires depuis 1999.

Dans une autre vidéo diffusée par la journaliste Hogla Enecia Pérez le 31 mai, faisant référence aux mêmes événements, il est montré comment un officier militaire s’approprie la carte d’identité d’une des personnes détenues sur la base du profilage racial, simplement parce qu’elles sont noires. Ces crimes n’ont pas eu le même retentissement dans les médias privés dominicains que le discours négationniste de Luz Andújar. Cela s’explique par le fait que les lignes éditoriales de ces médias, dans la plupart des cas, soutiennent la violence raciste du gouvernement de Luis Abinader.

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine

1er Juin 2023