La véritable portée de notre anniversaire

En ce mois de juillet 2023, avec la plus grande fierté et un engagement continu, nous célébrons notre 16ème année de publication en tant que média alternatif populaire et de débats idéologiques approfondis entre les progressistes sincères et conséquents de quelque pays qu’ils soient.

Dès notre premier éditon, nous avions souligné : « la parution en cette fin du mois de juillet 2007, trois jours avant la commémoration du 82ème anniversaire de la première occupation de notre sol national par les yankees est très significative de la lutte appelée à mener par cet hebdomadaire ».

Grâce à notre dessein socialiste, nous avons pu tenir nos repères et nous voulons faire de notre mieux, dans les conditions concrètes de la lutte pour continuer non seulement à combattre l’impérialisme mais aussi à défendre les droits fondamentaux des peuples.

Au cours de ces 16 dernières années, nous avons traversé différentes étapes mais le journal a su fermement résister aux aléas et aux soubresauts. D’autant plus que, nous n’avons jamais adapté notre effort aux circonstances opportunes. Nous sommes restés le journal d’avant-garde militant qui continue sans relâche à apporter sa contribution à la construction de l’organisation du camp populaire. Et toujours solidairement attachés à la lutte des masses, les travailleurs, les paysans exploités : dans leurs besoins et leurs aspirations, leurs droits et leurs luttes de façon à les accompagner dans leur quête de changement et d’amélioration de leurs conditions de vie.

Haïti Liberté restera uni dans une lutte commune avec nos alliés naturels, toutes les victimes de l’impérialisme mondial, tous les peuples méprisés, humiliés, assujettis luttant pour leur libération…

Haïti Liberté parvient à démontrer qu’il fait la différence. En fonction de notre crédibilité qui marque notre identité et notre engagement politique, nous n’avons jamais nagé dans les eaux stagnantes d’une quelconque collaboration de classe ou prendre une position allant à l’encontre de la classe ouvrière ou paysanne pour satisfaire les intérêts de quiconque, voire de la bourgeoise pro-impérialiste. Notre responsabilité, à nous militants de la révolution, c’est-à-dire, de la justice sociale et de la liberté, est de susciter un vaste courant de sympathie pouvant faire écho aux misères, à la colère, aux luttes et aux espoirs des masses.

De notre création à aujourd’hui, nous avons fait de notre mieux pour dénoncer le système capitaliste arc-bouté au service de l’idéologie bourgeoise dominante et au profit de l’hégémonie mondiale qui ne jure que par accaparer les richesses des peuples, à dévaloriser la classe ouvrière-paysanne et à l’opprimer dans une situation d’extrême précarité.

Tout notre itinéraire politique a été marqué par cette volonté de ne pas céder aux manœuvres propagandistes et de diversions de la classe dirigeante malhonnête qui pense toujours qu’elle peut constamment continuer à humilier, bafouer les masses laborieuses. En revanche, nous avons consacré toutes nos forces, tous nos moyens au service du peuple de façon à nous assurer de son soutien actif et effectif. Puisque, le plus sûr garant de la marche en avant de tout processus révolutionnaire, demeure la vigilance populaire.

Il y a une évidence et une vérité qui ne nous ont jamais quittés parce que nous croyons fermement aux vraies valeurs des masses toujours dans un idéal de changement révolutionnaire. Car, seules les masses sont porteuses de solution dans la mesure où nous les accompagnons dans une démarche bien encadrée par une avant-garde organisée, disciplinée, expérimentée ayant un projet ou un programme national.

Tandis que l’impérialisme et ses agents locaux manœuvrent pour le déploiement d’une force d’intervention militaire robuste dans notre pays, ces derniers sont déterminés à remettre en selle leur équipe déchue pour empirer davantage la situation et liquider la lutte pour le changement. Par conséquent, la perspective de cette évolution exige plus que jamais la cohésion des masses ouvrières et paysannes conscientes et organisées tant du point de vue idéologique, qu’organisationnel pour faire face à cette éventualité.

La véritable portée de notre anniversaire est de continuer à s’aligner dans ce courant de combat populaire et révolutionnaire de façon à œuvrer pour le bien-être de la majorité déshéritée, souffrante, opprimée et exploitée. Face aux impératifs auxquels nous sommes confrontés, seuls les intérêts de ce peuple nous dicteront les mesures et les positions que nous serons amenés à prendre avec davantage de courage, sans précipitation ; mais, surtout, avec la seule et unique volonté de lui rendre ce qui est son droit et ce qui est son dû.

Malgré que nous ayons été soumis à des campagnes de diffamation, de déstabilisation de la part des agents impérialistes, nous nous engageons de pied ferme cette semaine à attaquer notre 17ème année de publication toujours orientée vers la promotion de la paix dans les quartiers populaires et la nécessité absolue d’un processus révolutionnaire de transformations et de conquêtes favorables aux dépossédés et aux exclus, et en faveur de conditions d’existence plus dignes et plus justes.

Et dans le sens internationaliste, Haïti Liberté restera uni dans une lutte commune avec nos alliés naturels, toutes les victimes de l’impérialisme mondial, tous les peuples méprisés, humiliés, assujettis luttant pour leur libération, pour un présent et un avenir meilleurs, contre l’exploitation et l’oppression.

Nous remercions toute l’équipe du journal qui, avec son professionnalisme, a su porter haut et fort l’étendard de la conviction et de la détermination au bénéfice des laissés-pour- compte, le tout avec sérieux, rigueur et régularité mais aussi et surtout avec ponctualité et pertinence, ce qui nous a permis de renforcer davantage notre objectif dans l’accomplissement de notre mission pour qu’une autre forme de système de gouvernement soit possible en Haïti.

Nos sincères remerciements et encouragements à tous nos collaborateurs, nos lectrices et lecteurs, et nos commanditaires.

Défendons et soutenons Haïti Liberté ! Longue vie au journal ! Jusqu’à la victoire finale!