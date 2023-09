La Fondation Open Eyes (FJKL) n’est pas un groupe de défense des droits humains crédible

2ème partie

L’oligarque haïtien Réginald Boulos, autrefois fervent partisan du président haïtien Jovenel Moïse, s’est brouillé avec lui à l’été 2018.

Au début de son mandat, Moïse a donné la priorité aux entreprises de Boulos pour les investissements utilisant des fonds publics. Ayibopost note que « Auto Plaza » de Boulos faisait partie des trois entreprises bénéficiant du premier gros contrat signé sous l’ère Jovenel Moïse. L’entreprise a ensuite reçu plus de 53 millions de dollars pour l’achat d’équipement lourd en 2017. »

Boulos a déclaré au Haitian Times qu’il avait rompu sa relation avec Moïse en 2019. Bien qu’il ait écrit une lettre publiée dans Le Nouvelliste en juin 2019 exigeant la démission de Moïse, la chronologie présentée par Boulos au Haitian Times semble contredire ses déclarations passées.

En juillet 2018, suite à la hausse des prix du carburant provoquée par Moïse sous la pression du FMI, des manifestations massives ont secoué Port-au-Prince. Les manifestants ont vandalisé et incendié de nombreuses entreprises, dont certaines appartenant à Boulos. Les manifestants ont attaqué sa concession Nissan et son épicerie Delimart. Dans une lettre publique du 19 juillet 2018, Boulos a clairement indiqué qu’il ne pensait pas que ces attaques étaient aléatoires. Il a écrit que les attaques contre ses entreprises ont été « froidement concoctées et menées sous le couvert des actions de foules mécontentes ».

Selon Boulos, ces attaques « constituent la pire injustice faite à un homme qui a passé sa vie à créer des emplois et qui emploie aujourd’hui plus de 2 000 de ses frères et sœurs ». Boulos a insisté sur le fait que les incendies criminels visant ses entreprises étaient le résultat de « l’action malveillante de criminels sous contrat ».

Faisant appel à ses compatriotes haïtiens, Boulos a écrit dans sa déclaration que « les choses doivent changer pour le bien dans notre pays. Nous devrons prendre en compte les demandes légitimes d’amélioration émanant des catégories pauvres et marginalisées de notre peuple », faisant clairement allusion aux efforts visant à évincer Moïse du pouvoir.

L’interprétation des événements de Boulos, selon laquelle ses propriétés ont été délibérément attaquées par des « criminels sous contrat », n’a pas été largement acceptée.

Le 3 juillet 2021, Boulos avait publié une déclaration accusant Moïse d’utiliser le système judiciaire comme une arme contre lui. Quatre jours plus tard, le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse est assassiné à son domicile.

Plus tard dans la journée, le Haitian Times a publié une interview de Boulos dans laquelle il a nié les spéculations selon lesquelles il aurait été impliqué dans l’assassinat.

Moïse a été assassiné par une escouade de 28 mercenaires étrangers, dont deux Haïtiens-Américains et 26 Colombiens. L’un des Haïtiens-Américains est James Solages, qui a travaillé comme chef des gardes du corps pour l’ambassade du Canada en Haïti. Le Haitian Times a rapporté que, selon de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, Solages travaillait également comme agent de sécurité pour Réginald Boulos.

Dans une interview accordée à Jacobin, le journaliste Kim Ives a noté que l’assassinat « aurait pu nécessiter plus d’argent qu’une seule famille n’aurait pu en fournir », soulignant l’implication possible de plusieurs oligarques, dont Boulos et Dimitri Vorbe. Ives a soutenu que « l’assassinat vise à amener au pouvoir un président qui exécutera les ordres de la bourgeoisie ».

En effet, une fois Moïse écarté, les accusations portées par l’ULCC et l’ONA ont été abandonnées. Boulos avait quitté Haïti une semaine plus tôt, le 25 juin.

Aux États-Unis, un jour après l’assassinat de Moïse, Boulos a commencé à embaucher des consultants en relations publiques. Il a réembauché Art Estopinan, ancien chef de cabinet de l’ancienne députée Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), pour travailler pour lui en tant que lobbyiste.

Selon Politico, Estopinan prévoyait de « faire pression sur les législateurs, notamment les membres de la commission sénatoriale des relations étrangères, de la commission des affaires étrangères de la Chambre et du House Haiti Caucus, ainsi que de l’administration Biden ». Estopinan a expliqué que Boulos souhaitait qu’Estopinan « l’aide à Washington à promouvoir une vision de son parti politique ».

Boulos avait d’autres conseillers travaillant pour lui aux États-Unis. Selon Politico, cette équipe comprenait Novitas Communications, qui gère les relations publiques de Boulos, et le consultant Joe Miklosi, qui a dirigé les efforts de collecte de fonds pour Boulos aux États-Unis. Boulos a déclaré qu’il avait embauché l’équipe pour faire pression sur l’administration Biden.

« Je ne pense pas que l’opposition aujourd’hui aurait la capacité de mettre en place une mission aussi bien organisée », a déclaré Boulos au Haitian Times.

Ariel Henry, le Premier ministre que Moïse avait nommé mais non inauguré deux jours avant son assassinat, est sorti de sa cachette quelques jours après le meurtre. Il a été choisi pour diriger Haïti par les ambassadeurs des États-Unis et du groupe CORE via un tweet et une déclaration d’accompagnement de la mission diplomatique des Nations Unies en Haïti, BINUH. Henry a prêté serment en tant que Premier ministre le 20 juillet 2021, trois jours après la publication de cette déclaration.

En tant que leader du MTVAyiti, Boulos a ensuite signé « l’Accord du 11 septembre » d’Ariel Henry. Boulos avait trouvé un leader qu’il pouvait soutenir. Le soutien de Boulos à l’Accord d’Henry a provoqué l’indignation de certains membres de son nouveau parti. Dans une lettre adressée à son parti le 1er août 2022, Boulos a démissionné de son poste de chef du MTVAyiti et a quitté le parti.

Boulos radicalise Chérizier

Dans une interview présentée dans la série documentaire « Une autre vision », Jimmy Cherizier a affirmé que Boulos l’avait approché pour incendier la concession Toyota rivale, en face de son quartier de Delmas 6. Chérizier a refusé.

Cherizier avait attiré l’attention de Boulos en tant que chef d’un groupe de défense de quartier qui avait réussi à chasser les membres de gangs criminels du bas Delmas avec l’aide d’autres agents de la PNH. Il n’avait pas encore organisé ni déclaré le FRG9 et n’avait pas non plus été présenté comme un « chef de gang » par les groupes locaux de défense des droits de l’homme.

Cherizier et d’autres habitants du bas Delmas ont créé une organisation communautaire nommée Another Vision (d’où le titre du documentaire). L’organisme a sollicité des dons et Réginald Boulos en a fait un.

Cherizier dit qu’il n’était pas au courant à l’époque du passé anti-démocratique de Boulos, qui avait soutenu le coup d’État de 2004 et des violations des droits de l’homme associées au Groupe des 184.

Chérizier explique que la demande de Boulos d’incendier la concession Toyota a été pour lui un moment de radicalisation. Une conscience de classe commença à émerger. En juin 2020, il a décrit le « système puant, pourri et corrompu » d’Haïti au service de la bourgeoisie. Dans une autre interview un mois plus tard, Cherizier a déclaré « qu’il n’y a pas de plus grand gang que cette bourgeoisie mafieuse syro-libanaise qui a pris la nation en otage. Et personne n’a plus d’armes qu’eux. Ils ont tout l’argent et nous, nous n’en avons pas. »

Cherizier ne savait pas non plus à l’époque que Madistin avait été embauché par le NCHR-Haïti (RNDDH) en 2004 pour représenter les soi-disant victimes du massacre fabriqué de La Scierie, un autre fait révélateur révélé dans le documentaire « Une autre vision ».

Certains ont interprété ce don de Boulos à l’organisation Another Vision comme une preuve que Cherizier était le chef d’un groupe paramilitaire prêt à travailler pour les oligarques haïtiens. Cette formulation omet des preuves cruciales du contraire.

Une fois la relation de Boulos avec Cherizier terminée à l’été 2018, il a noué de nouvelles relations avec des gangs criminels. Dans une interview d’octobre 2019, Boulos a admis avoir soutenu des gangs criminels associés à la fédération des gangs criminels G-Pep, responsable de pratiquement tous les enlèvements en Haïti, ainsi que d’autres crimes violents comme le meurtre, le viol et l’extorsion.

Le 16 novembre 2018, le FJKL a publié son rapport préliminaire sur les violences survenues à La Saline le 13 novembre 2018. La FJKL a présenté l’attaque comme une bataille entre deux gangs, alléguant également que Cherizier avait « renforcé » (sans plus de détails) la bande du vainqueur Serge Alectis alias « Ti Junior ». Ajoutée à la fin, presque après coup, la phrase : « C’est le massacre de La Saline », sans plus d’explication.

Exactement un an plus tard, en novembre 2019, le nouveau parti politique de Boulos, MTVAyiti, a financé et organisé une série d’événements à l’occasion de l’anniversaire du massacre de La Saline. Cela a popularisé les allégations du FJKL et du RNDDH selon lesquelles Cherizier était lié d’une manière ou d’une autre à la mort de 23 victimes ou plus. La « journée commémorative » MTVAyiti pour les victimes de La Saline faisait partie de la campagne politique de Boulos contre Moïse.

Quelques semaines avant le mémorial, en septembre 2019, Boulos avait qualifié Moïse d’« imposteur » et de « restavek vivant » de l’ancien président Michel Martelly.

Un mois plus tard, en octobre 2019, Moïse a annoncé une augmentation des taux d’intérêt pour les prêts de l’ONA de plus de 50 millions de gourdes à 20 %. Cela affecterait directement Boulos.

Réginald Boulos se montre soucieux des victimes des violences politiques ?

Réginald Boulos a-t-il été motivé par la compassion envers les pauvres Haïtiens victimes de violences pour organiser une journée de commémoration du soi-disant « Massacre de La Saline » ? Les archives historiques suggèrent que ce n’était pas le cas.

Les attaques contre les partisans de Lavalas avant et après le coup d’État de 2004 ont poussé certains à prendre les armes pour défendre leurs communautés. Ces groupes de défense communautaire ont souvent été décrits par les partisans du coup d’État, le régime putschiste et les grands médias occidentaux comme des « gangs criminels ». L’un de ces dirigeants communautaires militants et pro-Lavalas était Emmanuel « Dread » Wilmer, basé à Cité Soleil, l’un des quartiers les plus pauvres de Port-au-Prince.

Dans un article pour The Nation et Haïti Liberté, Dan Coughlin et Kim Ives ont noté que les habitants de Cité Soleil considéraient Wilmer « comme un héros les défendant contre les paramilitaires putschistes (qui en 1994 ont incendié de nombreuses maisons dans le bidonville rebelle) et l’occupation des troupes de l’ONU.” Il était un leader apprécié qui a défendu la communauté de Cité Soleil qui, selon Seth Donnelly du Comité d’action Haïti, se considère comme enfermée « dans une lutte à long terme pour le rétablissement du président Aristide et pour le retrait des forces d’occupation d’Haïti ».

Cela a mis Wilmer et les habitants de Cité Soleil en désaccord avec des oligarques comme Réginald Boulos et Andy Apaid, éminent propriétaire d’ateliers clandestins et leader du Groupe des 184, dans lequel Boulos était également actif. Le Groupe des 184 était une coalition de la société civile, créée et soutenue par la NED, qui a contribué à mener une campagne de déstabilisation contre Aristide jusqu’à l’éviction de ce dernier lors du coup d’État de 2004 soutenu par les États-Unis.

Une analyse des câbles Wikileaked-Département d’État par Ansel Herz d’Haïti Liberté a révélé que « Apaid finançait un gang anti-Aristide à Cité Soleil dirigé par Thomas Robenson, alias Labanyè, un chef de gang ».

Dans le but de justifier de nouvelles violences entre la PNH et la MINUSTAH à Cité Soleil, Apaid a payé Labanyè pour terroriser les habitants de Cité Soleil. La violence a ensuite été imputée aux militants Lavalas comme Wilmer.

Après l’assassinat de Labanyè, ces élites économiques ont dû trouver d’autres moyens pour éradiquer le militantisme Lavalas de Cité Soleil. Un autre câble de Wikileaked a révélé que l’oligarque haïtien Fritz « Mevs a déclaré à l’ambassade [des États-Unis] que Réginald Boulos avait « distribué des armes à la police et avait appelé d’autres à le faire afin de couvrir ses propres actions ».

Boulos souhaitait également que les forces de la MINUSTAH « nettoient » Cité Soleil des militants Lavalas. Dans un article paru dans New Left Review, Justin Podur a souligné que « le chef de mission civil de la MINUSTAH, Juan Gabriel Valdés, a subi une pression croissante de la part des élites économiques haïtiennes pour reprendre l’offensive ».

Boulos a déclaré aux auditeurs de Radio Métropole le 5 janvier 2006 : « Nous attendons que [Valdés] donne des instructions claires aux troupes sous son commandement pour nettoyer Cité Soleil des criminels, comme ils l’ont fait à Bel Air. On ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Nous pensons que les généraux de la MINUSTAH doivent élaborer des plans pour limiter les dommages collatéraux. Mais nous, du secteur privé, sommes prêts à créer un fonds d’assistance sociale pour aider tous ceux qui seraient des victimes innocentes d’une action nécessaire et courageuse qui devrait être menée à Cité Soleil.

​ Le 6 juillet 2005, les forces de la MINUSTAH ont attaqué Cité Soleil. La cible visée par la MINUSTAH était Wilmer. Il en a résulté un massacre d’au moins 20 civils, et 26 autres blessés, dont des femmes et des enfants. D’autres résidents et un groupe de défense juridique affirment qu’au moins 60 Haïtiens ont été massacrés ce jour-là.

Dans un article pour Haïti Liberté, Ansel Hertz a expliqué que « la bataille pour Cité Soleil s’est poursuivie au cours des 18 mois suivants, avec un bilan de dizaines de « victimes civiles involontaires » ».

Il semble donc peu probable que Boulos ait payé le somptueux rassemblement de 2019 par souci pour les habitants de La Saline, longtemps un fief de Lavalas.

​A suivre