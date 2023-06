La fièvre n’est pas au rendez-vous : Les exactions contre la communauté immigrée haïtienne sont quotidiennes

Avant la vidéo du bébé accroché à la porte d’un camion de la Direction générale des migrations (DGM), lors d’une opération d’expulsion massive à Mendoza, Santo Domingo Este, le 2 juin 2023, un acte cruel qui doit être sanctionné pénalement comme un acte de barbarie, les autorités ont voulu présenter le fait comme isolé. Le directeur de la DGM est même allé jusqu’à dire que son institution ne tolère pas “les actions qui vont à l’encontre de l’intégrité des personnes et des droits de l’homme, quel que soit le statut d’immigration ou la nationalité de l’individu”. La fausseté de cette affirmation est notoire.

Après la répudiation générée dans l’opinion publique par la viralisation de la vidéo et les déclarations d’organisations sociales et de défenseurs des droits de l’homme, la DGM a publié un communiqué le 3 juin disant qu’elle a annulé l’agent d’immigration Juan Ramón Rodríguez, indiqué comme le responsable direct de la détention et des traitements dégradants. Il n’a pas été précisé quel était le rôle de Rodríguez dans l’événement et pourquoi il est le seul sanctionné. Tous les agents impliqués dans l’acte auraient dû savoir que la détention de la mère et de son bébé violait la loi générale sur les migrations 285-04 et son règlement, qui établit que les femmes enceintes, allaitantes ou en travail, les personnes âgées et les mineurs ne peuvent être arrêtés par la DGM.

Nous refusons que les enquêtes se limitent à celles que la DGM elle-même, qui commet ces violations, mène sur elle-même. Étant donné la commission évidente de crimes graves, d’autres institutions, telles que le bureau du procureur général et le bureau du médiateur, sont celles qui devraient lancer leurs propres processus d’enquête. Surtout quand il est notoire qu’il ne s’agit pas d’un événement isolé et que des milliers de nourrissons sans accompagnement familial ont été expulsés en 2022 et jusqu’à présent en 2023, selon les rapports de l’UNICEF et des organisations de défense des droits humains qui travaillent à la frontière dominicaine-haïtienne.

Rappelons que ces exactions interviennent dans le cadre d’une politique gouvernementale d’expulsions massives et d’un discours officiel déshumanisant et haineux qui stigmatise les immigrés haïtiens comme un « fardeau » pour l’État dominicain voire une menace à sa souveraineté. Le gouvernement s’est vanté du nombre élevé d’expulsions, par exemple dans le discours présidentiel du 27 février de cette année, alors que les expulsions collectives sont considérées par le droit international comme une violation grave des droits de l’homme.

L’ampleur des crimes et des abus tels que le profilage racial, les perquisitions sans mandat, les actions d’agents de police et d’immigration non identifiés, l’extorsion contre les travailleurs immigrés, la rétention ou la destruction de documents d’identité, la détention dans des conditions insalubres, a été largement documentée et la surpopulation, la détention de femmes enceintes et l’expulsion de nourrissons non accompagnés de parents, entre autres.

La commission de ces graves atteintes aux droits des immigrés n’est pas principalement due aux actions individuelles des agents, mais surtout au caractère massif et collectif des expulsions, plus de 171 000 en 2022 selon le gouvernement lui-même. Cette échelle empêche la mise en œuvre de processus d’interdiction d’immigration individualisés et avec droit à la défense pour chaque personne migrante. L’État démocratique et l’État de droit, les procédures régulières et la loi et les protocoles du régime d’immigration sont alors violés, affectant non seulement les Haïtiens, avec ou sans statut d’immigration régulier, mais aussi les Dominicains d’origine haïtienne, les Dominicains noirs et les personnes des États-Unis et d’autres nationalités qui sont attaqués par des agents d’immigration parce qu’ils sont confondus avec des Haïtiens.

Nous avions déjà dénoncé, dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des migrants de 2022, la corruption et les abus des autorités de l’immigration. Maintenant, la police et l’armée se joignent à eux, qui dans les quartiers et les bateyes procèdent à des arrestations arbitraires basées sur le profilage racial et extorquent les détenus. Tout cela est du ressort, une fois de plus, de la politique du gouvernement national, qui cherche à battre à tout prix ses propres records d’expulsions.

Nous rappelons aux autorités que les personnes en situation migratoire irrégulière ne commettent qu’une infraction administrative, elles ne doivent pas être stigmatisées comme des « envahisseurs », un « fardeau », encore moins subir des traitements cruels et inhumains.

Enfin, nous considérons que le cas grave d’abus contre une mère et son bébé, enregistré à Mendoza, Santo Domingo Este, nécessite bien plus que quelques annulations. Plus encore que les poursuites pénales nécessaires et pendantes contre les auteurs directs du crime. Il faut s’attaquer aux causes politiques de l’événement. Dans ce cas, sa cause est une politique d’immigration discriminatoire et raciste qui doit cesser.

Il est nécessaire de mettre fin aux déportations massives et de donner aux migrants haïtiens accès à une voie de régularisation migratoire, comme cela a été fait avec les migrants vénézuéliens, pour des raisons humanitaires dues à la crise économique, politique et sociale qui touche ce pays. Les mêmes critères peuvent être appliqués à Haïti si la politique officielle est dépouillée de ses éléments racistes.

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine 6 juin 2023