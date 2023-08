La crise haïtienne est une tique à l’oreille des Dominicains

By

Ces derniers jours, les vents d’une invasion militaire d’Haïti ont soufflé, que le gouvernement dominicain et de larges secteurs nationaux considèrent comme la solution à la grave crise généralisée subie par ce peuple héroïque, enraciné au cœur des Caraïbes.

Mais seuls ceux qui n’ont pas une idée minimale de ce qu’est la guerre irrégulière et des cordes du pouvoir qui se déplacent en Haïti peuvent nourrir l’espoir qu’en envoyant un millier de soldats de la partie orientale de l’Afrique, l’effondrement d’Haïti pourra être résolu. Un État dominé depuis 12 ans par les mafias politico-entrepreneuriales que les États-Unis, la France et le Canada ont intronisé au pouvoir, avec la complaisance des Nations unies.

Lorsque le gouvernement des États-Unis a placé Michel Martelly au pouvoir par des méthodes frauduleuses et d’exclusion, en mai 2011, un cycle d’instabilité et de gangstérisme a commencé en Haïti qui ne s’est pas arrêté jusqu’à aujourd’hui.

Avec ses références de milicien Duvalier, parrain de deux coups d’État contre Jean B. Aristide, fanatique de droite soutenu par le Parti Populaire Espagnol, chef du PHTK entre autres attributs ignobles, Martelly a été la bombe utilisée par le néocolonialisme pour finir de couler. Haïti.

Dans ce pacte fatal, les pouvoirs cherchent à déstabiliser Haïti afin qu’elle n’ait pas d’État, de gouvernement, de parlement, de pouvoir judiciaire, de presse libre, d’organisations populaires, ou d’unité nationale afin de justifier une agression militaire qui facilite le vol de ses richesses en minerai, en échange de lait en poudre, de vieux blé et de masolembo. Les gangsters haïtiens gagnent parce qu’ils jouissent d’un pouvoir qu’ils ne pourraient jamais conquérir avec le vote populaire, ils obtiennent des bénédictions impériales et leurs entreprises privées prospèrent alors même que les personnes qu’ils oppriment continuent de saigner à mort.

Bien que depuis la fin du mandat de Martelly, en 2016, il y ait eu deux présidents élus, le dernier, Jovenel Moïse, a été assassiné dans son lit à l’aube du 7 juillet 2021, dans un complot organisé à Miami par des mafieux politiques haïtiens. , nord-américains et colombiens.

Après cette mort violente et scandaleuse, Ariel Henry est devenu Premier ministre avec le soutien des États-Unis, de la France, du Canada et des Nations Unies, assumant tous les pouvoirs, ceux qu’il a mis au service de ces pouvoirs, du néo-duvaliérisme que Martelly et ses associés représentent, , mais essentiellement contre le peuple haïtien.

Depuis deux ans, Henry est une sorte de roi sur les cendres d’une ville dominée par la faim, l’insalubrité, le banditisme, le crime organisé avec le trafic de drogue, d’êtres humains et d’armes, et le dysfonctionnement absolu des services essentiels à la production et à la vie en société.

Dans cette serre perverse, les gangs armés qui contrôlent aujourd’hui 80 pour cent de la capitale haïtienne, les routes vers le sud-est, le nord et l’est d’Haïti, fleurissent, grâce à l’appui logistique et opérationnel des hauts officiers de la Police Nationale d’Haïti et la principauté d’Ariel Henry.

Pourquoi du côté de Martelly, Henry et les commissaires de police haïtiens veulent-ils que l’insécurité persiste en Haïti ?

Eh bien, précisément pour continuer à usurper un pouvoir qu’ils n’ont pas gagné aux urnes et pour éviter d’avoir à organiser des élections et de maintenir le peuple haïtien dans l’insécurité et sous un régime de facto, que les gouvernements du monde -dirigés par les puissances- reconnaissent comme “légitime”.

Ce concert harmonieux entre les mafias politiques haïtiennes et les pouvoirs -qui ont des intérêts communs- est ce qui explique pourquoi Ariel Henry demande que des soldats étrangers envahissent Haïti pour perpétuer son régime usurpateur sans élections, alors que les pouvoirs et les Nations Unies cherchent désespérément des mercenaires étrangers pour attaquer Haïti.

Lorsque les Nations Unies coupent l’aide alimentaire à Haïti, elles sont prêtes à soutenir l’envoi d’armes à feu, de grenades, de violeurs d’enfants et de pillards pour aggraver le chaos.

Mais les Nations Unies, les États-Unis, la France et le Canada ne sont pas disposés à envoyer des troupes et à arborer leurs drapeaux pour pacifier Haïti.

Ils ont l’intention d’attaquer Haïti en utilisant des mercenaires étrangers, dont les dirigeants du Kenya et des Bahamas se sont portés volontaires, pour agir au nom de ces puissances et de l’organisme mondial initialement conçu pour préserver la paix et qui favorise maintenant la guerre.

Il semble très difficile pour le Conseil de sécurité des Nations unies d’approuver l’envoi de troupes en Haïti, car malgré le lobbying entretenu par son secrétaire général, Antonio Guterres, ainsi que le président des États-Unis, entre autres, la position de la Russie et de la Chine, qui dispose d’un droit de veto, a été catégorique contre cette possibilité.

​ Voici le danger

Si le Conseil de sécurité n’approuve pas l’envoi de troupes en Haïti, personne n’expliquerait comment le Kenya et les Bahamas risqueraient d’envoyer 1 150 soldats dans les Caraïbes pour affronter, dans les ruelles de Port-au-Prince, des milices lourdement armées issues des arsenaux de Miami.

Les troupes kenyanes arriveraient en Haïti en tant que mercenaires des États-Unis, de la France, du Canada et des Nations Unies, sans mandat attaché au droit international.

Le Kenya a une armée de moins de 30 000 hommes, sans avions ni navires capables d’atteindre seuls les Caraïbes à une distance de plus de 12 000 kilomètres, installant des camps, interagissant avec leurs langues swahili et anglaise, avec une population qui parle créole et français.

République Dominicaine

Aussi stupides et serviles que les mandarins kenyans puissent être supposés être, j’hésite à croire qu’ils entreraient dans le piège haïtien avec une arrière-garde à 12 000 kilomètres.

Comme la République dominicaine a su combiner la déportation massive d’Haïtiens sans papiers avec la clameur internationale d’invasion militaire d’Haïti, elle doit se préparer à abandonner le territoire national pour un éventuel retrait terrestre des soldats kenyans en danger, pour les blessés, les morts et le logement sûr de leurs patrons.

Dès que le premier mercenaire mettra le pied en Haïti, la frontière cessera d’exister car les États-Unis, la France, le Canada et les Nations Unies feront en sorte qu’il soit possible d’y passer librement, dans les deux sens, pour faciliter « l’opération contre les gangs. »

Cette semaine, à Dajabón, ils ont fait la première répétition et ont commencé à préparer le terrain.

Si les bandes armées haïtiennes ou les milices populaires opposées à l’invasion opposent une résistance farouche et qu’il y a des fuites massives de troupes kenyanes et une population effrayée, que fera le gouvernement dominicain ? Allez-vous ordonner aux militaires de les mitrailler ou les laisser entrer et s’installer dans des camps à la frontière ?

Je préviens clairement : avec les mercenaires kenyans des Nations unies et des puissances, la frontière dominicaine-haïtienne sera effacée.

Les chefs militaires dominicains, s’ils sont professionnels, doivent maintenant exiger que leur commandant en chef émette des ordres écrits quant à la réponse opérationnelle des troupes au cas où des masses haïtiennes et des soldats kenyans vaincus renverseraient le mur frontalier pour s’échapper.

En cela on ne s’improvise pas et ça me ferait très mal de voir des généraux dominicains en cage à Miami comme le flamboyant général panaméen Manuel Noriega.

Felipe Ciprian

Listin Diario 4 août 2023