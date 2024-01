La Communauté internationale célèbre l’Indépendance d’Haïti

La République d’Haïti a eu l’honneur de recevoir les souhaits de solidarité de plusieurs autres pays dans le cadre de la proclamation des 220 ans d’Haïti, le 1er janvier 2024, qui coïncide également au 220ème anniversaire de la révolution anti-esclavagiste et anticoloniale d’Haïti.

En cette occasion, de nombreux pays frères ont commémoré ce jour historique en honneur et en signe de solidarité continue avec le peuple haïtien.

A commencer par le gouvernement du Nicaragua qui le lundi 1er janvier 2024, n’a pas manqué sous le signe de la solidarité régionale, de célébrer avec Haïti le 220ème anniversaire de son indépendance, réaffirmant l’union entre les deux peuples dans un message de fraternité et de collaboration adressé au Premier Ministre a.i. Ariel Henry signé par le président du Nicaragua Daniel Ortega Saavedra et son épouse Rosario Murillo.

« Au nom du Peuple et du Gouvernement de Réconciliation et d’Unité Nationale de la République du Nicaragua, et en notre propre nom, nous nous joignons au Peuple Frère d’Haïti et à son Gouvernement pour commémorer le 220ème Anniversaire de son indépendance.

Recevez notre étreinte fraternelle, avec l’amour et le respect du peuple nicaraguayen pour le peuple haïtien frère. »

Dans un tweet qu’il a publié le 1er janvier 2024, le président de la République bolivarienne du Venezuela Nicolás Maduro a pour sa part salué le grand peuple haïtien dans le cadre des 220 ans de proclamation de l’indépendance d’Haïti.

« Le peuple haïtien a écrit une page historique en tant que premier peuple noir à avoir brisé la chaîne de l’esclavage et proclamé l’indépendance d’Haïti le 1er janvier 1804. Maduro a salué la bataille héroïque extraordinaire du peuple haïtien pour que le pays se libère de la chaîne de l’esclavage. Le Président ajouta : « le peuple haïtien célèbre les 220 ans de son indépendance depuis qu’il a proclamé son indépendance du colonialisme français et a établi une République libre dans l’histoire, après une longue et héroïque lutte populaire. Nous avons envoyé nos salutations éternelles, notre solidarité et notre affection à notre peuple frère ».

De son coté, la Fédération russe par la filière du ministre des affaires étrangères de Russie, Sergei Lavrov, dans le cadre des 220 ans de proclamation de l’indépendance du pays, dans une déclaration a « critiqué la politique d’ingérence et les pratiques néocoloniales des pays occidentaux comme les États-Unis, la France et le Canada qui ont été développées contre Haïti pour arrêter le développement et le progrès du pays ».

Dans cette déclaration, le Ministre des Affaires étrangères de la Russie a souligné « qu’en 1804 Haïti est devenu le premier État d’Amérique latine et des Caraïbes à se libérer de la domination coloniale oppressive de la France et a ouvert la voie à un développement souverain. Mais aujourd’hui, Haïti fait face à de nombreux défis dus à l’ingérence et à la domination de certains pays étrangers qui ont détruit Haïti avec le déploiement de troupes étrangères. »

Le ministre des Affaires étrangères de Russie a rappelé l’occupation militaire américaine de 1915 à 1934. Il a également souligné le grand problème que traverse le pays avec une situation criminelle dans laquelle d’autres pays étaient impliqués. Le Ministre Lavrov a fermement condamné la pratique néocoloniale qui a des conséquences persistantes sur Haïti, c’est pourquoi il a rappelé ses relations avec Haïti basées sur la solidarité, l’amitié et le respect mutuel qu’il a toujours développé avec Haïti. « Nous sommes prêts à approfondir nos relations commerciales, économiques, scientifiques, technologiques et culturelles avec Haïti ».

Dans la même veine, pour marquer le 220e anniversaire de l’Indépendance de la République d’Haïti ce 1er janvier 2024, et démontrer son soutien à la communauté haïtienne, qui occupe une place importante dans la grande famille de la Francophonie des Amériques, l’édifice du centre de la Francophonie des Amériques (Québec, Canada), s’illuminera aux couleurs du drapeau haïtien, tout au long du mois de janvier 2024. D’autres activités sont prévues pour souligner la fierté, la résilience et la créativité du peuple haïtien. Bonne année 2024 et bonne fête de l’indépendance haïtienne !

Rappelons pour l’histoire qu’au mois de mars 2021, La fédération de la Russie avait proposé son assistance à Haïti, par la filière de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Elle a évoqué l’attention de son pays sur ce qui se passe en Haïti en ces termes « Haïti est entrée dans une nouvelle période d’instabilité politique et la plus grande crise sociale et économique jamais vue. La Russie est prête à aider les Haïtiens à rétablir la stabilité politique, à maintenir la sécurité intérieure et à former du personnel ».

A cette déclaration, le Département d’Etat américain avait vite réagit sur la Voix de l’Amérique « Une fois de plus, j’aimerais insister sur les engagements pris par les États-Unis vis-à-vis du peuple haïtien. Nous sommes engagés pour aider les haïtiens à bâtir un avenir meilleur. En janvier 2021, nous avions annoncé une enveloppe d’assistance humanitaire de 75,5 millions de dollars. Ce fonds servira dans divers domaines notamment la gouvernance démocratique, la santé, l’éducation et le développement agricole.

Au nom du Gouvernement du Mexique que dirige le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le Ministère des Affaires étrangères du Mexique félicite le peuple et le Gouvernement d’Haïti à l’occasion de la célébration de la Fête de l’Indépendance.

Aussi le gouvernement révolutionnaire de Cuba n’a pas raté de « féliciter le peuple et le gouvernement d’Haïti à l’occasion de la célébration de la Fête nationale de ce pays. Nous réitérons notre volonté de continuer à consolider les relations d’amitié et de coopération entre les deux nations ».