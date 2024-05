Hayti : Non à l’occupation militaire étrangère ! Non à la mise sous tutelle !

(English)

Depuis 1806 les classes dominantes Haytiennes s’associent toujours aux puissances esclavagistes pour maintenir le néo-colonialisme sur la masse des esclaves récemment libérées.

Déjà en 1825, le gouvernement de Jean Pierre Boyer avait capitulé an acceptant de payer à la France colonialiste la rançon de l’indépendance de 150millions de francs, équivalant à près de 120 milliards de dollars d’aujourd’hui à un taux de 5% l’an. Pour comble, le gouvernement a publié le code rural rétablissant les conditions de l’esclavage.

Plus tard, en Décembre 1914 les USA viennent piller les réserves d’or de la Banque Nationale d’Hayti pour les transporter at New York sans jamais les retourner au trésor public depuis 110 ans. Six mois plus tard, les marines Américains débarquaient avec la complicité des classes dominantes de l’époque pour une occupation militaire qui va durer 19 ans jusqu’en 1934. Si en fait les occupants se retiraient sous la pression de la paysannerie pauvre et des progressistes de l’époque, ils avaient massacré les paysans de Marchaterre et instauré le travail forcé (corvée) et entravent jusqu’aujourd’hui le développement socio-économique du pays en installant des dirigeants corrompus sans expérience à la tête de l’État à travers d’élections bidons.

L’occupation politique et économique continue depuis, les Etats-Unis d’Amérique (USA) ne cessent d’alimenter les crises socio-politiques pour intervenir en pompiers Pyromanes sans jamais les résoudre.

L’impérialiste occidental (France USA Canada) alimente l’insécurité en Hayti et prétend nous aider à trouver une solution Haytienne à leur crise. Leurs ambassades contrôlent la politique et l‘économie du pays, ils déstabilisent l’économie nationale à travers les ajustements structurels imposés par le FMI, la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement.

La situation actuelle est la conséquence immédiate des interventions militaires étrangères de 1915 à 1934, celle de 1994, et de 2004 réduisant les capacités de l’État d’assurer la sécurité physique de la nation, en témoignent les impertinences de la République dominicaine lors de la construction du canal de la dignité et les cas de kidnappings, viols, fusillades, massacres des bandes armées sous contrôle du secteur privé des affaires, des politiciens du PHTK et ses alliés de l’Ambassade des pays occidentaux.

Les États-Unis d’Amérique du Nord, établissent une nouvelle base militaire en préparation à l’arrivée de la force de la mission spéciale de sécurité; l’avant-garde progressiste de la lutte des masses populaires doit dénoncer en tout temps et en tout lieu la venue d’une nouvelle force internationale en Hayti.

Il nous faut une vraie révolution dans le pays pour finir avec la domination des puissances capitalistes et impérialistes. Les faits sont têtus disait Lénine Vladimir Ilitch Oulianov. L’organisation des masses populaires et leur conscientisation est la meilleure formule pour une mobilisation populaire révolutionnaire.

La mobilisation populaire organisée et conscientisée est le seul remède à l’ingérence impérialiste, à la criminalité des bandes armées, à l’arrogance macoute et à l’exploitation bourgeoise et capitaliste.

Réclamons à la France esclavagiste la restitution de la rançon de l’indépendance et la réparation de l’esclavage en vue de reconstruire notre chère patrie.

« LA PATRIE OU LA MORT »

L’INDEPENDANCE NATIONALE OU LA MORT !