Haïti : la faim et le système carcéral de l’impérialisme américain !

Imposer des coups d’État, forcer de fausses élections, refuser des demandes d’asile et kidnapper un président ne sont pas une subjugation suffisante pour que les États-Unis s’en prennent à Haïti. Les prisons construites aux États-Unis sont un piège mortel pour des milliers de personnes dans ce pays.

Trois prisonniers de la prison construite par les États-Unis à Petit-Goâve, en Haïti, sont morts de faim entre le 23 août et le 27 septembre 2022. Le site Internet Haïti Libre rapporte : « … l’un des prisonniers décédés était de Léogâne emprisonné pour avoir volé un fil électrique et … [un autre] de la 5e section communale de Petit-Goâve, purgeait une peine de prison pour avoir volé un coq. »

La grande majorité des personnes emprisonnées à Petit-Goâve et dans tout le système pénitentiaire haïtien n’ont pas encore été jugées et condamnées pour un crime. En effet, sur une population carcérale de 11 580 personnes en mai 2021, seules 2 071 avaient été condamnées. À travers Haïti, on estime que 80 à 100 prisonniers sont morts de malnutrition et de manque de soins médicaux dans tout le pays l’année dernière.

Les États-Unis ont financé la construction de quatre prisons en Haïti depuis 2013. Cependant, compte tenu de leur influence dominante et de leur financement sur la Police nationale haïtienne et son système pénitentiaire, les États-Unis portent la responsabilité des conditions déplorables qui caractérisent toutes les prisons haïtiennes aujourd’hui. Outre Petit-Goâve, les prisons construites par les États-Unis comprennent Fort Liberté pour un coût pouvant atteindre 8 millions de dollars, Hinche, pour 1,34 million de dollars, et Cabaret, qui, avec Petit-Goâve, a coûté entre 5 et 10 millions de dollars. Avec 83% des incarcérés en attente de procès qui viennent rarement et des personnes perdues dans des cellules surpeuplées pendant des années, même l’infraction la plus mineure peut être de facto une condamnation à mort.

Il n’est pas surprenant que les prisons d’Haïti soient liées à l’impérialisme pénitentiaire américain, à la propagation du modèle américain d’incarcération de masse dans les pays du Sud. Le financement de l’implication des États-Unis dans les systèmes pénitentiaires étrangers est principalement acheminé par l’INL. Le Bureau de l’application de la loi internationale sur les stupéfiants (INL) du Département d’État des États-Unis a des programmes qui fournissent une contribution et une surveillance directes à la police et aux systèmes pénitentiaires nationaux, y compris l’intégration du personnel de l’INL dans certains cas. L’INL est la principale source de financement, même lorsque les États-Unis sont impliqués dans des prisons dans des endroits comme l’Arabie saoudite, qui, selon le Département d’État, ne joue aucun rôle majeur dans le trafic de stupéfiants.

Bien que les modèles d’abus que nous voyons ne soient que trop typiques, les niveaux auxquels ils se produisent en Haïti sont choquants. En Haïti, comme dans d’autres pays, la construction de prisons est justifiée par des préoccupations humanitaires et la réduction de la surpopulation. Pourtant, à maintes reprises, nous constatons que la construction de plus de prisons ne fait qu’aggraver la surpopulation, aggraver les conditions et augmenter le nombre d’arrestations à motivation politique. L’impérialisme pénitentiaire moderne a commencé en 2000, avec un accord entre les gouvernements américain et colombien pour restructurer l’ensemble de leur système sur un modèle américain. Dans la foulée, l’emprisonnement politique a atteint les niveaux les plus élevés des Amériques et la surpopulation a augmenté au lieu d’être atténuée. Dans tout le système, le déni d’accès à l’eau potable, à une nourriture suffisante et de qualité décente et aux soins de santé de base était endémique.

Néanmoins, la misère en prison peut être lucrative pour certains. Quelqu’un doit construire ces prisons – et ces personnes sont rarement, voire jamais, de véritables entreprises ou travailleurs haïtiens. Parmi ceux qui profitent de la construction de prisons américaines en Haïti se trouve la société Hollingsworth Pack, dont le siège est à Williamsburg, en Virginie, et des bureaux à Austin et à San Antonio, au Texas, et à Copenhague, au Danemark. La société a conçu trois des quatre prisons construites en Haïti depuis 2013, ainsi que trois postes de police et une académie de police. L’entreprise est particulièrement fière de réduire les coûts et de limiter les dépenses :

Concernant Fort Liberté : « Grâce à un effort de coopération avec les membres de l’équipe locale dirigée par l’architecte local Eduardo Castellon, le personnel local de l’INL et l’équipe basée aux États-Unis de Hollingsworth Pack, la conception a été affinée pour réduire les coûts tout en fournissant les fonctions de base requises. »

Et Cabaret : « La prison est conçue avec un budget très restrictif. Le budget cible initial était de 16 000 $ par lit, soit un coût total de construction hors site inférieur à 5 000 000 $. Grâce à un effort de coopération avec les membres de l’équipe locale dirigée par l’architecte Eduardo Castellon, le personnel local de l’INL et l’équipe basée aux États-Unis de Hollingsworth Pack, la conception a été affinée pour réduire les coûts tout en fournissant les fonctions de base requises.

Et Goâve, où les trois détenus sont morts l’an dernier de faim : “Complexe de haute sécurité sur un budget….”

Hollingsworth Pack participe à bien plus que la construction de prisons en Haïti. Par exemple, il a construit la prison de Niamey au Niger, connue pour ses incarcérations politiques et ses conditions misérables qui sembleraient trop familières aux détenus des prisons haïtiennes. Le Département d’État note que « Les prisons de Niamey et de Diffa étaient conçues pour accueillir respectivement 445 et 100 personnes, mais en 2020 détenaient respectivement 1 451 et 432 détenus…. Des décès en prison se produisaient régulièrement, certains dus au paludisme, à la méningite, à la tuberculose et au COVID-19, mais aucune statistique n’était disponible. De fortes pluies et des crues soudaines ont exacerbé une épidémie de choléra à l’échelle nationale soupçonnée d’avoir causé un certain nombre de décès en prison.

Haïti est un excellent exemple du cercle sans fin de la misère et du profit caractérisé par le complexe militaro-policier-prisonnier-caritatif-industriel. En ce qui concerne la faim dans les prisons haïtiennes construites par les États-Unis, le rôle joué par l’industrie caritative a une ironie particulière. Il convient de rappeler qu’au cours des années 1980, Haïti a pu subvenir à la plupart de ses propres besoins nutritionnels. Cependant, le gouvernement américain a inondé Haïti de riz caritatif, provenant d’agriculteurs américains subventionnés, paralysant l’agriculture haïtienne et forçant le pays à devenir dépendant.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui. Health Through Walls est la principale ONG qui demande notre contribution pour aider à fournir de la nourriture et des soins médicaux aux prisons haïtiennes. Parmi ses principaux bailleurs de fonds figurent l’INL, l’organisation même la plus responsable de la construction des prisons et du financement et de la direction de la police en Haïti, et l’American Correctional Association (ACA), qui accrédite les prisons du monde entier. Le président de Health Through Walls est le Dr John P. May, MD, qui « … est président du Comité international des services correctionnels de l’American Correctional Association ». L’ACA reçoit des fonds des États-Unis ainsi que de l’Arabie saoudite et d’autres gouvernements. (Selon un rapport de la sénatrice Elizabeth Warren, « L’ACA a également reçu des fonds de gouvernements étrangers pour l’accréditation et la formation en dehors des États-Unis. En fait, deux de ses principaux clients sont le Royaume d’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont respectivement payé l’ACA plus de 300 000 $ et 150 000 $ combinés au cours des cinq dernières années. »)

C’est l’ACA qui, après le renversement parrainé par les États-Unis du président haïtien Jean Bertrand Aristide, « … a aidé l’administration pénitentiaire nationale d’Haïti… pendant une période d’instabilité politique en 2004…. » Les premiers pas d’ACA vers l’aide au système correctionnel haïtien ont commencé… dans un programme du gouvernement américain qui impliquait des professionnels correctionnels américains travaillant en Haïti.

La réalité est que les États-Unis ont dépensé des millions pour financer des invasions, des occupations, la militarisation de la police, la surveillance et la construction de prisons en Haïti et dans le monde entier. Juste en octobre 2022, les États-Unis et l’Aviation royale canadienne ont expédié des véhicules blindés et tactiques à la Police nationale d’Haïti. Les États-Unis construisent prison après prison dans pays après pays, justifiés par des promesses d’amélioration des conditions ; mais la population carcérale ne cesse d’augmenter et les conditions de détention ne cessent de s’effondrer, créant le cercle vicieux des appels à davantage de constructions de prisons pour réduire la surpopulation, pour ensuite voir la surpopulation s’aggraver. Si cela ne suffit pas, l’administration Biden envisage d’envoyer des détenus haïtiens à Guantánamo.

Au-delà de l’horreur de la famine, comment sont les conditions carcérales en Haïti ? Un rapport du département d’État de 2022 indique que : « Le DAP [Département de l’administration pénitentiaire] a signalé que la plupart des détenus ne prenaient pas deux repas par jour…. 83 prisonniers sont morts entre janvier et septembre. La plupart des décès ont été causés par la famine et les mauvaises conditions de vie.

Les soins médicaux aux détenus étaient assurés presque exclusivement par l’ONG Health Through Walls…. Les soins médicaux étaient insuffisants pour arrêter la propagation d’infections telles que la tuberculose ou la gale. Une épidémie de choléra qui a débuté en septembre était particulièrement dangereuse….

Les détenus de nombreuses prisons et centres de détention, dont le Pénitencier National de Port-au-Prince, n’avaient pas un accès régulier aux installations sanitaires et devaient se soulager dans des sacs en plastique qu’ils devaient acheter….

Dans certains cas, les détenus ont passé des années en détention sans comparaître devant un juge. Selon les estimations de septembre du BINUH, 83 % des détenus étaient en détention provisoire illégale… ».

Henry Shuldiner, écrivant pour Insight Crime, rapporte que « les prisons surpeuplées ont aggravé la pénurie alimentaire. Les personnes arrêtées sont régulièrement emprisonnées pendant plusieurs années avant d’être jugées. Ils sont « susceptibles d’être perdus dans le système, d’être détenus sans dossier d’aucune sorte pour signaler leur présence en prison », selon le Réseau national de défense des droits de l’homme….

En mai 2021, la population carcérale d’Haïti était d’environ 11 580, avec seulement 2 071 prisonniers condamnés pour des crimes, selon le mémoire soumis au HCR… Les prisons détiennent plus de trois fois leur capacité prévue.

Compte tenu de leur rôle dans la création de ces conditions, les États-Unis devraient en être bien conscients ; pourtant, il continue de déporter des réfugiés haïtiens, où à leur arrivée, beaucoup sont immédiatement incarcérés. Entre septembre 2021 et 2022, l’administration Biden a expulsé plus de 20 000 Haïtiens.

Shuldiner nous dit également : « Récemment, le gouvernement haïtien a de plus en plus détenu des criminels expulsés des États-Unis à leur arrivée en Haïti. La police haïtienne a exigé des milliers de dollars des familles des prisonniers pour leur libération….

Patrick Julney, qui vit aux États-Unis depuis qu’il est tout petit, est l’un de ces prisonniers. Il a été expulsé vers Haïti en juin 2022 et après son arrivée, les gardes ont exigé 6 000 dollars de sa femme pour sa libération, selon le site d’information local NorthJersey.com. Au 17 septembre, Julney est toujours détenu au pénitencier national de Port-au-Prince.

Un article publié dans The Nation par Tanvi Misra donne plus de détails sur l’affaire : «Avec environ 40 hommes entassés dans le petit espace, il n’avait pas de place pour s’allonger. Les hommes partageaient une toilette qui manquait de plomberie adéquate. Certains d’entre eux déféquaient dans des sacs en plastique et les jetaient par la fenêtre, directement dans la cour. L’endroit puait les égouts et les déchets humains et grouillait de rats et d’insectes. L’eau potable était sale et rendait Julney malade. Son corps a éclaté avec des bosses et des éruptions cutanées, et ses pieds ont enflé à cause d’une blessure non traitée. La prison n’offrait qu’un maigre petit-déjeuner – tout le reste devait être acheté au commissaire – donc Julney a continué à perdre du poids. Il était donc presque inévitable que, alors que les cas de choléra commençaient à déferler sur Haïti au début du mois d’octobre, le pénitencier national devienne le point zéro de la maladie…. Julney ne pouvait que regarder les gardiens de prison transporter les corps des personnes décédées, y compris un autre déporté américain, Roody Fogg…. Dans les mois qui ont suivi, Julney a compté entre 20 et 30 autres déportés américains à l’intérieur, dont la plupart – comme lui – n’ont pas été officiellement inculpés d’un crime en Haïti… »

Le gouvernement américain voudrait nous faire croire qu’Haïti est un État en faillite et que la crise actuelle est le résultat de l’anarchie et des « gangs », plutôt que de nous faire voir la vérité la plus évidente : que la crise en Haïti est le résultat direct de l’impérialisme américain. . En février 2024, le monde célébrera le 20e anniversaire du renversement dirigé par les États-Unis du gouvernement élu de Jean Bertrand Aristide. Avant cette intervention, sous Aristide, plus d’écoles avaient été construites que dans toute l’histoire d’Haïti, combinées. Il a supervisé la construction de la première école de médecine du pays et un projet sans précédent de construction de logements sociaux. Le salaire minimum a été doublé pendant qu’il était en fonction. Les personnes accusées de crimes ont été traitées rapidement, comparaissant généralement devant un juge dans les deux jours. Ce ne sont là que quelques-unes des choses qu’Haïti a accomplies sous son président élu d’alors Jean Bertrand Aristide.

Dady Chery explique dans le News Junkie Post que « le taux d’incarcération d’Haïti d’environ 100 prisonniers pour 100 000 citoyens en 2016 était le plus bas des Caraïbes. Néanmoins, une campagne systématique est en cours pour plus de prisons. Le Canada et la Norvège ont donné chacun une prison à Haïti. Grâce à l’aide pénitentiaire des États-Unis, trois prisons supplémentaires ont été inaugurées depuis 2016, et une autre est en construction.

… la grande majorité de la population carcérale d’Haïti sont des détenus en attente de jugement …. Si Haïti devait les libérer, le taux d’incarcération tomberait à environ 30 pour 100 000, ce qui est inférieur à celui de la Norvège, de la Suède ou du Japon. De plus, si l’on considère le fait qu’un autre groupe de personnes incarcérées sont des ressortissants haïtiens qui ont vécu en tant que résidents légaux des États-Unis ou du Canada presque toute leur vie et commis des crimes à l’étranger, alors le taux réel d’incarcération des Haïtiens tombe à l’un des le plus bas du monde….

Haïti n’a pas besoin de plus de prisons, mais de moins de prisonniers…

De plus en plus, cependant, la prison de Cabaret prend l’aspect d’un camp de captifs esclaves…. Plus de 230 jeunes femmes haïtiennes y sont déjà incarcérées, dont plusieurs avaient été arrêtées sur des bases de l’ONU simplement pour avoir fumé de la marijuana….

… pourquoi les États-Unis, avec un demi-million de sans-abri, dont 10 % sont des vétérans, devraient-ils se soucier davantage de l’itinérance en Haïti que du sien ? ….Le taux d’incarcération aux États-Unis en 2016 était un énorme 693 pour 100 000 : plus élevé que tout autre pays et plus de quatre fois celui de n’importe quel pays européen. La dévastation de la population noire, où un nouveau-né de sexe masculin sur trois peut s’attendre à être emprisonné, a été indescriptible…”.

En 2013, Glen Ford du Black Agenda Report a précisé davantage, « Les nouveaux pénitenciers seront construits sous les auspices de nul autre que la section des affaires de stupéfiants de l’ambassade des États-Unis en Haïti.… » L’ambassade des États-Unis dit qu’elle veut… [les prisons haïtiennes] conformes aux normes internationales.

Les États-Unis, eux-mêmes, n’ont jamais accordé beaucoup d’attention aux normes internationales en matière de prisons…. Chaque jour, 50 000 à 80 000 détenus américains sont détenus à l’isolement… une forme de torture selon la plupart des normes internationales. La violence dans les prisons américaines est endémique, en particulier le viol. De par sa taille, à lui seul – englobant un détenu sur quatre sur la planète – le Goulag de la prison américaine contient les plus grandes concentrations de maux carcéraux au monde. Les États-Unis sont un exemple de la façon de ne pas traiter les prisonniers et de ne pas traiter les Noirs, qui sont beaucoup plus susceptibles de se retrouver dans les prisons américaines à un moment donné de leur vie. Mais les États-Unis pensent en quelque sorte qu’ils ont quelque chose à apprendre aux Noirs d’Haïti sur les prisons.

En effet, on apprend qu’en septembre 2022, alors même que trois Noirs mouraient de faim en Haïti, dans une prison du comté de Fulton en Géorgie, Lashawn Thompson, un Noir de 35 ans arrêté pour délit était, selon Michael Harper, l’avocat représentant sa famille, “mangée vivante par les insectes et les punaises de lit”. Thompson était dans l’établissement psychiatrique de la prison où il était censé être contrôlé toutes les deux heures. Harper soutient : « Il est impossible que cet homme ait été surveillé toutes les deux heures. Il semble qu’il n’ait pas été surveillé pendant des mois. Son corps était criblé de piqûres d’insectes et tout son corps était rempli de ces plaies. C’est juste un affichage ignoble.

Les États-Unis jouent selon un vieux livre de jeu. C’est un livre de jeu affiné par des années de répression raciste et classiste dans le pays et encore aiguisé par l’aventurisme militaire à l’étranger. C’est le manuel de l’intervention, des sanctions, des occupations, du vol et de l’exploitation des entreprises transnationales, des entreprises de construction et des organisations caritatives à but lucratif, de la police militarisée, des prisons, de la dépendance – de la domination.

Même maintenant, ce qui est rejeté comme un chaos alimenté par les gangs pourrait être décrit plus correctement comme le chaos résultant d’un pays déchiré par des interventions étrangères, ainsi que, au moins en partie, un soulèvement spontané de colère dans un pays qui est constamment brisé, sapé et nié le développement démocratique et l’autodétermination par les États-Unis et leurs alliés au Canada, en France et ailleurs. Ils veulent maintenir Haïti en permanence sous la botte impériale. En ce qui concerne les États-Unis, Haïti ne sera jamais libre. Mais vraiment, Haïti ne sera jamais subjugué. Aussi pauvre et assiégée que puisse être l’île, son peuple n’a jamais abandonné, ne s’est jamais rendu, et chaque tentative des puissances étrangères de dominer Haïti a été soit rejetée, soit désintégrée dans le chaos.

*James Patrick Jordan vit à Tucson, en Arizona et travaille pour l’Alliance for Global Justice. Avec la Fundación Lazos de Dignidad (Fondation Liens de la dignité) colombienne, il a coordonné les efforts pour informer et résister à l’impérialisme carcéral, la propagation internationale du modèle américain d’incarcération de masse. L’AFGJ et FLD préparent une anthologie sur le sujet qui sera disponible début 2024.

Black agenda Report 19 avril 2023