Haïti avait son Sandino : Charlemagne Péralte !

En souvenir du résistant haïtien « Caco » Charlemagne Péralte, diabolisé par les forces d’occupation américaines comme un « bandit », la même étiquette donnée au combattant de la liberté nicaraguayen Augusto Sandino.

Dans son étude classique de 1939, A History of Pan-African Revolt, CLR James écrivait : « Le Noir docile est un mythe… Le seul endroit où les Noirs ne se sont pas révoltés est dans les pages des historiens capitalistes…. Il n’est pas étonnant que les Noirs se soient révoltés. Cela aurait été étrange s’ils ne l’avaient pas fait. Nous pouvons peut-être ajouter au truisme de James en disant que si les Africains en révolte apparaissent réellement dans les écrits occidentaux, ils seront invariablement décrits comme des « bandits », des « brigands », des « voyous » ou des « gangsters » : égoïstes et des personnages réactionnaires dont la rébellion contre la malveillance de la domination impériale blanche sera présentée comme illogique et antipatriotique.

Ce fut le cas des rebelles qui combattirent les Marines américains lors de la première occupation américaine d’Haïti (1915-1934). On les appelait « Cacos », un nom qui dériverait d’un oiseau de proie local dont les schémas de vol et les mouvements étaient reflétés par les rebelles eux-mêmes. Durant les premières années de l’occupation, les cacos, en grande partie des groupes de guérilleros paysans, maintinrent une résistance militante contre les États-Unis à une époque où une grande partie de la bourgeoisie haïtienne avait renoncé à la souveraineté haïtienne et acquiesça au pouvoir américain sur la république.

Le chef caco le plus célèbre était Charlemagne Péralte. Il a été surnommé par les États-Unis le « bandit suprême d’Haïti ». Il a mené une lutte acharnée contre l’occupation jusqu’à ce qu’il soit trahi par un compatriote haïtien et soit pris en embuscade et assassiné par deux marines américains blancs au visage noir – Henry Hanneken et William R. Button. Hanneken et Button ont tous deux reçu la médaille d’honneur de l’USMC. Et le meurtre de Peralte est célébré dans la tradition et la mythologie marine. Péralte, quant à lui, est devenu un martyr et un symbole de la résistance haïtienne, aidé en partie par la diffusion par les Marines d’une photographie de son cadavre où il apparaît crucifié.

La résistance militante à l’occupation américaine a diminué au début des années 1920. Mais à l’automne 1929, les grèves et les protestations contre les États-Unis se sont étendues à toutes les régions d’Haïti. L’histoire de Péralte a été relancée. En octobre 1929, Jean Lamonthe, secrétaire général de l’Union Patrotique d’Haïti, écrivit un éditorial sur Péralte qui fut diffusé par le biais du Crusader News Service de Cyril Briggs et publié dans le journal afro-américain de Baltimore appartenant à des Afro-Américains. L’éditorial était intitulé « Haïti avait son Sandino ». Lamonthe revient sur la contre-insurrection américaine contre la révolte paysanne haïtienne et raconte l’histoire de Peralte. S’opposant à l’affirmation raciste des États-Unis selon laquelle Peralte était un « bandit », Lamothe le compare plutôt au leader paysan et héros du Nicaragua, Augusto « César » Sandino – également présenté comme un bandit par les États-Unis.

Nous reproduisons ci-dessous l’éditorial de Lamonthe sur Charlemagne Péralte. Ce faisant, nous espérons faire valoir deux autres points. Premièrement, nous voulons démontrer avec quelle cohérence les États-Unis et l’Occident blanc ont diabolisé la résistance haïtienne à l’impérialisme, et comment même les termes du dénigrement haïtien restent cohérents : « bandits », « gangs » et « voyous ». Deuxièmement, nous souhaitons rappeler aux lecteurs que, dans un passé pas si lointain, la presse afro-américaine était plus internationaliste et explicitement anti-impérialiste.

Haïti avait son Sandino

Il est très probable que, si beaucoup de gens aux États-Unis connaissent les luttes héroïques de [Augustus] Sandino et des patriotes nicaraguayens, très peu des exploits étonnants du prélat Charlemagne, le leader et patriote haïtien qui, jusqu’à ce qu’il soit surpris dans son camp par un marine américain, déguisé en indigène et assassiné de sang-froid, était l’un des plus grands combattants de la liberté haïtienne contre l’impérialisme américain.

Charlemagne a été calomnié comme un bandit par l’outil marin de l’impérialisme américain dans les Caraïbes, mais si Charlemagne était un bandit pour avoir résisté à la domination étrangère, George Washington l’était aussi, que les Américains vénèrent comme « le père de son pays », son libérateur de l’oppression britannique. Impérialisme. Charlemagne était un Caco, un mot espagnol signifiant « mauvais », mais traduit par « bandit » pour la consommation américaine afin d’induire le peuple américain en erreur quant au véritable caractère de ce patriote et combattant haïtien. Les « Cacos » étaient simplement des paysans noirs qui, souffrant de la cruauté et de la barbarie de l’occupation américaine, avaient pris le parti contre le gouvernement fantoche haïtien, dirigé par l’instrument servile des intérêts des capitalistes américains, Louis Borno. Charlemagne rejoignit les rangs de ces patriotes et devint bientôt l’un des dirigeants les plus efficaces contre les forces du gouvernement fantoche et des marines américains qui constituaient la véritable puissance derrière le trône.

Trente-quatre ans

Né à Hinche le 7 octobre 1885, Charlemagne remporta de nombreux honneurs et fut gouverneur militaire du district de Léogâne. De retour dans sa ville natale, il fut immédiatement mis en prison, puis envoyé peu après dans le gang des chaînes du Cap Haïti. Les habitants de la ville se sont indignés du traitement réservé par l’occupation américaine et ont réussi à s’échapper.

Charlemagne rejoint alors les révolutionnaires et devient bientôt une terreur pour les marines américains. Il a mené à plusieurs reprises des groupes de révolutionnaires dans des attaques réussies contre les marines, capturant un char américain et abattant deux avions lors d’un engagement majeur avec les oppresseurs d’Haïti. Les marines prirent alors sa vieille mère en otage et la maltraitèrent cruellement, mais Charlemagne étouffa son amour pour sa mère et combattit d’autant plus acharné pour la libération d’Haïti.

Payé 6 000 $

Sa tactique a laissé les marines américains perplexes et sa tête a été mise à prix, « mort ou vif ». A un parent, Jean Conzé, la somme de six mille dollars fut promise pour la trahison de Charlemagne. Ce traître rejoignit alors les rangs des révolutionnaires et informa les marines américains de la localisation de Charlemagne. Un fort détachement fut envoyé contre lui, mais la terreur inspirée par ses exploits était telle qu’ils n’osèrent pas l’attaquer, mais recourirent plutôt à la stratégie.

Tueuse promue

Dans la nuit orageuse du 31 octobre 1919, deux membres des marines, Hanneken, promu capitaine pour sa part dans l’attentat, et Button, se noircirent le visage avec un certain nombre de gendarmes déguisés en citoyens et menés par le traître Conzé, ils pénétrèrent dans les avant-postes de la Terreur des Marines et entrèrent dans le camp de Charlemagne. S’approchant de Charlemagne qui dormait à ce moment-là, le capitaine Hanneken ouvrit le feu à bout portant, assassinant ainsi lâchement le chef nègre qu’ils n’avaient jamais pu vaincre au combat.

Jean Lamonthe, « Haïti avait son Sandino », Afro-Américain, 26 octobre 1929.

