Guerre et contrôle des marchés – Un exemple de la guerre en Ukraine

En mai 1940, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Léon Trotsky écrivit et la Quatrième Internationale adopta « Le Manifeste de la Quatrième Internationale sur la guerre impérialiste et la révolution prolétarienne mondiale » – connu sous le nom de « Manifeste d’alarme » – dans lequel la Quatrième Internationale a rejeté les explications superficielles de la deuxième guerre impérialiste. Le Manifeste expliquait que la guerre « découlait inexorablement des contradictions des intérêts capitalistes internationaux ».

Plus précisément, il précisait que « contrairement aux fables officielles destinées à droguer le peuple, la cause première de la guerre comme de tous les maux sociaux — comme le chômage, la vie chère, le fascisme, l’oppression coloniale — est la propriété privée des moyens de production avec l’État bourgeois qui repose sur cette base. Concrètement, la recherche du profit est inextricablement liée au contrôle des ressources (matières premières), de la terre et des marchés.

“Contrairement au 19e siècle”, a expliqué Trotsky, « lorsque la concurrence entre les pays capitalistes s’est développée dans un marché mondial en expansion, l’arène de la lutte économique se rétrécit aujourd’hui de sorte que rien ne reste ouvert aux impérialistes sauf déchirer des morceaux du marché mondial. Loin les uns des autres. »

Il n’y a pas de meilleur exemple de la quête de contrôle des marchés et « d’arrachement des morceaux du marché mondial » que celle qui se déroule aujourd’hui entre les États-Unis et la Russie autour de la vente du gaz naturel, une concurrence qui fait partie intégrante parcelle de la guerre actuelle en Ukraine.

Examinons les faits :

Les 27 pays de l’Union européenne, avec une population combinée de 512 millions d’habitants, dépendent du gaz naturel pour la production d’électricité, le chauffage domestique et les processus industriels. Plus de 30 % des ménages de l’UE utilisent le gaz pour chauffer leur logement. Jusqu’en 2021, l’UE a importé 83 % de son gaz naturel, dont 40 % ont été achetés à Gazprom, la société russe à participation majoritaire. Le gaz naturel circulait dans des gazoducs construits dans les années 1970-1980 à l’époque soviétique des champs russes à travers l’Ukraine vers le reste de l’Europe.

En 1997, un consortium composé de Gazprom, de la compagnie pétrolière finlandaise Neste, de la compagnie gazière allemande Ruhrgas et d’autres entreprises de l’UE a commencé la construction des gazoducs Nord Stream 1 et 2 passant sous la mer Baltique de la Russie directement à l’Allemagne (en passant par l’Ukraine). En 2011, Nord Stream 1 a commencé ses opérations et l’Ukraine a commencé à subir la perte de revenus provenant de la route de transport de gaz de l’ère soviétique vers l’Europe. (L’Ukraine avait gagné 3 milliards de dollars en revenus annuels de transit, soit près de 3% du PIB du pays.)

Les États-Unis à cette époque n’étaient pas un concurrent russe pour les ventes de gaz naturel. Le transport du gaz en Europe comme aux États-Unis dépendait principalement de réseaux massifs de gazoducs. C’est-à-dire jusqu’à la poursuite du développement du processus de gaz naturel liquéfié (GNL) dans lequel le gaz naturel est refroidi à l’état liquide – à environ moins 260 degrés Fahrenheit avec seulement 1/600e du volume de gaz à l’état naturel. En tant que tel, il peut être transporté dans des navires-citernes à double coque non pressurisés à travers les mers.

Soudain, les États-Unis, disposant d’un approvisionnement abondant en gaz naturel, ont poussé à devenir un exportateur de gaz. Les États-Unis sont le plus grand producteur mondial de gaz naturel, dont la majeure partie – les deux tiers – est produite par fracturation hydraulique, une méthode destructrice pour l’environnement. Le Qatar, l’Australie et la Russie sont également des exportateurs de GNL, le Qatar fournissant la Chine et l’Europe, la Russie fournissant 15 % du GNL européen principalement à la Belgique, la France et les Pays-Bas et le Japon étant la principale destination d’exportation du GNL australien.

La question politique à résoudre était de convaincre l’Allemagne, le plus grand utilisateur de gaz naturel de l’UE, de passer de l’achat du gaz naturel russe moins cher au GNL américain plus coûteux.

La pression du gouvernement américain s’est intensifiée sous l’administration Trump après que Cheniere Energy, une société texane dont les actionnaires sont principalement d’importants fonds d’investissement américains, ait expédié ses premières exportations de GNL en février 2016. Le secrétaire à l’Énergie Rick Perry, ancien gouverneur du Texas, a fait le tour du monde en poussant pour les exportations américaines de GNL qu’il a appelé “Freedom Gas”. Les Allemands, cependant, n’étaient pas convaincus – même s’ils avaient vu la Russie couper le flux de gaz à travers l’Ukraine en 2006 et 2009, laissant de nombreux habitants d’Europe occidentale sans chauffage au milieu de l’hiver. Les accords avec Gazprom se sont poursuivis, y compris les travaux sur le gazoduc supplémentaire Nord Stream 2.

Ce n’est que lorsque la concurrence actuelle des États-Unis-l’OTAN a provoqué la guerre en Ukraine, qui a abouti à l’invasion par la Russie le 24 février 2022, que le passage au GNL américain a pris son envol. Une fois que les États-Unis et l’OTAN ont imposé des sanctions à la Russie, la Russie a rapidement fermé le robinet de NordStream 1, la principale source d’approvisionnement en gaz de l’Allemagne et d’une grande partie de l’Europe. Le coût du gaz naturel a grimpé en flèche, l’augmentation de prix de 300 % représentant 40 % de l’inflation. Cela a créé une nouvelle situation pour le GNL d’origine américaine.

Les importations de GNL en provenance des États-Unis avaient doublé en une seule année entre août 2021 et août 2022 alors que la guerre se préparait. Les États-Unis ont augmenté les expéditions vers l’Europe de sorte qu’en septembre 2022, lorsque Nord Stream 1 ne fonctionnait plus, 70 % des exportations américaines de GNL étaient dirigées vers l’Europe et plus de 50 % (la moitié) des importations européennes de GNL provenaient des États-Unis.

