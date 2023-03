EVAV : Participation aux JAO à Ouagadougou

Du 2 au 11 avril prochain, Haïti, par le truchement d’Eveil des Ames Vives (EVAV), sera à l’honneur à Ouagadougou, au Burkina Faso. Pour l’occasion, l’organisation socioculturelle aura à prendre part activement à la 3ème édition des Journées Artistiques de Ouagadougou (JAO) qui se tiendra pendant plus d’une semaine dans la capitale Burkinabè même. Et notre pays a l’honneur d’être l’un des coorganisateurs de cet évènement artistique.

Subséquemment à une invitation provenant de l’Association TEEL Y’ART le Président d’Evav, l’Artiste Marc Elie FLEURIZARD, s’est entretenu avec le prestigieux hebdomadaire Haïti Liberté à ce sujet juste dans l’optique de nous en parler plus amplement. D’entrée de jeu, l’artiste Marc Elie tenait à saluer Haïti Liberté et lui faire part de sa profonde gratitude pour sa contribution marquante dans le cadre de la lutte des masses populaires haïtiennes dans leur quête constante de liberté et de bien-être collectif.

« Ces remerciements vont aussi à l’endroit des responsables de l’Asssociation Tell Y’Art qui nous ont convié à ce grand évènement à haute portée artistique et culturelle. Exposition de peinture, atelier de peinture, réalisation de murales collectives en présence du public de concert avec des peintres d’autres pays, défilé de mode, spectacle de chants et de danse, déclamation de textes, visites des lieux touristiques et historiques etc figurent au menu de ces 9 journées où l’art et la culture occuperont la 1ère place à Ouagadou ».

En ces thèmes s’est adressé à nous notre interlocuteur. L’artiste peintre Fleurizard a poursuivi pour informer les lecteurs/trices d’Haïti Liberté qu’il aura à présenter une Conférence/Débat portant sur la Vie et l’Œuvre de deux Fleurons de la Peinture Haïtienne de la Diaspora. Il s’agit bien du pionnier de la mouvance Underground Jean Michel BASQUIAT et Hervé TÉLÉMAQUE dont la touche est extraordinairement marquée par une abstraction particulière et une imagerie exceptionnelle. Malheureusement ces artistes afro-descendants sont partis tout récemment pour l’au-delà infini.

« Ce sera aussi le moment idéal pour EVAV de célébrer avec suffisamment de grandiloquence cette Résilience entre les Peuples Burkinabés et Haïtiens, et mettre du coup en valeur l’Art Contemporain », a poursuivi notre interlocuteur qui a enchainé immédiatement pour présenter cette organisation socioculturelle à nos chers/ères lecteurs/trices. Selon l’artiste peintre, EVAV croit fermement que le Patrimoine Culturel Haïtien, s’il est exploité suffisamment de manière rationnelle, peut constituer une source intarissable de revenues et peut en conséquence lui aussi servir de véritable vecteur de développement endogène.

Selon le Président de cette organisation socioculturelle, c’est ce qui justifie que depuis sa création en 2018, ils ont jugé salutaire de prioriser la promotion des Artistes Créateurs/trices en vue d’une dynamique de large promotion tant en Haïti qu’à travers le monde. En outre, EVAV œuvre dans la recherche et d’analyses sur des thématiques de la culture, de l’histoire, des mœurs, et des questions d’actualités culturelles et artistiques pour en faire la promotion.

Suite aux multiples observations effectuées lors de la pratique individuelle plus précisément pour le renforcement des structures locales à travers des associations, EVAV a cru salutaire d’orienter ses objectifs vers le développement de projets porteurs priorisant la Promotion des Créateurs, notamment des Plasticiens/nes, des Artisans/nes, des musiciens/nes, des sculpteurs/euses.

Les expériences ont démontré que leur histoire témoigne grandement de leur évolution tout en laissant percevoir des perspectives qui enchantent en ce qui a trait aux projets qu’elles portent. De ce fait, à travers ses interventions EVAV accorde la priorité à la formation, aux recherches, à la production d’œuvres de grande valeur, et à la promotion des créateurs/trices tout aussi bien que de leurs créations.

Mission de EVAV

L’Éveil des Âmes Vives (EVAV) s’est engagé dans une démarche de transformation profonde de la société haïtienne daans sa façon de traiter les Practiciens/nes de l’Art et les modes de traitement parfois tendancieux tout teintés de discriminations et de préjugés à n’en plus finir trop souvent réservés aux entrepreuneurs/euses culturel/les. Fort de ces constats, EVAV a cru fondamental de renforcer ses capacités en matière de Recherches, de Formations et de Promotion ainsi que toutes autres types d’accompagnements jugés salutaires qu’il faut bien accorder à ce secteur qui prend a cœur l’ensembles des pratiques culturels/les.

EVAV se donne pour mission fondamentale d’aller à la recherche des personnalités, des institutions, et des groupes organisés disposant d’expertises dans l’interprétation des mystères, et des phénomènes sociétales obscurs pour les présenter au grand public. Cette démarche s’inscrit dans une logique de meilleure compréhension de toutes les strates sociales et pour mieux savoir leur mode de fonctionnement et aussi contribuer à leur intégration socioéconomique.

EVAV organise des shows de présentation, des shows de challenges pour lui permettre de découvrir des talents à travers les quatre coins du pays et les interconnecter à d’autres talents et des promoteurs afin de les propulser. Ainsi, EVAV agit au niveau national et international en mode soutien pour assurer la formation et la promotion des valeurs locales. EVAV, a recours à des foires, des expositions, des articles, des documentaires, des reportages, des participations à des émissions et toutes autres formes d’outils techniques et technologiques pour assurer la promotion des valeurs haïtiennes.

Objectifs d’EVAV

Les Objectifs d’EVAV peuvent se résumer à la mise en place des structures d’analyses et de recherches pour de meilleures compréhensions et d’intégration des Entrepreneurs/euses Culturels/les. Mettre en place des structures d’encadrements des valeurs locales. Mettre en place une Banque de Crédit pour aider les artistes, artisans et créateurs à faire l’acquisition d’intrants.

Réaliser des Activités de Collecte de Fonds et des démarches auprès des autorités de l’État pour trouver un moyen de créer des marchés pour les artistes, artisans et créateurs/trices afin qu’ils/elles puissent écouler leurs produits dans la dignité sans les exposer ni s’exposer n’importe où et n’importe comment. D’un autre côté, l’on projette aussi mettre en place une structure juridique de défense des droits des artistes, des artisans/nes Haïtiens/nes tant en Haïti qu’à l’étranger. Orienter EVAV vers la promotion et la défense des œuvres d’art haïtiens fabriqués en Haïti tout comme à l’étranger,

Les Peintres, Plasticiens/nes, Sculpteurs/euses, Artisans/annes, Comédiens/nes, Musiciens/nes, Danseurs/euses, Slameurs/euses, Recycleurs/euses, Jongleurs/euses, Modistes. EVAV c’est surtout et avant tout la ferme détermination à la défense, la Perpétuation et la Promotion des hautes Valeurs Culturelles, Identitaires et Patrimoniales. Car, il ne saurait avoir de vie sur terre sans l’existence des Arts pour embellir notre quotidien. Et, c’est notoire que chaque type d’art n’est que la manifestation vivante de la Culture. L’Art c’est donc l’humain même. Et l’humain n’est que le médium approprié que la nature utilise pour exprimer d’une façon esthétique sa perception du monde.

Appel à solidarité

En guise de conclusion à proprement parler, le Président d’EVAV a lancé un vibrant appel à solidarité de la part de ceux et celles qui croient en l’importance de la culture et de l’art dans le cadre de la survie d’une société même. « Partant du fait que nous sommes confrontés à des sévères contraintes d’ordres pécuniaires, nous faisons donc alors appel à la solidarité agissante des amants/es inconditionnels/les de la culture et des arts pour qu’ils/elles puissent nous venir en aide.

Pour ce faire, n’hésitez pas à faciliter à notre délégation forte de 19 membres d’arriver à Ouagadougou dès les derniers jours de mars. Pour les dons en espèces : Compte d’EVAV à la Unibank USD au # :107-1022-1736461 $US et au # 107-1021-1736453 Gourdes, ainsi que le téléphone ayant un compte Moncach : 37 55 87 93.

Bien le Merci de votre amabilité.