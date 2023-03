Détruire l’environnement est-ce « défendre la souveraineté » ?

Les récents scandales environnementaux et budgétaires entourant la construction de la clôture frontalière confirment les avertissements que les organisations universitaires et environnementales de gauche ont émis depuis 2021. La porte d’Abinader est à proprement parler l’extension du mur de Danilo Medina de 23 kilomètres entre Elías Piña et Jimaní, pour atteindre une extension totale de 187 kilomètres, soit près de la moitié de la frontière dominico-haïtienne. La reddition des comptes du ministère de la Défense a révélé qu’avec un niveau d’exécution de seulement 7,3% à la fin de 2022, le projet a déjà consommé plus de 773,7 millions de RD$, soit 44% des dépenses totales prévues de 1 750 millions de RD$. . Cela indique que le coût, réalisé en secret pour de supposées raisons de sécurité, sera beaucoup plus élevé qu’initialement prévu.

La destruction écocide dans la fabrication de ce travail est également une source de consternation croissante parmi les scientifiques, les universitaires et les militants. Une zone de plus de 30 000 mètres carrés appartenant au refuge faunique Laguna Saladilla, dans la municipalité de Pepillo Salcedo de Montecristi, a été détruite pour extraire des matériaux pour la route qui longe les deux côtés du mur, auxquels s’ajoutent plus de 6 milliers de mètres carrés de mangroves abattus.

La zone comprend une zone humide fragile protégée par une convention internationale. En 2022, le gouvernement a ajouté les zones humides de Montecristi et le refuge faunique Laguna Redonda y Limón à la liste Ramsar des zones humides d’importance internationale, tout en attaquant la zone humide de Laguna Saladilla pour construire le mur frontalier. Il n’y a aucune preuve qu’il y ait un flux migratoire à travers les mangroves affectées par le gouvernement, car elles constituent une barrière naturelle.

La Coalition pour la défense des aires protégées a dénoncé fin février la destruction des mangroves et des espèces indigènes dans la zone. La Coalition a expliqué que les travaux ont été réalisés sans le permis environnemental correspondant, en violation flagrante de la loi générale sur l’environnement, de la loi sectorielle sur les aires protégées et de la convention internationale RAMSAR sur la protection des zones humides. En coupant la source d’eau de la mangrove du côté est du mur, “un crime écologique qui pourrait entraîner sa disparition” serait commis, selon la Coalition.

Le “Ministère de l’Environnement et d’autres autorités compétentes sont pleinement conscients de ce qui se passe depuis des mois, mais ils ont fermé les yeux sur ce crime environnemental sous prétexte qu’il s’agit d’un travail de l’État, passant outre les mandats de la Constitution et les lois », ont-ils ajouté. La Commission environnementale et le Bureau de vulgarisation de l’UASD ont également condamné la destruction de la mangrove.

La complicité du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles a été totale. La ministre Ceara Hatton a admis qu’aucune étude d’impact environnemental n’avait été réalisée pour les travaux. Malgré le manque d’études à l’appui, le vice-ministre des aires protégées, Federico Franco, a assuré que “l’écoulement de l’eau dans la zone humide est garanti à 100%” et s’est excusé pour les décisions prises par le ministère de la Défense au nom de “la sécurité nationale”. Le directeur général du Jardin botanique national, Pedro Suárez, a également justifié l’écocide au nom de la sécurité nationale, déclarant que “nous allons essayer de couper le moins de mangroves possible, mais que le mur doit être construit, il doit être fait.” .

Le ministère de la Défense a également répondu aux graves plaintes en admettant qu’« il a eu le soutien du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles ». Ce n’est pas le seul crime environnemental récent dans la région. Le parc national Manglares de Estero Balsa a souffert en 2022 du déversement d’eau et d’huile contaminés, et en novembre 2022, des millions d’animaux marins morts ont été signalés dans le même parc national.

Le 10 mars 2023, la communauté de La Patilla à Dajabón a érigé des barricades pour empêcher le transit de camions, pour la troisième fois en quelques semaines, contre la contamination causée par l’extraction et le transport de matériaux pour la construction de l’autoroute qui borde la porte. La route rurale qui relie la communauté a été détruite par la circulation des camions de fret. La poussière constante générée par les camions a également aggravé les problèmes respiratoires dans la communauté.

Les faits concordent avec ceux qui se sont toujours opposés au mur de la honte

Abinader a présenté le projet de mur frontalier dans le cadre de son accord avec feu le président haïtien Jovenel Moïse, en janvier 2021. Le MST a décrit le projet comme « le mur frontalier que les organisations fascistes réclament et qui s’inspire de nouveau du mur agrandi par Trump à la frontière avec le Mexique… aucune technologie ne peut empêcher la corruption des autorités frontalières des deux gouvernements… » Des investissements coûteux dans des équipements de surveillance détourneront les ressources nécessaires de toute urgence des investissements sociaux et alimenteront la corruption.

Le 27 février de cette année-là, dans son discours sur la responsabilité, Abinader a parlé du mur dans le cadre d’une supposée stratégie de protection de l’intégrité territoriale. Encore une fois, le MST dans son communiqué intitulé « Mur frontalier, mur de la honte », a dénoncé que le projet suppose « une opération gigantesque, très coûteuse et permanente qui consommerait chaque année un budget énorme de millions de dollars. Une véritable folie alors que les principaux quartiers ne disposent pas d’un approvisionnement fiable en électricité et en eau potable, la santé publique et l’éducation sont en terre à cause du désinvestissement, les salaires sont misérables et le droit à la sécurité sociale n’est pas garanti ». A cela, il a ajouté que la base idéologique du projet de clôture est “la criminalisation de la communauté immigrée, sa stigmatisation en tant que supposée accumulatrice de services publics, tels que la santé et l’emploi”.

Dans l’article “La clôture frontalière est un vol du peuple dominicain”, Fiodor Morán a expliqué que “(le) lien entre les flux migratoires et une prétendue menace à l’intégrité territoriale de la République dominicaine est un exercice démagogique dangereux, avec des résonances Trujillo, dans un pays qui n’a pas encore établi de commémoration officielle du massacre de Perejil. Ce crime contre l’humanité a été perpétré sous la même fausse prémisse qu’Abinader assume aujourd’hui, à savoir que l’immigration menace l’intégrité territoriale et la souveraineté.

En mai, une manifestation unie d’organisations sociales et de gauche s’est tenue à Saint-Domingue, rejetant le mur et appelant à construire des “ponts de commerce équitable et de solidarité” entre la République dominicaine et Haïti.

Dans la déclaration « Vaincre la clôture frontalière », de juillet 2021, le MST a rappelé que « l’actuel ministre administratif de la présidence, José Ignacio Paliza, a déclaré en 2014 que le mur finira par être une grosse affaire qui ne résoudra rien (Twitter, 30/06/2014). Des expériences similaires, par exemple, le mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique, montrent que ce type de barrière ne réduit pas les flux migratoires… Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement a établi par le décret 276-1 du 26 avril de cette année, en tant que dépenses d’urgence pour la conception, la construction, l’exécution, la passation de marchés de services, l’équipement et d’autres dépenses liées à la clôture frontalière. Ces dépenses sont laissées hors du contrôle citoyen et parlementaire, en tant que secret d’État. Il est allégué que cette décision a été prise pour des raisons de sécurité nationale… Nous pensons que la réalisation de ces investissements d’un million de dollars à l’ombre du secret d’État expose le double discours du gouvernement sur la corruption.

Lorsque, en février 2022, Abinader a procédé au “premier creusement” de la clôture frontalière à Dajabón, le MST a publié la déclaration intitulée “La clôture frontalière est corruption, racisme et xénophobie“, dénonçant “la décision de faire un bruit médiatique pour agiter le racisme et la xénophobie anti-haïtiens sont une manœuvre pour détourner l’attention de l’opinion publique des manifestations populaires à San Francisco de Macorís, Capotillo et d’autres régions. Les travailleurs ont rejeté l’augmentation des prix du carburant et des denrées alimentaires, le manque d’emplois, la catastrophe des services publics, parmi tant de calamités subies dans les secteurs les plus pauvres et marginalisés par ce gouvernement et les précédents.

Comparant les dépenses sur le mur avec les investissements nécessaires pour remédier aux problèmes environnementaux aigus, le biologiste et vulgarisateur Yohanan Núñez a expliqué dans un article de février 2022 que résoudre le problème de la décharge de Duquesa, qui prend périodiquement feu, enivrant la population de Saint-Domingue selon les calculs de la BID. Cela nécessiterait un investissement d’environ 226 millions de dollars RD, sept fois moins que ce qui avait été budgétisé pour la construction du mur.

” Pour cette raison, nous sommes surpris que malgré les problèmes structurels auxquels la société dominicaine est confrontée, tels que la gestion des déchets que nous générons, ignorant tous les autres points névralgiques tels que le taux énorme de grossesses chez les adolescentes, les conditions insalubres, les inégalités et la surpeuplement de milliers de dominicains et dominicaines, il est décidé d’allouer 1 750 millions de pesos dominicains pour un mur frontalier. Dans une zone où la majorité de ses habitants ne disposent même pas d’un système d’égouts régulier. Sans oublier que ce mur va avoir un impact sur l’écosystème de milliers d’espèces et qu’il va perturber l’équilibre écologique de plusieurs zones protégées importantes telles que le parc national de la Sierra de Bahoruco “, a expliqué Núñez.

Malgré le fait que les partis représentés au Congrès ne se soient pas opposés à ce projet, les faits ont donné raison à ceux qui ont manifesté contre lui dès le premier instant.

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine

16 mars 2023