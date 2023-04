Décès de Ben Dupuy, leader révolutionnaire haïtien !

1ère partie

Benjamin Dupuy, sans doute l’un des plus grands dirigeant et idéologue communiste d’Haïti des années 1970 aux années 2010, est décédé dans une maison de retraite de Miami Beach le 23 avril à l’âge de 91 ans. Il avait été extrêmement malade et alité pendant de nombreux mois, souffrant d’emphysème et suspicion de cancer du poumon.

Journaliste, photographe, cinéaste, diplomate, organisateur et chef de parti politique, Dupuy était un théoricien marxiste modèle et un homme d’action, inébranlable dans sa poursuite de la révolution socialiste en Haïti.

Militant acharné, intraitable défenseur de la classe ouvrière qui ne tolérait aucune compromission et n’a jamais courbé l’échine ni joué au capitulard devant l’ennemi quand il s’agit de défendre les intérêts des classes exploitées. Il a consenti à maints sacrifices de luttes pour faire sortir son pays du long tunnel où il était plongé. Mais ses espoirs et ses rêves de changement sont restés vains jusqu’à son dernier jour.

Né au Cap-Haïtien le 30 septembre 1931, quatrième de huit enfants, Ben a grandi dans de nombreuses villes – Gonaïves, Cayes, Port-au-Prince, Saint-Marc – comme son père, Georges Dupuy, un haut gradé. Officier de l’armée haïtienne qui était autrefois en ligne pour diriger l’armée, était stationné dans différents postes à travers le pays.

Sa mère, Anna Therese Anduoar Dupuy, était dominicaine, ce qui lui a permis de parler pratiquement couramment l’espagnol.

Ayant autrefois envisagé de devenir prêtre, Dupuy est devenu ingénieur civil, travaillant sur des projets d’irrigation dans l’Artibonite et une beurrerie près des Cayes. Dans cette dernière ville, un officier duvaliériste a réquisitionné sa Jeep de travail pour poursuivre les révolutionnaires anti-duvaliéristes « Jeune Haïti » qui avaient débarqué près de Jérémie en 1964.

L’insurrection réussie de Fidel Castro dans les montagnes de la Sierra Maestra à Cuba, juste de l’autre côté du Passage du Vent, avait inspiré cette incursion malheureuse de la guérilla, tout comme elle a inspiré Ben et bien d’autres de sa génération.

Dupuy a également travaillé sur l’enquête géodésique parrainée par le gouvernement américain, cartographiant la topographie d’Haïti, ce qui l’a emmené dans tous les coins du pays de la taille du Maryland et a enflammé son imagination sur les possibilités de recréer un mouvement du 26 juillet à la cubaine.

Passionné de radio amateur, Dupuy passait des heures à écouter les émissions de Cuba révolutionnaire, tout en travaillant à Radio Haïti de Port-au-Prince avec des gens comme le célèbre journaliste Jean Dominique et le meilleur ami de Ben à l’époque, Herby Widmaier.

Il a également eu plusieurs contacts avec la mort. Le tristement célèbre corps paramilitaire de Duvalier, Tonton Macoutes, a failli l’exécuter ainsi qu’un ami lorsqu’ils ont été arrêtés au volant d’une voiture similaire à celle de François Benoît, un tireur d’élite de l’armée, que François “Papa Doc” Duvalier soupçonnait d’avoir tenté de kidnapper de l’école son fils, Jean-Claude, en 1963.

Enfin, un Tonton Macoute, qui a ensuite été tué par Duvalier, a dit à Ben qu’il ferait mieux de quitter le pays car il serait arrêté pour son rôle dans l’organisation des grévistes de la mine de bauxite Reynolds Metals à Miragoâne, où il travaillait également.

En 1965, Ben s’est enfui à New York, amenant plus tard sa femme et trois de ses quatre enfants. Il est descendu d’abord à Elmhurst, Queens, puis a déménagé avec sa famille à White Plains, NY.

Bientôt, il fut impliqué dans la politique croissante d’exil anti-duvaliériste haïtien à New York. Passant par une série de coalitions et d’organisations, il a travaillé, souvent de manière controversée, avec de nombreuses personnalités de la lutte anti-duvaliériste dont Wilson Désir, Paul et Franck Laraque, les pères Antoine Adrien et William Smarth, Edouard Petit-Homme, Paul Adolphe, Ludovic Dauphin et Julien Jumelle.

Au début des années 1970, Dupuy a également travaillé en étroite collaboration avec les frères Raymond et Leo Joseph, éditeurs du principal hebdomadaire anti-duvaliériste Haïti Observateur. Le journal avait une couverture majeure sur le témoignage que Ben a donné à la commission sénatoriale des relations étrangères en 1974. Dans un échange irritable entre Dupuy et le sénateur Edward Brooke (R-MA), Brooke a sévèrement demandé à Dupuy : « Êtes-vous en faveur du renversement violent du gouvernement haïtien ? Après une courte pause, Dupuy répondit : « Je pense que vous auriez dû poser cette question à George Washington au sujet de sa lutte en 1776. » Le retour plein d’esprit a ravi les Haïtiens.

En effet, Dupuy avait alors formé le Mouvement de libération d’Haïti (MHL), qui a infiltré de nombreux militants en Haïti et mené plusieurs opérations clandestines spectaculairement réussies, en particulier après que Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier a succédé à son père en tant que “Président à vie en Haïti” » en 1971.

À la fin des années 1960, Dupuy a travaillé comme ingénieur sur la construction de la route 684 à travers le comté de Westchester, NY, où il a rencontré Jill Ives, qui est devenue sa partenaire de longue date. Après des divorces, les deux ont fusionné leurs familles et ont déménagé dans diverses maisons au cours des années 1970 et 1980 dans les comtés de Dutchess et Rockland du nord de l’État de New York. Chaque maison est devenue un foyer collectif, avec des révolutionnaires jeunes et vieux de nombreuses nationalités engagés dans un travail politique, des missions secrètes en Haïti à la distribution de tracts et à la présentation de manifestations de Poughkeepsie à Washington, DC. Ils ont formé les Amis d’Haïti, un groupe qui a recueilli un soutien politique et financier pour la MHL en faisant des présentations audiovisuelles, des allocutions et des collectes de fonds dans des églises, des groupes communautaires et des universités, ainsi qu’en publiant un bulletin d’information, en animant des émissions de radio et de télévision à New York, et organisant des manifestations.

Ben est devenu pilote, s’envolant de l’aéroport de Stormville et travaillant de concert dans certaines intrigues avec un autre aviateur haïtien, Frantz Gabriel, qui a quitté l’aéroport de Poughkeepsie et deviendrait plus tard le pilote d’Aristide et de facto le chef de sa sécurité.

Pendant quelques années, l’union Dupuy/Ives est devenue une branche du Mouvement de soutien à la libération (LSM) basé au Canada, qui soutenait que le fer de lance de la révolution mondiale était les luttes de libération nationale qui faisaient alors rage dans tout le Tiers-Monde, particulièrement en Afrique.

En 1976, Ben a ensuite chargé son premier lieutenant et fils de Jill, Kim Ives, de produire un film 16 mm qui pourrait être distribué internationalement et expliquer la lutte de libération nationale d’Haïti. Sept ans plus tard, le long métrage documentaire Bitter Cane est sorti, remportant des festivals et qui a été acclamé dans le monde entier. Des artistes éminents comme Manno Charlemagne, Georges Vilson, Nicole Levy et Jean-Claude “Koralen” Martineau ont tous contribué au film. L’analyse historique, politique et économique de Dupuy a fourni la colonne vertébrale du film.

Alors que le projet cinématographique s’achève en 1983, Dupuy lance l’hebdomadaire Haïti Progrès, dont le slogan est « Le journal qui propose une alternative ». Contrairement à Haïti Observateur, Haïti Progrès avait une position résolument anti-impérialiste et a attiré la participation de la crème de l’intelligentsia révolutionnaire d’Haïti, y compris les frères Paul et Franck Laraque, Paul Cauvin, Jeanie Loubet, Jacques Magloire, Maude Leblanc et Georges Honorat, le Père Gérard Jean-Juste, Wiener Kerns Fleurimond, Anthony Phelps, Frantz « Fanfan » Latour, Guy Roumer, Marie Célie Agnant, Jean Brière, Raymond Philoctète, Carl Gilbert pour ne citer que ceux-là.

Au cours des mêmes années, le réseau de Dupuy a engendré un réseau d’étudiants haïtiens radicaux et une publication appelée Idées, une organisation de travailleurs et de locataires haïtiens appelée l’Association des travailleurs haïtiens (ATH), l’organisation de masse organisatrice de manifestations, le Comité contre la répression en Haïti, ainsi que de nombreuses émissions de radio et coalitions. Au début des années 1980, toutes ces entreprises fonctionnaient principalement à partir du bureau basé sur Flatbush Avenue à Brooklyn, NY.

Cependant, après la chute de Duvalier en février 1986, les opérations ont commencé à se déplacer vers Haïti. En avril 1987, à Saint-Jean-Bosco (l’église du père Jean-Bertrand Aristide, qui a prononcé le discours de bienvenue), Ben a organisé une conférence qui a fondé l’Assemblée populaire nationale (APN), une « organisation populaire » nationale (L’ambassade des États-Unis l’avait qualifiée de “groupe de pression”) qui a formé des centaines de jeunes militants et créé des dizaines de chapitres dans tout le pays.

Les militants de l’APN ont projeté la version française/kreyòl de Bitter Cane (Canne Amère) avec un projecteur de cinéma sur les murs et les draps des bidonvilles et des hameaux de campagne haïtiens, ainsi que distribué Haïti Progrès, dont l’arrivée par avion de New York retrouvait des milliers de jeunes Les Haïtiens qui attendaient avec impatience chaque semaine des nouvelles et des analyses des années chaotiques post-Duvalier.

Au début de 1990, Dupuy a tenu une conférence de presse APN à l’hôtel Oloffson où il a proposé à Aristide d’être président. Un groupe de voyous a interrompu la conférence de presse, mais, tel un génie, l’idée était maintenant sortie de la bouteille, et en effet, quelques mois plus tard, quelques semaines avant l’élection nationale, le Front national pour le changement et la démocratie (FNCD) ont abandonné sans ménagement leur premier candidat et ont choisi Aristide, ce qui a déclenché un déferlement historique d’électeurs connu sous le nom de «déluge» ou Lavalas. Aristide a été élu le 16 décembre 1990 avec 67% des voix lorsqu’ils ont cessé de compter, stupéfiant les ingénieurs électoraux américains.

Dupuy est ensuite devenu l’ambassadeur itinérant d’Aristide, voyageant dans des pays du monde entier pour solliciter un soutien à la nation assiégée. Il s’est particulièrement concentré sur les nations africaines, dont de nombreux Haïtiens étaient des descendants, mais qui n’avaient jamais établi de relations diplomatiques avec Haïti. Dupuy a également cherché à obtenir le soutien de la Libye, ce que des membres plus timorés du ministère des Affaires étrangères d’Aristide craignaient de mettre en colère Washington.

Cependant, les États-Unis avaient déjà commencé à planifier un coup d’État depuis que le président parvenu avait annoncé la « deuxième indépendance » d’Haïti dans son discours inaugural du 7 février 1991. Ainsi, le 30 septembre 1991, jour du 60e anniversaire de Dupuy, l’armée haïtienne sous l’instigation de l’impérialisme américain et de ses laquais de la bourgeoisie haïtienne a évincé Aristide en un premier coup d’État sanglant contre son gouvernement.

(À suivre)