De la résistance ouvrière et populaire à la construction d’une alternative socialiste

Par le Mouvement socialiste des travailleurs dominicains

Le dimanche 12 juin, s’est tenu le Forum pour un référent unitaire de la gauche dominicaine au cours duquel des représentants de 17 organisations et plusieurs militants indépendants ont discuté de la situation nationale et internationale, des différentes manières de concevoir des alliances ou des fronts et de leurs objectifs.

Bref, sur les différentes perspectives stratégiques qui existent dans la gauche dominicaine. Nous saluons l’initiative d’ouvrir un espace de débat, promue par des militants de la diaspora et des résidents du pays. Ci-dessous, nous partageons le document que le Mouvement socialiste des travailleurs (MST) a présenté lors de l’événement. Nous invitons l’activisme communautaire ouvrier, jeunesse, populaire, féministe, antiraciste, écologiste et LGBT à participer à cet important débat public qui est toujours ouvert.

La crise capitaliste qui ne s’arrête pas

La crise cyclique du capitalisme a connu ces dernières années des épisodes aigus, exprimés par les débâcles de 2007-2008 et 2019-2020. Au-delà de ses déclencheurs conjoncturels, la spéculation immobilière ou la pandémie de covid-19, le phénomène sous-jacent est l’incapacité de l’économie capitaliste à sortir de la spirale d’une crise chronique dont la cause structurelle est la tendance baissière du taux de profit. Malgré toutes les attaques contre les droits et les gains de la classe ouvrière, la classe capitaliste dans le monde ne peut pas inverser ou surmonter cette tendance inhérente au capitalisme, décrite par Marx au 19ème siècle.

La crise de 2007-2008 a donné lieu à une intensification des luttes de classe dans le monde, avec les révolutions arabes, les mouvements de jeunesse des « indignés » en Europe, l’Occupy Wall Street, les luttes contre l’ajustement de l’Union européenne en Grèce, entre autres. Elle a aussi conduit à la crise de la marée rose des gouvernements latino-américains dits “progressistes”, touchés par la chute des prix des matières premières, dont ils continuaient à dépendre largement des exportations, et à laquelle ils répondaient avec des ajustements et une répression comme les autres gouvernements capitalistes. Malgré les luttes héroïques menées par les peuples dans une grande partie du monde, résistant aux mesures d’austérité et aux attaques contre les droits sociaux par les gouvernements, dans aucun pays la bourgeoisie n’a été renversée par une révolution sociale.

Entre 2018 et cette année, nous avons également vu des troubles sociaux et des rébellions populaires dans une grande partie du monde, dans des pays comme Porto Rico, le Chili, la Colombie, l’Équateur, Haïti, le Nicaragua, Cuba, l’Algérie, l’Irak, le Liban, le Kazakhstan, la Biélorussie, le Sri Lanka. , en Birmanie, et même au cœur même de l’impérialisme américain avec l’immense mouvement antiraciste Black Lives Matter.

L’accélération de la crise climatique et environnementale déclenche déjà des crises sociales et économiques, des migrations de masse. La pandémie de covid-19 elle-même est une expression de la dégradation de l’environnement. L’agro-industrie capitaliste et les grands élevages mécanisés sont des sources de risque pour le saut de maladies d’une espèce animale à une autre, y compris l’espèce humaine. De telle sorte que la destruction de l’environnement par les capitalistes est de plus en plus une source d’instabilité et de polarisation sociale dans laquelle la gauche socialiste est la seule à pouvoir proposer une solution de fond, telle qu’une planification démocratique et écologiquement durable de l’économie.

La fin de l’illusion

La République dominicaine traverse actuellement une crise économique et sociale. L’impact de la pandémie de covid-19 et les politiques mises en œuvre par les gouvernements PLD et PRM, tous deux de centre-droit, ont eu un grand impact sur les travailleurs dominicains. Mais le plus important, c’est qu’ils ont fait exploser la fausse image que le régime dominicain vendait depuis près de deux décennies d’un supposé « miracle économique ».

Les taux élevés de croissance économique reposaient en réalité sur l’endettement extérieur, sur les envois de fonds envoyés par la diaspora dominicaine, sur la surexploitation des travailleurs dominicains et des immigrés haïtiens, avec des salaires de misère et sans liberté d’association, et sur un modèle économique privatisant qui permet à une partie importante des capitalistes nationaux et transnationaux situés dans le pays de ne pas payer d’impôts. Ce qui se cachait derrière la croissance économique de ces années, c’est qu’en réalité, pour la classe ouvrière, c’était une période de décroissance. Les statistiques officielles révèlent que le salaire moyen réel a chuté de 23 % entre 2000 et 2021, un processus soutenu avant la crise générée par la pandémie. Actuellement 4 travailleurs sur 5 gagnent un salaire inférieur au panier familial. Ce terrible revers a été rendu possible par le très faible taux de syndicalisation et la complicité totale de la bureaucratie syndicale avec les gouvernements et les capitalistes.

Si quelque chose illustre la déformation semi-coloniale de notre économie, c’est le fait que les envois de fonds en 2021 ont atteint 10,4 milliards de dollars, un montant similaire à celui de toutes les exportations dominicaines, qui totalisent 11,8 milliards de dollars.

La sécurité sociale et la santé ont été largement privatisées et le pays est également lié à une série d’accords de libre-échange, le principal avec les États-Unis. La production nationale de riz est menacée de destruction imminente si, comme prévu, le riz américain fortement subventionné commence à entrer dans le pays sans entrave. En 2021, l’inflation était de 8,5 %, mais celle des aliments de consommation populaire est estimée à plus de 15 %. C’est le cadre économique très sombre que nous avons, qui contraste totalement avec les discours triomphalistes du gouvernement et des hommes d’affaires qui en profitent.

Il est ironique que le gouvernement actuel d’Abinader, un homme d’affaires multimillionnaire avec des comptes offshore dans des paradis fiscaux, un ami de droite de Rudolph Giuliani, soit le résultat déformé et indésirable d’un important processus de luttes sociales qui a mis fin à 16 ans de gouvernement du Parti de la libération dominicaine, un parti de centre-droit, tout aussi corrompu et pro-impérialiste.

Mais c’était comme ça, de longues années de luttes contre la corruption, contre la déprédation environnementale, contre la brutalité policière, et contre la persécution et la dénationalisation appliquées à des milliers de Dominicains d’origine haïtienne, ont culminé lorsque le gouvernement PLD a tenté de commettre une fraude électorale en février 2020, qui a généré de grandes manifestations devant le Conseil électoral central. Le mouvement majoritairement jeune qui s’est exprimé dans ces protestations était très diversifié, de l’extrême droite à l’extrême gauche, mais le régime a su canaliser le mécontentement dans l’arène électorale. C’est ainsi que le vote punitif a porté au pouvoir Abinader et le Parti révolutionnaire moderne, même si comme nous allons le voir cette organisation n’a rien de révolutionnaire ni de moderne, et on pourrait même douter qu’il s’agisse d’un vrai parti, il s’apparente plutôt à une corporation électorale.

Avec Abinader, les pires vices anti-démocratiques du régime se sont aggravés, approfondissant ses politiques de privatisation, anti-ouvrières et racistes, alors qu’une partie de l’activisme de la période précédente, notamment celle la plus liée aux ONG, était cooptée avec postes dans le nouveau gouvernement. Ce résultat paradoxal, qu’un triomphe de la mobilisation, comme la fin du gouvernement PLD et l’échec de la tentative de fraude électorale, est devenu un revers pour le peuple dominicain et la classe ouvrière, ne pouvait être pleinement compris si des faiblesses structurelles ne sont pas observées, comme un très faible niveau de syndicalisation et l’absence d’un mouvement étudiant, populaire, paysan et féminin autonome. Mais le rôle joué par les secteurs de gauche qui se sont alliés au PRM lors des élections et ont obtenu des postes dans l’administration publique doit également être pris en compte.

La situation de la gauche et les luttes sociales

Nous du MST n’avons pas appelé à soutenir le PRM en 2020, nous avons prévenu que le programme d’Abinader était privatisant, répressif, raciste et qu’on ne pouvait pas faire confiance à un parti dont le prédécesseur, le PRD, gouverné de manière désastreuse contre la classe ouvrière.

A la cooptation d’un secteur de l’activisme, et au fait qu’une grande partie de la gauche a décidé de soutenir le PRM, alimentant de fausses illusions, s’est ajouté un processus de militarisation et d’embrigadement policier, initié par l’ancien président Danilo Medina et poursuivi par Luis Abinader, en réponse à la pandémie, avec l’imposition d’un couvre-feu et d’un état d’urgence qui a conduit à plus d’arrestations que d’infections au covid-19 enregistrées depuis plus d’un an. Tout cela a miné la possibilité de répondre sur le terrain de la mobilisation aux attaques du gouvernement contre les droits démocratiques des travailleurs.

Cependant, il y a eu des poches de résistance. Les femmes dominicaines ont résisté à la tentative du gouvernement d’imposer un Code pénal qui maintiendrait une interdiction absolue, sans exception, de l’avortement, en tenant un camp devant le Palais National pendant plusieurs semaines et une grande marche en mars 2021. Dans ce mouvement il y a un débat ouvert entre un secteur qui considère qu’il ne devrait être requis qu’en cas de viol, d’inviabilité du fœtus ou de danger pour la santé de la mère, et des secteurs que nous jugeons nécessaires pour rendre visible la demande d’une légalisation complète de l’avortement pendant les 14 premières semaines, mais en tout cas la demande très modeste de dépénalisation partielle de l’avortement a été rejetée par le gouvernement et son parti au Congrès. Le président Abinader a utilisé différents arguments pour s’opposer à la dépénalisation de l’avortement, par exemple en déclarant qu’il s’agit d’une question religieuse ou qu’elle devrait être décidée par référendum.

L’opposition au projet de Code pénal a également mobilisé la communauté LGBT, lorsque l’un des projets de cette loi incluait une légalisation scandaleuse de la discrimination sexuelle et de genre pour des raisons religieuses ou « institutionnelles ». Jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas été en mesure d’approuver ce projet de loi antidémocratique et les manifestations qui y sont liées ont également été suspendues.

La lutte pour l’environnement continue d’être d’une importance énorme. En septembre 2021, une importante marche nationale contre la méga-exploitation minière a eu lieu à Saint-Domingue, qui a apporté un soutien important à la lutte des communautés paysannes de Yamasá contre l’installation d’un barrage à résidus par la société minière canadienne Barrick Gold. Il y a déjà une victoire partielle dans ce combat avec l’annonce du gouvernement que d’autres emplacements pour la digue à résidus sont en cours d’évaluation, bien que dans notre cas, nous soyons opposés à la construction de ce dépôt toxique sur n’importe quelle partie du territoire national. Il est inacceptable qu’au milieu de la crise climatique et environnementale actuelle, des zones forestières et des sources d’eau continuent d’être détruites pour extraire de l’or, un minerai dont les utilisations industrielles sont très limitées.

En mars et avril, il y a eu une grande manifestation pour le droit à l’eau et une puissante grève régionale à Cibao, qui a paralysé plusieurs villes de la région nord du pays. Tenons compte du fait que plus de la moitié des ménages dominicains n’ont pas d’approvisionnement en eau et ceux qui en ont, la grande majorité n’ont pas d’approvisionnement permanent. Et 9 personnes sur 10 doivent acheter de l’eau en bouteille pour leur consommation.

Les revendications de la grève régionale étaient plus politiques et ont été appelées par des organisations populaires et de gauche articulées dans la Coalition des organisations sociales, populaires, féministes et environnementales d’El Cibao. Les coûts élevés de la nourriture et du carburant alors que les grandes entreprises ne paient pas d’impôts ont été remis en question. D’importants travaux d’infrastructure pour la santé, l’éducation et les services publics dans les communautés ont été exigés, promesses non tenues du gouvernement précédent et actuel. La privatisation a été rejetée, tant dans le domaine de la santé que dans les autres, ainsi que le régime de sécurité sociale qui génère de gros bénéfices pour les entreprises privées tout en refusant le droit aux pensions de vieillesse à la majorité des travailleurs du pays. Une augmentation générale des salaires a également été exigée.

Il existe également un mouvement qui remet en question le régime juridique actuel de la sécurité sociale, réclamant un régime de solidarité qui garantisse le droit aux pensions. Dans ce Mouvement pour une sécurité sociale décente, des secteurs qui réclament une sécurité sociale étatique et sous le contrôle démocratique de la classe ouvrière coexistent également avec ceux qui proposent un régime mixte public-privé, mais sur quoi nous sommes d’accord, nous tous qui nous mobilisons sommes d’accord est que le régime actuel ne peut pas continuer.

La question des brutalités policières a également suscité une contestation sociale, reprenant des slogans traditionnels de lutte tels que « La police nationale, une bande de criminels » et « Police, ne me tue pas », par exemple face à la torture et au meurtre en garde à vue du jeune ouvrier David de los Santos. Entre 2007 et 2019, plus de 3 000 exécutions policières ont été officiellement recensées, en majorité des jeunes des quartiers. De plus en plus, la demande de dissolution de la police nationale est soulevée, qui est une institution créée pendant la dictature de Trujillo, avec un dossier très étendu de crimes, non seulement pendant les dictatures de Trujillo et Balaguer, mais aussi pendant les gouvernements démocratiques capitalistes. Le gouvernement a répondu par la farce de la réforme de la police, une prétendue tentative de professionnaliser la police avec les conseils des forces de police les plus meurtrières et les plus corrompues de la région, comme la police colombienne et les carabiniers du Chili. Mais encore et encore, de nouvelles atrocités commises par la police et l’armée contre les travailleurs sont révélées. Il existe actuellement des quartiers militarisés à Saint-Domingue, depuis que le président a appelé les militaires à participer à ce qu’il appelle une “patrouille mixte” par la police et l’armée.

Le cas de la Police nationale n’est pas le seul qui montre une continuité institutionnelle qui lie le régime actuel à la période de la dictature de Trujillo. C’est pourquoi nous proposons que la détrujillisation continue d’être une tâche en suspens. En République dominicaine, il n’y a jamais eu de rupture drastique avec l’héritage de la dictature, il n’y a pas eu de révolution démocratique qui a liquidé des institutions telles que la police nationale, le Concordat entre l’État dominicain et l’Église catholique, qui non seulement engage l’État à financer l’Église mais lui délègue des responsabilités, même les concessions minières délivrées par Trujillo aux transnationales sont restées en vigueur, comme celle accordée à la société minière américaine Falconbridge.

Mais le plus notoire est la continuité d’un racisme institutionnalisé brutal qui contient des éléments d’apartheid, comme le déni de nationalité fondé sur des critères raciaux à la suite de la peine 168 prononcée en 2013. Abinader a fait du racisme son principal drapeau, attisant sans cesse la haine envers la communauté immigrante haïtienne. Parmi ses mesures racistes et xénophobes figure le mur frontalier, sous le faux discours que l’immigration haïtienne menace la souveraineté nationale, le même argument utilisé par des secteurs d’extrême droite et par la dictature de Trujillo elle-même lorsqu’elle a commis le massacre de plus de 20 000 personnes en 1937.

Abinader a également lancé une attaque contre les femmes enceintes haïtiennes qui utilisent les hôpitaux publics dominicains, les accusant de consommer le budget de la santé. La réalité est que c’est le gouvernement lui-même qui a réduit le budget de la santé de 16% en 2022, mais sous cette fausse accusation contre les femmes enceintes haïtiennes, qui rend hommage au faux argument selon lequel “la République dominicaine ne peut pas continuer à porter Haïti”, le gouvernement d’Abinader a lancé une campagne de détentions arbitraires de femmes enceintes haïtiennes dans et autour des hôpitaux, violant les lois dominicaines sur l’immigration et les conventions internationales des droits de l’homme. De novembre 2021 à aujourd’hui, le gouvernement reconnaît avoir détenu quelque 800 femmes enceintes. Des nourrissons haïtiens ont également été détenus alors qu’ils se rendaient à l’école et expulsés non accompagnés par des membres de leur famille.

Jusqu’à présent cette année, le gouvernement a procédé à plus de 25 000 expulsions. Ensuite, dans des instances internationales telles que la Commission internationale des droits de l’homme, le gouvernement nie procéder à des déportations massives, avec sa lâcheté caractéristique. Mais, par exemple, rien qu’à Ciudad Juan Bosch, dans l’Est de Saint-Domingue, plus de trois cents arrestations arbitraires ont été effectuées au cours du mois de mai. Le gouvernement non seulement détient arbitrairement des haïtiens qui n’ont pas leur visa de résidence à jour, il détient également des personnes qui ont des documents valides et même détient des dominicains d’origine haïtienne et des dominicains noirs qui n’ont pas leurs cartes d’identité et ils ont le malheur de tomber sur une opération d’arrestation massive dans n’importe quel quartier ou station de métro ou arrêt de bus.

L’agitation raciste et l’hystérie contre les travailleurs haïtiens sont souvent utilisées pour détourner l’attention des graves problèmes sociaux subis par le peuple dominicain. Par exemple, le gouvernement a utilisé ses attaques racistes à Ciudad Juan Bosch pour détourner l’attention de l’opinion publique des grandes pannes subies dans la majeure partie du pays à la mi-mai.

Le gouvernement a également tenté d’écraser le mouvement [des ouvriers] de la canne à sucre, qui se mobilise depuis plus de dix ans pour réclamer le paiement de leurs retraites. Abinader, à son arrivée au pouvoir, a promis qu’il rendrait justice et qu’il paierait 1 610 nouvelles pensions. Mais il a menti. Les quelques pensions accordées sont exclusivement destinées aux planteurs de canne dominicains, aucune aux travailleurs haïtiens, et pire encore, près de 400 pensions ont été retirées aux planteurs de canne haïtiens qui en bénéficiaient déjà. Dans le même temps, le gouvernement tente de criminaliser la seule organisation syndicale qui défend les planteurs de canne à sucre et leur droit à la retraite, qui est le Syndicat des travailleurs de la canne à sucre. Les centrales syndicales patronales sont allées jusqu’à l’extrême pour justifier les conditions de semi-esclavage que subissent actuellement les travailleurs de la canne à sucre, accusant les journalistes et les organisations qui critiquent la surexploitation d’être des agents d’intérêts étrangers.

Force est de constater que le gouvernement américain se fait complice des compagnies sucrières des grandes familles capitalistes comme les Vicini et les Fanjul, en accordant à la République dominicaine le plus gros quota préférentiel d’importation de sucre. Ensuite, comme l’a démontré la fuite des Panama Papers, une grande partie de la richesse obtenue grâce à la surexploitation des travailleurs migrants haïtiens se retrouve dans des paradis fiscaux.

Abinader a également répété de manière obsessionnelle au cours de ces deux années une demande pour que les États-Unis et l’Europe interviennent en Haïti. Le 13 janvier de cette année, le gouvernement a publié une déclaration avec le soutien de la majorité des partis représentés au Congrès, y compris le soutien des partis de centre-gauche tels que le Mouvement rebelle et le Front large, appelant les États-Unis, la France et l’Union Union pour assumer « le sauvetage d’Haïti ». En tant qu’organisation révolutionnaire dominicaine, nous répudions cette déclaration grotesque et revendiquons le droit du peuple haïtien à sa propre autodétermination, sans ingérence ni tutelle impérialiste, raison pour laquelle nous accompagnons plutôt les organisations haïtiennes qui exigent la sortie d’Haïti du Core Group, tout comme nous rejetons toujours l’occupation militaire par la Minustah, entre 2004 et 2017, dont les troupes étaient fournies majoritairement par des gouvernements progressistes autoproclamés, comme celui de Lula au Brésil.

Le gouvernement accorde également l’impunité aux groupes d’extrême droite aux idéologies néonazies, qui propagent des théories du complot similaires à celle du « grand remplacement », des groupes qui considèrent l’immigration haïtienne comme une « invasion pacifique » et croient qu’il existe une communauté juive et complot mondialiste pour imposer la « fusion » entre la République dominicaine et Haïti.

Construire une alternative de gauche sans alliances avec les capitalistes, les corrompus ou les racistes

Tous ces aspects réactionnaires du régime doivent être affrontés de manière unitaire dans le champ de la mobilisation par les organisations qui se revendiquent de gauche et révolutionnaires en République dominicaine. Aucune attaque gouvernementale, aucune mobilisation fasciste, aucune restriction au droit de manifester, aucune humiliation des travailleurs ne devrait passer sans une réponse énergique et unie dans les rues. Nous pensons que ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de construire une alternative politique ouvrière et populaire.

Comme nous le savons, toutes les organisations qui se réclament de la gauche revendiquent l’unité, mais cette « unité » est communément comprise en termes d’une large alliance ou d’un front qui inclut un secteur de la classe capitaliste du pays. Sous l’idée que cette stratégie est valable et nécessaire pour une période historique d’au moins des décennies. Une conception que nous ne partageons pas et dont nous pensons qu’il est important de débattre franchement.

Comme nous l’avons soutenu, nous croyons que nous ne pouvons pas apporter un soutien politique à des dirigeants ou à des organisations capitalistes, avec des programmes antidémocratiques, connus pour leur passé de corrompus, de vendus et de vendeurs pro-impérialistes. Dans tous les cas, l’unité d’action est possible malgré les différences. Renforcer des espaces tels que le Coordonnateur Populaire National ou la Coalition des Organisations Sociales, Populaires et Féministes du Cibao, leurs mobilisations, c’est renforcer des espaces d’articulation où coexistent des perspectives politiques très différentes, mais où des actions unitaires sont promues.

En ce sens, il convient de noter qu’un groupe d’organisations socialistes, de la diaspora haïtienne, de Dominicains d’origine haïtienne et de défenseurs des droits humains se mobilisent contre la politique raciste et xénophobe du gouvernement. Le 30 mai, nous avons organisé une manifestation devant le Palais National sous le slogan « La vie des Haïtiens compte ». Nous avons également utilisé ce slogan lorsque le gouvernement s’en est pris aux femmes enceintes haïtiennes l’année dernière. Nous tenons le président Abinader directement responsable de toute agression que pourraient perpétrer des groupes néo-fascistes, étant donné que le 23 mai, une petite mobilisation de racistes et d’extrême droite avait obtenu le soutien de la police pour visiter Ciudad Juan Bosch, menaçant des résidents haïtiens et même attaquant deux Américains noirs, qu’ils ont pris pour des immigrants haïtiens à cause de la couleur de leur peau.

Malheureusement, aucune voix au Congrès ne s’est élevée contre le fascisme, contre le mur ou contre le racisme brutal du gouvernement. C’est pourquoi il nous appartient de construire une véritable opposition extraparlementaire à partir des organisations de gauche, avec les organisations ouvrières et populaires, les organisations antiracistes qui défendent les droits des femmes et la communauté LGTB avec laquelle nous pouvons converger dans une perspective autonome.

La République dominicaine est particulièrement vulnérable au changement climatique, en raison de son littoral étendu et parce qu’elle est chaque année sur la trajectoire des ouragans de la saison chaude, en plus de notre dépendance aux importations alimentaires. Mais malgré cela, le gouvernement est obsédé par l’augmentation de la consommation de charbon, de gaz et de pétrole. Ce n’est qu’avec une planification démocratique, rationnelle, scientifique et socialiste de l’économie qu’une transition est possible à la fois vers une matrice énergétique non basée sur l’émission de gaz à effet de serre et la préparation afin que les impacts du changement climatique ne continuent pas à se décharger sur les secteurs les plus pauvres et exploités dans le pays.

Nous comprenons tous les efforts dans le domaine de la mobilisation pour résister à l’offensive anti-ouvrière, anti-populaire et raciste du gouvernement dans le cadre de la construction d’une alternative politique révolutionnaire. La lutte contre le racisme officiel fait partie de la nécessaire unité pratique de la classe ouvrière, au-delà des clivages raciaux ou nationaux. Nous défendons toujours la classe ouvrière et plaidons pour son auto-organisation, mais surtout nous défendons les secteurs les plus opprimés de la classe ouvrière tels que les immigrés, les femmes et les personnes LGBT.

Nous comprenons que dans ce processus, il est possible et nécessaire de coïncider avec d’autres organisations de gauche et finalement parvenir à une participation unie aux élections sans répéter les mauvais schémas qui ont conduit à forger des alliances avec le PRM en 2020.

En tant qu’internationalistes, nous appliquons les mêmes critères : nous recherchons l’unité de toutes les classes ouvrières de toutes les nationalités et nous ne soutenons aucun gouvernement capitaliste. Face à l’agression impérialiste contre un pays semi-colonial ou colonial, nous devons soutenir la lutte anti-impérialiste, même si son gouvernement est réactionnaire, comme cela a souvent été le cas dans l’histoire récente. C’est pourquoi nous soutenons le peuple palestinien contre le colonialisme israélien, le peuple haïtien contre l’ingérence du Core Group, le peuple irakien et le peuple afghan lorsqu’ils ont subi les invasions yankees, nous nous opposons aux sanctions impérialistes contre Cuba et le Venezuela et nous soutenons aussi le peuple Ukrainien.

La lutte contre le racisme et les autres formes d’oppression est essentielle pour l’unité de la classe ouvrière et le développement de sa lutte émancipatrice.

Il y a une nouvelle avant-garde, une nouvelle génération de jeunes militants qui mènent des luttes démocratiques sans la médiation des organisations politiques car la grande majorité d’entre eux manquent de réponses à leurs questions et revendications. Nous sommes convaincus qu’en tant que socialistes, nous pouvons gagner un secteur important de l’activisme à gauche en montrant que nous sommes différents par des pratiques démocratiques basées sur l’assemblée, par une politique de principes clairs et solidement ancrée dans une perspective de classe, en abordant les problèmes actuels de la lutte sociale et la résistance à toutes les formes d’oppression capitaliste dans le présent, sans renoncer à l’objectif de la classe ouvrière au pouvoir à travers ses propres organisations.

Nous proposons d’avancer dans la définition et la réalisation d’une campagne de mobilisation nationale unie que l’on pourrait appeler « Un combat, tous les combats » ou un autre titre qui fait allusion à la solidarité des secteurs en lutte, et qui prend pour base l’ensemble des revendications soulevées par la grève régionale à El Cibao en avril. Ce serait un pas concret dans l’unité d’action dont nous avons un besoin urgent et qui peut contribuer à d’autres instances d’articulation.

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine

13 Juin 2022