CATH/PLO : Solidarité avec Cuba

¡Hasta siempre Che Guevara !

Chanson dédiée à Che Guevara

Nous dédions cet article à la mémoire de Harry Belafonte, ce grand artiste américain, fervent défenseur de CUBA, et qui vient de nous laisser. La Centrale des Travailleurs de Cuba (CTC) organise annuellement des activités de solidarité avec la République de Cuba. Dans ce contexte, la Centrale Autonome des Travailleurs/euses Haïtiens/nes en tant que syndicat de gauche et de lutte de classe et le Parti Lutte Ouvrière ont été invités par les camarades de la CTC de Cuba à y prendre part activement. Il convient toutes fois de rappeler que le Parti Lutte Ouvrière (PLO) est un parti de gauche Marxiste-Léniniste.

Voulant y répondre positivement à cette invitation, une délégation de ces structures syndicale et politique a laissé Haïti le lundi 24 avril 2023. Embarquée depuis l’Aéroport Toussaint Louverture de Maïs Gâté, subséquemment aux formalités d’usage aux environs de 5,15 heures de l’après-midi, l’avion a atterri 2 heures après. Une slave d’applaudissement s’élevant de chaque rangée nous annonce que nous venons d’arriver dans le pays de Fidel Castro Ruiz, de Che Guevara et de José Martí.

Et, nous avons mis plus de 4 heures debout pour sortir de l’aéroport où d’intenses activités sont menées tout au cours de la journée et qui se poursuivent même tard dans la nuit. La guide d’Amistur est venue nous chercher de l’aéroport Jose Marti pour nous amener à l’hôtel qui devrait nous héberger. Au cours de la route nous apercevons de longues files de voitures qui attendent à chaque station d’essence.

« Cuba se trouve actuellement confrontée à une grave pénurie de carburant. Des fois les gens peuvent passer deux nuits d’affilée à attendre bien avant de parvenir à faire l’acquisition de carburant. Cette situation est venue aggraver une réalité socioéconomique déjà dramatique. C’est dû surtout au fait qu’un embargo économique imposé par ceux qui se croient être les seuls et uniques maîtres du monde détenteur exclusif d’un doctorat en démocratie ».

Ainsi a commenté notre guide qui a poursuivi pour nous entretenir tout au cours de la route de l’histoire de la Havane. Selon ce qu’elle nous a appris, la ville de Santiago était antérieurement la capitale de Cuba. Par la suite la Havane est devenue la capitale, c’est alors que son développement infrastructurel a commencé et a continué jusqu’à aujourd’hui encore. Après nous avoir installés à l’hôtel, une première ballade nocturne nous a permis de faire connaissance avec les principales artères et d’avoir une idée de bien de choses.

Des observations sont ce que nous entretenait notre guide. Revenant d’un restaurant, nous avons remarqué en plusieurs endroits des automobilistes en train de siphonner le carburant de leur voiture pour les mettre dans des contenants de cinq gallons. Point n’est besoin d’expliquer c’est pour pouvoir venir au secours de ceux qui n’ont pas eu la chance d’en faire l’acquisition. C’est la même situation à laquelle se voit contrainte de vivre Haïti depuis tantôt plus de cinq ans.

C’est la preuve la plus patente de la ferme volonté de destruction lente de peuples rebelles qui refusent d’avaler la pilule amère de l’impérialisme fossoyeur par mission, par action et par omission. Au matin du mardi 25 avril, un concert de chants d’oiseaux nous a réveillés pour nous annoncer l’arrivée d’un nouveau jour. Des bougainvilliers multicolores décorent le paysage paisible pour souhaiter à la délégation de la CATH/PLO la bienvenue au pays phare de la résistance face à la rage destructrice de l’impérialiste.

« Nos chers Camarades de la Centrale des Travailleurs de Cuba (CTC) ont invité la CATH dans le cadre des activités avec Cuba et contre l’impérialisme après 2 siècles de la doctrine de Monroe. Elles se tiendront du 28 avril au 3 mai 2023 et prendront en compte un ensemble de faits importants dans le cadre de la résistance des Peuples. Visites de lieux historiques, tels le Centre Fidel Castro, le Mémorial et le Musée de la Révolution.

Fête du 1er mai, Participation à la marche du 1er mai dans le cadre de la solidarité avec Cuba, pour et 2 mai, Rencontre avec le Centre Laboral des Travailleurs, Palais des Conventions, Participation à la rencontre Internationale de Solidarité avec Cuba. Le lendemain 3 mai, retour au bercail des délégations ». Telles sont les précisions fournies par le camarade Fignole ST. CYR, au titre de Secrétaire Général de la CATH.

Dans le cadre du 200ème anniversaire de la doctrine de Monroe, le Parti Lutte Ouvrière (PLO) est invité par la Centrale Syndicale de Cuba à y prendre part. C’est ce qui justifie que PLO est à la Havane depuis le lundi 24 avril. En tant que Secrétaire Générale dudit Parti je me sens flattée de pouvoir participer à ces évènements. Car ça va m’apporter de partager mes expériences avec d’autre camarades d’autres pays ». Déclarations de la jeune Joudena Piervil, Secrétaire Générale du PLO.