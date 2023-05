« Bwa Kale » : un soulèvement populaire!

Le 23 avril, après une nuit de tirs nourris dans le deuxième arrondissement et les quartiers environnants de Port-au-Prince, la Police nationale d’Haïti (PNH) a reçu des informations selon lesquelles plusieurs membres de gangs voyageaient dans la région. Tôt le lendemain matin, dans le quartier Canapé-Vert, la police a arrêté un minibus de transport en commun et a trouvé 14 hommes transportant des armes lourdes, des munitions, des téléphones portables et d’autres objets de contrebande illégale. Alors que la police les arrêtait et les amenait au poste, une foule croissante d’habitants a décidé de prendre les choses en main.

Ils ont pris d’assaut le bâtiment, ont traîné les criminels présumés – épargnant le chauffeur et le conducteur du bus – et ont procédé à leur lynchage, puis ont brûlé leurs corps, laissant des cadavres fumants et calcinés. Le spectacle a été filmé sur des vidéos de téléphones portables qui sont immédiatement devenues virales sur les réseaux sociaux.

L’incident a marqué le début d’un soulèvement national spontané et sans chef appelé « Bwa Kale», qui signifie littéralement “bois pelé”. Il fait référence à l’outil utilisé dans une forme sévère de châtiment corporel dans certaines maisons haïtiennes et reflète non seulement la volonté de ses participants d’identifier, d’attraper et de tuer les criminels violents qui ont longtemps terrorisé le pays avec des enlèvements, des extorsions et des meurtres, mais aussi d’employer les mêmes méthodes de violence horribles du gang criminel contre la population. En effet, c’est le spectacle qui prime, cherchant à semer la terreur dans le cœur de leurs bourreaux.

Le mouvement Bwa Kale est ancré dans l’iconographie et le zèle de la célèbre révolution haïtienne de 1791-1804, lorsque les esclaves de Saint Domingue ont vaincu leurs maîtres coloniaux, vaincu les empires français, britannique et espagnol et fondé la première république libre de l’hémisphère.

Bwa Kale rappelle également le phénomène dechoukaj (littéralement « déracinement »), la période suivant la chute du dictateur Jean Claude Duvalier, lorsque la population haïtienne exerça sa vengeance sur les sbires de l’ancien régime, connus sous le nom de Tonton Macoutes.

Plusieurs vidéos montrent que les groupes d’autodéfense ne tuent les membres présumés de gangs qu’après les avoir fouillés, trouvé des preuves (souvent des armes et des informations sur les téléphones portables), puis extorqué des aveux. Néanmoins, une méthode de justice aussi grossière peut facilement échouer contre un innocent. Cela se serait produit dans la province du Gros-Morne, où deux personnes ont été prises pour des membres de gangs et tuées.

Malgré les erreurs de cette forme de justice populaire, il est clair que le spectacle effrayant d’une multitude enragée engloutissant et envoyant des criminels armés a été efficace, car les enlèvements en Haïti seraient tombés à zéro depuis le début du mouvement, il y a deux semaines.

Les gens et la police

Jusqu’à l’incident du Canapé-Vert, la police était une force de combat largement inefficace, en proie à la corruption. Dans les quartiers montagnards aisés comme Pétionville, Thomassin et Laboule, des policiers qui ne sont pas en service travaillent au clair de lune en tant que sécurité privée pour protéger les habitants des gangs, facturant des prix exorbitants. Tim Schwartz, un anthropologue américain basé en Haïti, a décrit l’arrangement comme un « racket de protection classique ».

Une exception à ce phénomène est Jean Ernest Muscadin, commissaire du gouvernement de la commune de Miragoâne, dans la péninsule sud d’Haïti. Il a adopté une approche ironique du problème des gangs et maintient une grande notoriété dans le pays en tant que shérif sensé, qui a procédé à des exécutions sommaires de membres présumés de gangs.

L’autre figure éminente de la lutte contre le crime en Haïti est Jimmy Cherizier, l’ancien policier des forces spéciales qui dirige les Forces révolutionnaires de la famille G9 et alliés (FRG9), une alliance de comités de quartier armés anti-gangs (Comité de quartier) ou “brigades de vigilance”. .” Alors que Muscadin n’a pas de message politique particulier, Cherizier a appelé au renversement de la bourgeoisie haïtienne et de ce qu’il appelle leur “système puant et pourri”. Au lieu de “5% contrôlant 85% de la richesse de la nation”, il appelle à un système où les ressources d’Haïti sont partagées par tous, ou ” pour tout le monde”.

Le mouvement Bwa Kale a forcé la police à secouer son apathie et à agir, renouvelant le soutien populaire à la force assiégée.

La semaine précédant le lynchage du Canapé Vert, les flics ont tué le chef de gang Maçon « Ti Makak » Silencieux et plusieurs de ses soldats, qui avaient terrorisé les zones majoritairement bourgeoises et bourgeoises de Laboule et Thomassin.

Le 30 avril, après plusieurs jours d’attaques de Bwa Kale contre des criminels, la PNH a annoncé qu’elle avait intensifié ses opérations dans plusieurs zones contrôlées par des gangs, notamment Village de Dieu et Grand Ravine. Village de Dieu est contrôlé par Johnson « Izo » André, chef du gang 5 Seconds. Kidnappeur et tueur vicieux, il est particulièrement détesté par la police pour son gang ayant tué quatre policiers lors d’une opération anti-gang ratée en mars 2021. La police a concentré ses efforts pour le déloger, et des rumeurs selon lesquelles Izo a été blessé par balle ont circulé, bien qu’elles restent non confirmées.

Grand Ravine est sous la coupe de Ti Lapli, chef de son propre réseau d’enlèvements. Avec Ti Gabriel de Cité Soleil, Vitel’Homme Innocent du gang Kraze Barye et les 400 Mawozo, ces groupes forment l’alliance criminelle G-Pèp.

Notamment, l’annonce de la police ne mentionnait pas le ciblage d’un quartier contrôlé par l’ennemi acharné du G-Pèp, le FRG9. Ironiquement, les États-Unis et leurs alliés ont désigné Cherizier comme le fléau d’Haïti, l’accusant à tort d’avoir perpétré une série de massacres, alors que les États-Unis d’alors, l’envoyé spécial en Haïti, Dan Foote, a appelé à « le traquer ».

Alors qu’une poignée d’experts d’élite ont exprimé leur dégoût à l’encontre de Bwa Kale contre la justice populaire, une forte majorité d’Haïtiens approuvent, soulignant le fait que les gangs ont utilisé les mêmes formes de terreur contre la population sans défense tandis que les forces de police anémiques ont été incapables de les combattre et la classe politique complice de leurs crimes.

Berthony Dupont, directeur de l’hebdomadaire Haïti Liberté, écrivait la semaine dernière : « Ce n’est pas sans raison que le système a combattu la rébellion d’un mouvement d’autodéfense né dans certains ghettos » tout en « alimentant un projet de banditisme » , des mercenaires criminels, des enlèvements et des assassinats.

En effet, Vitel’Homme a publiquement expliqué comment il avait fait ses débuts au sein du Secteur démocratique et populaire (SDP) d’André Michel, pilier central du gouvernement de facto du Premier ministre Ariel Henry.

Les forces de police haïtiennes ont longtemps été dépassées par les gangs armés d’armes de guerre modernes fabriquées aux États-Unis, y compris des fusils qui ont été utilisés en Irak. «Soutenir la police» est devenu un mantra des puissances étrangères, dirigées par les États-Unis, qui cherchent à intervenir militairement en Haïti. En effet, depuis 2010, les États-Unis ont dépensé au moins 380 millions de dollars pour former la police, y compris une unité SWAT anti-gang spécialisée au sein de la PNH. Ironiquement, c’est parmi la population que la police a trouvé ce soutien. Plusieurs vidéos montrent un public haïtien accompagnant des véhicules de police pour affronter des membres de gangs.

« La stratégie est simple », a écrit le journaliste Cyrus Sibert sur Twitter. “Augmenter la pression de la foule sur leur base pour les obliger à tirer, ce qui entraîne l’épuisement de leurs munitions. Et alors ils seront à la merci des unités d’élite de la Police Nationale d’Haïti.

Bwa Kale se répand dans tout le pays

Le phénomène Bwa Kale ne s’est pas limité à la capitale.

À Source Matelas, Cabaret, la police et les résidents ont tué au moins 5 membres de gangs. Quelques jours avant le déclenchement du soulèvement, des membres de gangs avaient massacré 30 personnes, dont 13 dans une maison unifamiliale et huit bébés. Des mois auparavant, des gangs avaient massacré 20 personnes.

Un membre de gang qui a admis avoir travaillé sous le défunt chef du gang de Canaan, Ti Jeff, a été tué et son corps brûlé.

Dans la vallée de l’Artibonite, des habitants du village de l’Estère ont accompagné la police alors qu’ils prenaient d’assaut le fief du gang Kokorat San Ras. Au moins une fois, un membre d’un gang a été tué dans une fusillade, et la police et les habitants ont incendié leurs maisons.

Exploiter le moment

Alors que le mouvement Bwa Kale prend de l’ampleur, le G-Pèp cherche à le renverser pour cibler Cherizier et le FRG9.

Le 26 avril, des membres du G-Pèp à Belair (qui est devenu le centre de kidnapping de Port-au-Prince) et Ruelle Maillart ont lancé de violentes attaques contre les quartiers du Bas-Delmas de Cherizier, déclenchant plusieurs jours d’affrontements armés entre les quartiers. Selon Cherizier, un homme a été tué et un autre blessé au combat. Ces gangs de Belair et de Ruelle Maillart terrorisent depuis longtemps les habitants de Delmas 2, 4 et 6, malgré les appels répétés de Cherizier à une trêve, comme Uncaptured Media et Haïti Liberté l’ont documenté dans la série documentaire 2022 Another Vision: Inside Haiti’s Uprising.

Le 30 avril, Vitel’Homme, s’est plaint que le mouvement Bwa Kale ne vise pas la FRG9. « Au moment où ces gars-là disent qu’ils mènent l’opération Bwa kale, nous voyons que le G9 progresse, le G9 frappe beaucoup de territoires, le G9 gagne du terrain, nous ne voyons pas la police dire quoi que ce soit à ce sujet. »

Cet effort de propagande a trouvé un allié volontaire aux États-Unis.

Une vidéo du quartier de Brooklyn du bidonville de Cité Soleil, contrôlé par le chef de l’alliance criminelle G-Pèp Gabriel Jean-Pierre “Ti Gabriel”, montre une manifestation demandant au gouvernement de cibler Cherizier.

Haiti Info Project, un compte Twitter géré par le producteur de radio californien Kevin Pina, a affirmé que la manifestation “fait partie d’un mouvement plus large des quartiers populaires qui défient désormais les gangs paramilitaires à travers le pays”.

Cependant, comme me l’a dit un habitant de Brooklyn, cette manifestation n’aurait pas lieu sans la bénédiction du groupe criminel local. “Vous ne pouvez pas manifester sans l’approbation du gang du quartier”, a-t-il déclaré.

La source, qui a requis l’anonymat, a ajouté que le mouvement Bwa Kale est autonome et ne fait pas de demandes au gouvernement comme le font les manifestants dans la vidéo. « Bwa Kale peut être considéré comme une manifestation à la machette à la recherche de gangs. Mais celle de la vidéo [Cité Soleil] est une manifestation pour demander au gouvernement d’agir. Le peuple Bwa Kale agit pour lui-même.

Les attaques du G-Pèp sur le bas Delmas combinées à sa manifestation orchestrée et non spontanée (et probablement financée par la bourgeoisie) de la plupart des enfants à Cité Soleil sont un cas classique du « voleur qui crie au voleur », comme le dit un proverbe créole. En effet, le mouvement Bwa Kale a jusqu’ici exclusivement ciblé les quartiers G-Pèp, puisque c’est la fédération des bandes criminelles.

A cette époque, les masses mobilisées considèrent les agents de la Police nationale d’Haïti (PNH) comme leur allié, et de nombreuses vidéos montrent des policiers casqués faisant du jogging avec des foules de Bwa Kale armés de machettes à la recherche de bandits.

Fait révélateur, Vitel’Homme a dû reconnaître cette réalité dans son message mi-plaignant mi-fanfaron du 30 avril. Il a amèrement reproché aux masses de ne pas viser le G9, tout en notant que « sans le G9, il n’y a pas de PNH. Sans la PNH, il n’y a pas de G9.

En effet, de nombreux flics haïtiens de base s’identifient et sympathisent avec le message révolutionnaire et l’agenda anti-criminalité de Cherizier. Le Premier ministre de facto Ariel Henry et les hauts gradés de la police veulent cependant toujours la tête de Cherizier, et il reste leur principale cible.

Consternation de l’élite

Alors que le mouvement anti-crime progresse, Henry a cherché à dissuader la population de prendre les choses en main. « Nous comprenons que vous en avez marre. Mais ne laissez pas les mauvais plans vous laisser agir comme si vous étiez aux commandes. Gardez la tête froide, comme ils l’ont fait au Cap Haïtien, main dans la main, la police avec le peuple, ligotez tous les bandits et remettez-les aux tribunaux », a-t-il déclaré dans une allocution publique.

Cependant, au Cap Haïtien, l’ancien candidat à la mairie et homme d’affaires Fritzgerald Vixamar a lancé un appel aux groupes de la diaspora pour financer l’achat de 100.000 machettes pour les groupes Bwa Kale.

Selon Cyrus Sibert, la classe dirigeante – dont de nombreux membres financent et contrôlent les gangs – craint que le mouvement Bwa Kale puisse les cibler. « L’oligarchie et la [communauté] internationale n’aiment pas ce mouvement qui risque d’être révolutionnaire », écrit-il.

Alors que le phénomène Bwa Kale brûle, seul le temps dira si ses flammes atteignent la classe politique et financière derrière les gangs, ou si elles s’éteignent aussi vite qu’elles ont commencé.