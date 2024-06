L’élite dirigeante utilise des dirigeants noirs trompeurs pour renforcer son soutien aux objectifs impérialistes. Actuellement, ces dirigeants trompeurs offrent librement et volontiers leurs services pour soutenir l’invasion et l’occupation d’Haïti.

L’équipe Haïti/Amériques de l’Alliance noire pour la paix réprimande la classe américaine de « leadership trompeur » noire pour son soutien à la dernière invasion et occupation américaine d’Haïti. Nous condamnons la participation de cette classe aux discussions avec l’État sécuritaire américain et sa promotion d’objectifs de politique étrangère impérialiste visant à saper la souveraineté et la dignité haïtiennes.

Le 29 mars 2024, Jon Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis, a dirigé une réunion sur la politique en Haïti avec un groupe sélectionné de « dirigeants de groupes de défense des droits civiques noirs basés aux États-Unis ». Le communiqué de la Maison Blanche répertorie les participants comme étant le révérend Al Sharpton du National Action Network, Ron Daniels de l’Institute of the Black World (IBW21), Marc Morial, président de la National Urban League, Derrick Johnson, président de la NAACP et Jocelyn McCalla, conseiller politique principal de la Fondation haïtiano-américaine pour la démocratie.

Pourquoi le bureau de la sécurité nationale des États-Unis parrainerait-il une réunion sur Haïti avec ces groupes ? Le communiqué affirme que les États-Unis sont déterminés à « assurer un avenir meilleur à Haïti ». Mais l’aspect le plus important de la réunion était la nécessité, selon la Maison Blanche, de rallier un soutien à « la mission multinationale de soutien à la sécurité (MSS) autorisée par l’ONU en Haïti et de proposer des solutions dirigées par les Haïtiens à l’impasse politique ».

Il semble que ces meneurs noirs rassemblés autour des latrines du pouvoir blanc aient reçu l’ordre de marcher pour fabriquer le consentement des Noirs à la poursuite de l’occupation et de l’oppression américaines d’Haïti. Depuis cette réunion, les voix des Noirs américains se sont multipliées, prétendant parler au nom d’Haïti et des Haïtiens. De Jesse Jackson à Al Sharpton, l’objectif principal semble être de rallier la communauté noire américaine pour soutenir les objectifs de politique étrangère américaine, en utilisant Haïti comme base.

Ron Daniels d’IBW21 a été le plus flagrant, utilisant la crise en Haïti pour collecter des fonds pour son organisation, tout en propageant d’ignobles stéréotypes sur la société haïtienne et en soutenant l’impérialisme américain. Dans ses récents articles « Haiti on Fire », Daniels décrit le pays comme un « État virtuellement en déliquescence » et un « narco-État » contrôlé par des « gangs vicieux », appelant le Core Group à prendre les devants en Haïti et affirmant que seule une mission mercenaire commandée par les États-Unis et dirigée par le Kenya peut résoudre les problèmes d’Haïti.

Par intention ou par ignorance, Daniels ne mentionne pas une seule fois le rôle des États-Unis, de la France et du Canada dans la fomentation de la crise en Haïti, la décrivant plutôt comme un problème récent et auto-infligé par des gangs et quelques élites. Daniels ne reconnaît pas que cette dernière fascination raciste des médias occidentaux pour les « gangs » n’a commencé qu’en 2022, alors que les États-Unis tentaient de maintenir au pouvoir leur Premier ministre fantoche, Ariel Henry. Ce qui est le plus troublant, c’est que Daniels accepte que le

Core Group, la force étrangère d’occupation en Haïti, ait une légitimité et le droit de prendre le pouvoir sur Haïti. Peu importe que le peuple haïtien considère le Core Group comme une entité criminelle et coloniale. Daniels salue également l’installation du « Conseil présidentiel » par les États-Unis en Haïti, déclarant que cela conduira à une « démocratie basée sur le peuple ». Quelqu’un devrait rappeler à Daniels qu’il n’y a pas de démocratie sous occupation.

Mais nous savons que ce sont les États-Unis et le Core Group – sous le couvert des dirigeants trompeurs et dociles de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) – qui ont trié sur le volet les participants haïtiens au Conseil présidentiel. Nous savons également que tous les participants à ce Conseil devaient d’abord accepter cette invasion militaire étrangère illégale d’Haïti. En effet, Daniels n’appelle pas seulement les mêmes incendiaires suprémacistes blancs à éteindre le feu qu’ils ont eux-mêmes allumé en Haïti, il soutient également une autre invasion et occupation militaire d’Haïti menée par les États-Unis !

Le BAP appelle ceux qui soutiennent Haïti à ne pas se laisser prendre au langage de la « solidarité » avec Haïti alors que ces marchands noirs de l’hégémonie utilisent leur plateforme et le langage de la « fraternité » et de la « sororité », et une cooptation cynique du « Pan- l’africanisme » pour aider l’impérialisme américain à étouffer la souveraineté haïtienne. Nous devons nous rappeler que la crise en Haïti est une crise de l’impérialisme.

Ron Daniels et l’IBW21, ainsi que ces autres dirigeants noirs trompeurs, devraient être condamnés pour avoir soutenu la politique impériale américaine contre la Première République noire du monde moderne. Ces « dirigeants de groupes de défense des droits civiques » feraient bien de savoir qu’ils ne sont que le troisième groupe de visages noirs que les États-Unis instrumentalisent pour envahir Haïti, suivant le modèle établi par les pays de la CARICOM et le Kenya (que les États-Unis soudoient) avec 300 millions de dollars pour prétendre diriger cette mission désastreuse). Se demandent-ils pourquoi les États-Unis, la France ou le Canada refusent de diriger la mission, ou pourquoi ils ne les impliquent que maintenant dans la discussion ? Comme nous l’avons dit à propos du gouvernement kenyan et des gouvernements de la CARICOM qui fournissent des mercenaires armés pour tuer le peuple haïtien, il s’agit là d’un impérialisme blackface.

Nous voudrions également faire remarquer à ces « dirigeants » noirs que cette invasion planifiée d’Haïti, bien qu’annoncée comme une mission de « l’ONU », n’en est en réalité pas une. Elle a l’approbation du Conseil de sécurité de l’ONU, mais l’ONU n’a pas voulu assumer la responsabilité de la mission car elle nécessiterait un « usage trop brutal de la force » contre le peuple haïtien.

L’Alliance noire pour la paix continue de dénoncer l’impérialisme américain. Mais nous condamnons particulièrement les visages noirs de l’impérialisme. Nous appelons tous ceux qui s’engagent en faveur d’un monde sans colonies à rejeter les visages noirs de l’empire et leurs mensonges. Dissoudre le groupe principal ! Mettez fin à l’occupation du BINUH ! Arrêtez tous les efforts visant à imposer une nouvelle invasion à Haïti !

Larguez les impérialistes dans Blackface ! Solidarité avec la résistance ! Vive une Haïti libre !

Black Alliance for Peace Équipe Haïti/Amériques 19 juin 2024