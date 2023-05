Ariel est un capon et un imbécile

Il est des situations, dans la vie, ou il ne faut pas penser à sa peau.

Ariel n’a pas osé aller célébrer la Fête du Drapeau à l’Arcahaie, comme c’était pourtant son Devoir.

Il a peur. Peur de recevoir du plomb dans le derrière. Peur de mourir.

Li kapon

Notre Premier Sinistre n’a rien dans le caleçon. Rien que du vent. Li mete pantalon pou bèl twèl.

Un Vrai Premier Ministre aurait pris ses chances. Il serait allé à l’Arcahaie. Tout seul, sans escorte aucune, sans arme, le Drapeau National au poing. Il aurait été bravé, pour une fois.

Et je parie mon dernier caleçon contre une graine de chaussette sale que personne ne lui aurait tiré dessus. Notre peuple adore la bravoure. De Premier Sinistre imposé par le Core Blanc, ce satane cor au pied de notre Peuple, il serait devenu Pwemye Minis Ayisyen AVi.

Et sizoka pa ka je me trompe, et un petit malfrat cocainé jusqu’au fesse l’avait plombé, notre peuple aurait décherpillé le malpouwont et tous ses konpayèl, et aurait élevé à Ariel des statues.

Mais le minable est trop petit pour saisir alavol une occasion de grandeur. Bête comme ses grands pieds plats de bureaucrate sans âme…

Une dernière chose: certains engendrés seraient allés à l’Arcahaie tout nus, comme leur maman les avait largués sur Terre, les bottes aux pieds et le Drapeau au poing. Le peuple aurait vu son Armée Indigène revenir le sauver et je ne suis pas responsable, pauvre de moi, de ce qui serait arrivé aux Antinationaux de tout poil et de tous calibres.