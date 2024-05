Abinader se compare au dictateur de droite Balaguer

Vendredi 10 mai, lors d’un événement politique coïncidant avec le 26e anniversaire de la mort du leader social-démocrate José Francisco Peña Gómez, le président Luis Abinader s’est comparé au dictateur Joaquín Balaguer. Abinader a ainsi donné raison à quelqu’un qui, en plus d’être un opérateur politique de l’impérialisme yankee et un président fantoche pendant la tyrannie de Trujillo. Il a également dirigé le pays d’une main de fer entre 1966 et 1978, appliquant une politique d’extermination contre la jeunesse de gauche.

Balaguer a également perpétré de nombreuses fraudes électorales, la dernière d’entre elles remontant à 1996. Abinader a organisé un rassemblement avec les organisations balagueristes d’extrême droite PRSC, PRR, PANR et Convergencia Balaguerista, qui ont annoncé leur soutien électoral à la réélection du président. Abinader a déclaré qu’il partageait avec Balaguer l’idée selon laquelle « il n’y a pas de solution dominicaine au problème haïtien », un refrain qu’il répète chaque fois qu’il le peut.

«(Nous) sommes unis par l’amour pour notre pays, et cette défense s’exclame, non seulement depuis la frontière avec les 54 kilomètres de mur que nous avons construits, mais avec l’achèvement des 300 kilomètres qu’il nous reste à construire. Et sans excès, mais avec la défense de la dominicainité », a déclaré le président, dans un discours confus dans lequel il a laissé entendre qu’il entendait désormais clôturer pratiquement toute la frontière et non seulement 190 kilomètres comme prévu initialement.

Le racisme fervent, élément central de la pensée balagueriste, refait surface. Abinader a également déclaré qu’il se sentait “identifié” au dictateur Balaguer en raison de sa prédilection pour la construction d’ouvrages d’infrastructure et en raison de ce qu’il a assuré être ses faibles dépenses de représentation.

Le dictateur Balaguer a affirmé que la corruption s’arrêterait à la porte de son bureau, reconnaissant implicitement qu’il dirigeait un gouvernement corrompu mais que pour faire des affaires, il fallait quitter son bureau. En réalité, elle se caractérise non seulement par une promotion de la corruption « de l’extérieur », mais aussi par un clientélisme brutal. Au cours de l’événement Balaguerista et Abinaderista, des vidéos contenant des déclarations du dictateur ont été projetées, sous les applaudissements du président et de l’assistance Balaguerista, soit quelques dizaines de personnes, selon les informations de la presse.

Abinader a également signé un pacte avec les organisations qui défendent l’héritage de la dictature Balaguerista. « Je réitère mes remerciements à ces mouvements de sentiments balagueristas qui nous soutiennent. C’est bien que ce qui nous a mis d’accord ne soient pas des discours de campagne ou des promesses politiques, ce sont les faits de quatre années de gouvernement », a insisté le président, admettant ainsi ce que dénoncent des organisations de gauche comme le MST, précisément son caractère néo-Trujillo.

Abinader a non seulement poursuivi la politique de dénationalisation raciste du peuple dominicain d’origine haïtienne, le vol des pensions des travailleurs de la canne à sucre, les politiques antidémocratiques de surveillance et de criminalisation de la dissidence comme la nouvelle loi DNI, il a également imposé un état d’exception de facto avec des milliers de raids sans mandat de nature raciste contre les noirs, tant haïtiens que dominicains, et continue de nier le droit de la classe ouvrière d’organiser des syndicats.

Le gouvernement a même pris pour cible les femmes enceintes et les nourrissons dans sa fureur raciste contre la communauté immigrée haïtienne. Les discours qui tentent de justifier ces politiques tentent généralement de présenter la persécution raciste et la haine xénophobe comme de prétendues tentatives de préserver l’identité et la souveraineté dominicaines, ce qui démontre une nette influence balagueriste et trujilliste dans la pensée et l’action du président Abinader.

Avec l’aveu du président Abinader sur son identification au dictateur et idéologue raciste Balaguer, dont les tendances fascistes se reflètent clairement dans des décennies de pratiques politiques antidémocratiques, anti-ouvrières et antipopulaires, et même dans des textes tels que « L’île à l’envers », il y a beaucoup plus en évidence et dans une situation insoutenable le secteur de l’intellectualité progressiste autoproclamée, liée à l’époque à la Marche Verte ou aux manifestations de la Plaza de la Bandera, qui se poursuit aujourd’hui dans des postes élevés du gouvernement dominicain, assumant le porte-parole et représentant d’un gouvernement néobalagueriste et néotrujilliste.

Mouvement socialiste des travailleurs de la République dominicaine

13 Mai 2024